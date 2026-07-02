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વધેલા ભાત અને ચણાની દાળમાંથી બનાવો ક્રિપ્સી વડા, વરસાદી વાતાવરણમાં લસણની ચટણી સાથે ખાશો તો મજા પડી જશે

Leftover Rice Recipe: જો બપોરના ભાત વધ્યા હોય તો થોડી ચણાની દાળ પલાળી દેવી અને પછી સાંજે પલાળેલી દાળ અને વધેલા ભાતમાંથી આ રીત ફોલો કરી ક્રિસ્પી દાળ વડા બનાવવા. સાંજે આ વડા લસણની ચટણી સાથે ખાશો તો વરસાદી વાતાવરણનો આનંદ બમણો થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:12 PM IST
વધેલા ભાત અને ચણાની દાળમાંથી બનાવો ક્રિપ્સી વડા, વરસાદી વાતાવરણમાં લસણની ચટણી સાથે ખાશો તો મજા પડી જશે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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