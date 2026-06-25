/ભેજવાળા વાતાવરણમાં વાળ અને સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા ફોલો કરો આ બ્યુટી ટીપ્સ

Rainy Season Hair and Skin Care Tips: વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય એટલે સ્કિન કેર રૂટિન પણ બદલી દેવું જોઈએ. કારણ કે વાતાવરણની અસર સ્કિન પર પણ પડતી હોય છે. ઉનાળામાં જે રીતે સ્કિન કેર કરતાં હોય તે રીતે ચોમાસામાં સ્કિન કેર કરવામાં આવે તો ચહેરો વધારે ઓઇલી અને ચીપચિપો થઈ જાય છે. તમારી સ્કિન અત્યારે જ ચેક કરો જો તમારો ચહેરો પણ ઓઇલી હોય તો તમારે તમારું સ્કિન કેર રૂટિન બદલવાની જરૂર છે. અત્યારે જે પ્રમાણે વાતાવરણ છે તેમાં સ્કિન કેર રૂટિન કેવું હોવું જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ.
સિંપલ સ્કિન કેર રુટીન
વરસાદી વાતાવરણ હોય ત્યારે હવામાં ભેજ વધી જાય છે તેના કારણે સ્કિન પણ વધારે ઓઇલી અને ચીકણી લાગે છે. આ સમય દરમિયાન વાળ પણ બેજાન અને ઓઇલી થઈ જાય છે. આ ઋતુ દરમિયાન વાળ અને સ્કિનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું તેના વિશે જો તમને ખબર ન હોય તો ચાલો તમને જાણકારી આપીએ. સ્કિન અને હેર કેર રૂટિનમાં આ ફેરફાર કરવા જરૂરી છે. જો રુટીન ન બદલો તો ચોમાસામાં સ્કિન અને વાળ સંબંધિત સમસ્યા વધી શકે છે.
ચોમાસામાં સ્કિન કેર કેવી રીતે કરવી ?
ચોમાસામાં વાતાવરણમાં ભેજ વધારે હોય છે તેના કારણે સ્કિન ઓઇલી થઈ જાય છે. સ્કિન પર ધૂળ અને ગંદકી ઝડપથી ચીપકી જાય છે. તેથી આ વાતાવરણમાં સૌથી પહેલું કામ એ કરવું કે દિવસમાં બે વખત સ્કિનને અનુરૂપ ફેસવોશથી ચહેરો સાફ કરવો.
ફેસવોશ કર્યા પછી ત્વચાને હાઇડ્રેટ રાખવા માટે ટોનર અને જેલ બેઝ મોશ્ચુરાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો. સાથે જ ત્વચાને યુવી કિરણોથી બચાવવા માટે સનસ્ક્રીન લગાડવું. જો કે ચોમાસા માટે ઓઇલ ફ્રી સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું. આ સિવાય ચહેરા પરથી ડેડ સ્કિન અને ગંદકી હટાવવા માટે અઠવાડિયામાં એક વખત ચોખાના લોટમાં દહીં મિક્સ કરી ચહેરા પર અપ્લાય કરવું અને હળવા હાથે મસાજ કરી સ્ક્રબ કરવું.
ચોમાસામાં હેર કેર કરવાની રીત
વરસાદી વાતાવરણમાં સ્કેલ્પ પણ વધારે ઓઇલી રહે છે. આ ઋતુ દરમિયાન સલ્ફેટ ફ્રી માઈલ્ડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરી અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત હેર વોશ કરવા. સાથે જ વાળને ડ્રાઇનેસથી બચાવવા માટે કન્ડિશનરનો ઉપયોગ કરવો. વરસાદનું પાણી એસિડિક હોય છે. એટલે જો વરસાદમાં પલળી ગયા હોય તો પછી ઘરે આવી વાળને શેમ્પુ કરવાનું રાખવું જેથી વરસાદના પાણીથી વાળ ડેમેજ ન થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)