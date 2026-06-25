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ભેજવાળા વાતાવરણમાં વાળ અને સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા ફોલો કરો આ બ્યુટી ટીપ્સ

Rainy Season Hair and Skin Care Tips: વરસાદી વાતાવરણમાં સ્કિન અને વાળની સુંદરતા જાળવી રાખવા માટે અને ચોમાસાની મજા ચિંતા વિના લેવા માટે આજથી જ આ સ્કિન અને હેર કેર રુટીન ફોલો કરવા લાગો. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:32 PM IST
ભેજવાળા વાતાવરણમાં વાળ અને સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા ફોલો કરો આ બ્યુટી ટીપ્સ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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