Morning Skin Care: આખો દિવસ ચહેરો સુંદર દેખાશે જો રોજ આ મોર્નિંગ રુટીન ફોલો કરશો, બસ 5 મિનિટમાં થઈ જશે સ્કિન કેર

Morning Skin Care: આખો દિવસ તમારો ચહેરો સુંદર દેખાશે કે નહીં તેનો આધાર માર્નિંગ સ્કિન કેર રુટીન પર હોય છે. સવારે તમે સ્કિનને જે રીતે ટ્રીટ કરશો તેવો લુક તમને આખો દિવસ મળશે. જો તમે સવારે સ્કિનની જરૂરીયાતો પુરી કરશો તો સ્કિન આખો દિવસ ગ્લો કરશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સ્કિન કેર રુટીનના એકદમ ઈઝી સ્ટેપ્સ.
Morning Skin Care: જે રીતે દિવસની શરુઆત પોઝિટિવ વિચાર સાથે કરવામાં આવે તો આખો દિવસ સારો જાય છે તે જ રીતે જો મોર્નિંગ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરવામાં આવે તો આખો દિવસ ત્વચા પણ ગ્લો કરે છે. લોકો સવારે સ્કિન પર ધ્યાન આપતાં જ નથી. તેના બદલે જો તમે સવારે જાગીને ફક્ત 10 મિનિટ સ્કિન કેર આ સરળ સ્ટેપ ફોલો કરીને કરી લેશો તો તમારો ચહેરો મેકઅપ વિના પણ ગ્લો કરતો રહેશે. આજે તમને મોર્નિંગ સ્કિન કેર રુટીન શા માટે જરૂરી છે અને સવારે સ્કિન કેર કેવી રીતે કરવી તે જણાવીએ. આ સ્ટેપ એટલા ઈઝી છે કે જો તમે 3 થી 4 દિવસ આ કામ કરશો એટલે તમને આદત પડી જશે. આ રુટીન ફોલો કરવામાં વધારે સમય પણ નહીં લાગે.
મોર્નિંગ સ્કિન કેર શા માટે જરૂરી ?
રાત્રે પણ સ્કિન પર એક્સ્ટ્રા ઓઈલ, પરસેવો, ડેડ સ્કિન સેલ્સ જમા થતા હોય છે. આખો દિવસ દોડધામ કર્યા પછી સ્કિન રાત્રે ડલ થઈ ગઈ હોય છે. સવારે જાગો પછી સ્કિન કેરના બેઝિક સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાથી સ્કિન સાફ થઈ જાય છે. સ્કિન પર ગંદકી નીકળી જાય છે. અને સ્કિનને જરૂરી હાઈડ્રેશન મળે છે. જેના કારણે સ્કિન રેડિયન્ટ દેખાય છે. તો ચાલો હવે જાણીએ મોર્નિંગ સ્કિન કેરના ઈઝી સ્ટેપ્સ કયા છે.
4 સ્ટેપ મોર્નિંગ સ્કિન કેર રુટીન
સવારે જાગો એટલે સૌથી પહેલા ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. ઠંડુ પાણી એટલે ફ્રીજમાંથી કાઢેલું પાણી નહીં. નોર્મલ પાણીથી ચહેરો સારી રીતે સાફ કરો. ત્યારબાદ ક્લીઝિંગ મિલ્ક કે ફેશવોશથી ચહેરો ક્લીન કરો જેથી સ્કીન પર જમા થયેલી ગંદકી નીકળી જાય.
સૌથી પહેલા પાણી પીવું
ચહેરાની સુંદરતા અને પાણી વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. જો તમારું શરીર હાઈડ્રેટ હશે તો જ સ્કિન પર તેજ દેખાશે. સવારે જાગીને સૌથી પહેલા 1 કે 2 ગ્લાસ હુંફાળુ પાણી પીવું. પાણી પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થશે અને તેની અસર ચહેરા પર દેખાશે. તેથી સવારે જાગીને પાણી પીવાનો નિયમ આજથી જ અપનાવી લો.
ટોનિંગ
ચહેરો ક્લીન કર્યા પછી ટોનર અપ્લાય કરવું જરૂરી છે. તમે કોઈપણ માઈલ્ડ ટોનર યુઝ કરી શકો છો. અથવા તો તમે ગુલાબજળ પણ અપ્લાય કરી શકો છો. ટોનર લલગાડવાથી ચહેરા પર દેખાતા ડાઘ ઓછા થવા લાગે છે.
સીરમ લગાડો
સ્કિન પર ટોનિંગ કર્યા પછી સીરમ લગાડો. વિશ્વાસ કરજો વિટામિન સી યુક્ત સીરમ તમારી સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થશે. સીરમ ત્વચાને જરૂરી પોષણ આપે છે. તેથી સીરમ નિયમિત લગાડજો.
મોઈશ્ચુરાઈઝર
ટોનર લગાડ્યાની થોડી મિનિટ પછી ચહેરા પર મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડો. તેનાથી ત્વચામાં નમી જળવાઈ રહે છે અને ચહેરા પર નેચરલ શાઈન આવે છે.
મોર્નિંગ સ્કિન કેર મિસ્ટેક
સવારે શું કરવું એ તો જાણી લીધું હવે એ પણ જાણી લો કે સવારે કઈ ભુલો ક્યારેય કરવી નહીં. કારણ કે સવારે સ્કિન સાથે કરેલા આ કામ તમારી સુંદરતાને ગ્રહણ લગાડી શકે છે. સવારના સમયે સ્કિન પર સ્ક્રબ ક્યારેય ન કરો. તેનાથી સ્કિન ડેમેજ થવા લાગશે. ઘરેથી બહાર જવાનું હોય તેની થોડી મિનિટ પહેલા સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરો. ચહેરો ક્યારેય ગરમ પાણીથી ન ધોવો. અને સૌથી મહત્વનું સ્કિન કેર માટે જે પણ પ્રોડક્ટ યુઝ કરો તે તમારી સ્કિન પર સૂટ થાય છે કે નહીં તે ચેક કરીને યુઝ કરો.
આ વાતોનું ધ્યાન રાખવાની સાથે દિવસ દરમિયાન હેલ્થી આહાર લેવો. ડાયટમાં ફળ, લીલા શાકભાજી, નટ્સ અને સીડ્સનો સમાવેશ કરો. તેનાથી સ્કિનને જરૂરી વિટામિન્સ અને ઓઈલ મળે છે. સવારના સમયે 20 થી 30 મિનિટ કોઈપણ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો. તેનાથી શરીરમાં બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે જેની અસર સ્કિન પર દેખાય છે.
