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Lifehacks: ભારે વરસાદ પછી ઘરમાંથી આવતી ભેજની વાસ દુર કરવાની 5 ટીપ્સ

Monsoon Lifehacks: ભારે વરસાદ પછી ઘરમાંથી આવતી ભેજની વાસ દુર કરવાની 5 રીતો વિશે અહીં જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ ટીપ્સ ઘરમાંથી આવતી વાસને દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:37 AM IST
Lifehacks: ભારે વરસાદ પછી ઘરમાંથી આવતી ભેજની વાસ દુર કરવાની 5 ટીપ્સ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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