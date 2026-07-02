/વધેલા ભાત અને ચણાની દાળમાંથી બનાવો ક્રિપ્સી વડા, વરસાદી વાતાવરણમાં લસણની ચટણી સાથે ખાશો તો મજા પડી જશે

Leftover Rice Recipe: જો તમારા પતિના દિલનો રસ્તો પણ પેટથી થઈને જતો હોય તો તેમને આ વરસાદી વાતાવરણમાં દાળ અને વધેલા ભાતના ક્રિસ્પી વડા બનાવીને ખવડાવો. લસણની ચટણી સાથે આ વડા ખાધા પછી તમારા પતિ તમારા પર એટલા ખુશ થઈ જશે કે તમારી બધી જ ડિમાન્ડ પૂરી કરી દેશે. વધેલા ભાતમાંથી બનતી આ સૌથી બેસ્ટ અને ટેસ્ટી વાનગી છે. વરસાદી વાતાવરણ જામ્યું છે ત્યારે સાંજના સમયે આ ગરમાગરમ વડા લસણની ચટણી સાથે એકવાર ટ્રાય કરો.
વરસાદ પડે એટલે મોટાભાગના લોકો ભજીયા કે દાળવડા ખાતા હોય છે. જો તમારા ઘરમાં પણ વરસાદ પડ્યા પછી ગરમાગરમ નાસ્તો ખવાતો હોય તો આ વખતે ભજીયા કે દાળ વડા બનાવવાની બદલે વધેલા ભાતમાંથી આવા ક્રિસ્પી વડા બનાવજો. આ વડા ખાવામાં ટેસ્ટી અને બનાવવામાં સરળ છે. એક વખત આ વડા ચાખી લેશો તો તમે વડા બનાવવા માટે થોડો ભાત એક્સ્ટ્રા બનાવશો.
વધેલા ભાતના વડા માટેની સામગ્રી
વધેલા ભાત એક કપ
પાણીમાં પલાળીને ક્રશ કરેલી ચણાની દાળ
બે થી ત્રણ ચમચી ચોખાનો લોટ
બે ચમચી આદુ-મરચાની પેસ્ટ
લાલ મરચું પાવડર, હળદર પાવડર અને ધાણાજીરું પાવડર
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
ઝીણા સમારેલા લીમડાના પાન.
સર્વ કરવા માટે લસણની ચટણી
ભાત અને દાળના વડા બનાવવાની રીત
1. જો સાંજે વડા બનાવવા હોય તો બપોરે ચણાની દાળને બે થી ત્રણ પાણીમાં બરાબર રીતે ધોઈ અને હુંફાળા પાણીમાં પલાળી દો. સાંજ સુધીમાં દાળ બરાબર પલળી જશે ત્યાર પછી દાળને પાણી વિના મિક્સરમાં પલ્સ મોડ પર ક્રશ કરી લો.
2. ક્રશ કરેલી ચણાની દાળને એક બાઉલમાં કાઢો અને તેમાં વધેલા ભાત એડ કરો. સાથે જ તેમાં આદુ-મરચાની પેસ્ટ અને ચોખાનો લોટ ઉમેરી મિશ્રણ બરાબર હલાવો.
3. દાળ અને ભાતનું મિશ્રણ વડા વાળી શકાય એટલું કઠણ હોવું જોઈએ. જો મિશ્રણ ઢીલું લાગતું હોય તો જરૂર અનુસાર ચોખાનો લોટ ઉમેરો.
4. ત્યાર પછી વડાના મિશ્રણમાં હળદર પાવડર, ધાણાજીરૂં, લાલ મરચું પાવડર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ઝીણા સમારેલા મીઠા લીમડાના પાન મિક્સ કરી દો. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી વડાના લોટને પાંચ મિનિટ ઢાંકીને રાખો ત્યાં સુધીમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દો.
5. તેલ ગરમ થઇ જાય એટલે ગેસને મીડીયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર રાખો. વડા ઉતારતા પહેલા બેટરમાં એક ચમચી તેલ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો અને હાથથી વડાનો શેપ આપી ગરમ તેલમાં વડા તળવા માટે મૂકો.
6. વડાને ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવા. બધા વડા થઈ જાય એટલે લસણની ચટણી સાથે વડાની મજા માણો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)