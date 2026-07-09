/Lifehacks: ભારે વરસાદ પછી ઘરમાંથી આવતી ભેજની વાસ દુર કરવાની 5 ટીપ્સ

Monsoon Lifehacks: વરસાદ પછી વાતાવરણ આહ્લાદક થઈ જાય છે. ઘરમાં બેસીને ગરમાગરમ ચા અને નાસ્તો કરવાની મજા ચોમાસામાં સૌથી વધારે આવે છે. પરંતુ ચોમાસામાં એક સમસ્યા ઘરમાં શાંતિથી બેસવામાં નડતરરુપ બને છે. આ સમસ્યા છે ભેજની વાસ. ચોમાસા પછી ઘરમાંથી અને કપડામાંથી વિચિત્ર વાસ આવે છે જેના કારણે ઘરનું વાતાવરણ ખરાબ થવા લાગે છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવાની પાંચ ટીપ્સ આજે તમને જણાવીએ. આ પાંચ ટીપ્સની મદદથી ચોમાસામાં પણ તમારું ઘર મહેકતું રહેશે અને ભેજની વાસ નહીં આવે.
ચોમાસામાં આવતી ભેજની વાસનું કારણ
વરસાદ થતો હોય ત્યારે ઘરના બારી દરવાજા બંધ હોય તેમ છતાં ઘરમાંથી વિચિત્ર આવવા લાગે છે. તેનું કારણ હોય છે કે ચોમાસા દરમિયાન હવામાં ભેજ વધારે હોય છે અને તાજી હોવાને અવરજવર ઘરમાં થતી નથી ઘણી વખત દિવસો સુધી તડકો નીકળતો નથી જેના કારણે કપડામાંથી, બંધ કબાટમાંથી, શૂ રેકમાંથી, બાથરુમમાંથી અને ઘરની અલગ અલગ જગ્યામાંથી ભેજની વાત આવવા લાગે છે. આ વાસ દૂર કરવામાં મદદ કરે તેવી પાંચ ટીપ્સ વિશે તમને જણાવીએ.
ઘરમાંથી ભેજની વાસ દૂર કરવાની 5 ટીપ્સ
કપૂર અને લવિંગ
ઘરમાંથી વાસ દૂર કરી અને સુગંધ ફેલાવવા માટે કપૂર સૌથી બેસ્ટ છે. તેના માટે એક સુતરાઉ કપડાનો ચોરસ ટુકડો કરવો અને તેમાં પાંચથી છ લવિંગ અને થોડી કપૂરની ગોળીઓ મૂકી નાનકડી પોટલી બનાવી લેવી. આ પોટલી ને કબાટ ની અંદર રાખવી. જ્યારે કપૂર ઓગળી જાય તો તેની જગ્યાએ નવું કપૂર રાખી દેવું. કપૂરની પોટલી તમે સોફા કે બેડ નજીક પણ રાખી શકો છો જેના કારણે ભેજની વાસ દૂર થશે અને કીડા-મકોડા પણ દૂર રહેશે.
બેકિંગ સોડા
બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ ચોમાસામાં ફાયદાકારક રહે છે. ઘરમાં ભેજ વધી ગયો હોય તેવું લાગતું હોય તો નાનકડી વાટકીઓમાં બેકિંગ સોડા લઈ અલગ અલગ જગ્યાએ રાખી દો. સામાન્ય રીતે ભેજની વાસ બાથરૂમ અને શુ રેકમાંથી આવતી હોય છે આ જગ્યાએ બેકિંગ સોડા રાખી દેવાથી વાસ દૂર થઈ જશે.
કોફી પાવડર
કોફીની મદદથી પણ ઘરની વાસ દૂર કરી શકો છો. કોફી પાવડર ભેજ અને વાસ બંને સરળતાથી દૂર કરે છે. એક નાનકડા બાઉલમાં બે ચમચી કોફી પાવડર લઈ તેને લિવિંગ રૂમના ટેબલ પર અથવા ડાઇનિંગ ટેબલ પર રાખી દો. થોડી જ વારમાં આખા ઘરમાં કોફીની સુગંધ ફેલાઈ જશે.
સી સોલ્ટ
હવામાન ભેજના કારણે ઘરમાંથી પણ ભેજની સ્મેલ આવતી રહે છે. આ સ્મેલને કંટ્રોલ કરવા માટે સી સોલ્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. કાચની વાટકીમાં સી સોલ્ટ ભરીને દરેક રૂમના ખૂણામાં રાખી દો. તમે ઈચ્છો તો મીઠું બારી દરવાજા પાસે રાખી શકો છો. તેનાથી ભેજ ઓછો થશે અને વાસ પણ નહીં આવે.
બારી દરવાજા ખુલ્લા કરવા
ચોમાસામાં વરસાદ આવતો હોય ત્યારે બારી દરવાજા બંધ રાખો પરંતુ જ્યારે વરસાદ બંધ થઈ જાય તો થોડીવાર માટે બારી દરવાજા ખોલી દેવા જોઈએ જેથી ઘરમાં રહેલી વાસ તાજી હવાની અવરજવરથી દૂર થઈ જાય. જો તમે આખો દિવસ બારી દરવાજા બંધ રાખો તો ભેજ અને વાસ દૂર થતા નથી. તેથી દિવસમાં થોડીવાર માટે બારી દરવાજા ખુલ્લા પણ રાખવા જેથી તાજી હવાની અવરજવરથી ઘરની હવા બદલી જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)