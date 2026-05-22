Tea Making Mistakes: સવારની ચા આ રીતે બનાવો એટલે ચા બની જાય 'ઝેર', 90% લોકો આ ભુલો કરતાં હોય છે

Tea Making Mistakes: સવારે કડક-મીઠી ચા પીવા મળે પછી જ ખરા અર્થમાં દિવસની શરુઆત થાય છે. પરંતુ મોટાભાગના સવારે એવી રીતે ચા બનાવે છે જે તેમને અને તેમના પરિવારના લોકોને નુકસાન કરે તેવી હોય છે. જો તમને આ વાત વિશે નથી ખબર તો ચાલો તમને જણાવીએ સવારની ચા બનાવતી વખતે કઈ ભુલો કરવાનું ટાળવું.
Tea Making Mistakes: દિવસની શરૂઆત ચા વિના અધુરી લાગે છે. સવારે જાગી ગયા પછી જ્યારે ગરમાગરમ ચા પીવા મળે ત્યારપછી જ દિવસની ખરી શરૂઆત થાય છે અને એક પછી એક રૂટીન કામ શરૂ થાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય એવો વિચાર કર્યો છે કે તમે જે રીતે ચા પીવો છો તે શરીર માટે હાનિકારક પણ હોઈ શકે છે ? જો સવારની ચા બનાવવાની રીત ખોટી હોય અથવા તો ચામાં અમુક વસ્તુઓ ઉમેરી દેવામાં આવે તો આ ચા શરીરને નુકસાન કરવા લાગે છે. ચા બનાવતી વખતે થતી આ ભૂલોમાંથી કેટલીક ભૂલ તો એવી છે જે 90 ટકા લોકો કરતા હોય છે. તો ચાલો તમને આજે એ ભૂલો વિશે જણાવીએ જે તમારી સવારની ચાને અનહેલ્થી બનાવે છે.
ચા બનાવતી વખતે થતી ભૂલો
દૂધ ઉમેરી ચાને વધારે ઉકાળવી
ઘણા લોકો ચાને કડક કરવા માટે દૂધ ઉમેર્યા પછી પણ ચા ધીમા તાપે લાંબા સમય સુધી ઉકાળે છે. હકીકતમાં ચા પત્તી પાણીમાં ઉમેરીને સારી રીતે ઉકાળી લેવી જોઈએ. ત્યાર પછી જ્યારે દૂધ ઉમેરો તો ચાને વધારે ન ઉકાળવી. દૂધ સાથે ચાને વધારે ઉકાળવાથી ચામાં એસિડિક તત્વો વધી જાય છે અને આવી ચા પીવાથી પેટમાં બળતરા, એસીડીટી, ગેસ જેવી તકલીફો થાય છે. ચા બનાવવાની સાચી રીત છે કે પાણીમાં ચા પત્તી બરાબર ઉકળી જાય પછી તેમાં દૂધ ઉમેરવું અને દૂધ ઉમેર્યા પછી એક થી બે મિનિટ જ ચા ઉકાળવી.
સવારની ચામાં વધારે ખાંડ
સવારની ચા કડક અને મીઠી હોવી જ જોઈએ.. આવું ઘણા લોકોનું કહેવું હોય છે પરંતુ સવારે વધારે પડતી ખાંડવાળી ચા પીવી હાનિકારક છે. સવારે વધારે ખાંડવાળી ચા પીવાથી બ્લડ સુગર વધી જવું, વજન વધવું અને શરીરમાં સોજા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જો તમે દૂધ વિનાની ચા પીતા હોય તો તેમાં ખાંડને બદલે ગોળ ઉમેરી શકો છો. જો તમે દૂધવાળી જ ચા પીતા હોય તો પ્રયત્ન કરો કે સવારે ખાંડ વિનાની ચા પીવી અથવા તો ઓછી ખાંડ ઉમેરવી.
દૂધવાળી ચામાં ગોળ ઉમેરવો
ઘણા લોકો ગોળને ખાંડનો હેલ્ધી વિકલ્પ માનીને દૂધવાળી ચામાં પણ ગોળ ઉમેરી દે છે. જે સૌથી મોટી ભૂલ છે. ચામાં ગોળ ઉમેરી શકાય છે પણ એ ચા દૂધ વિના પીવાની હોય છે. ચામાં દૂધ ઉમેરવાનું હોય તેમાં ગોળ ઉમેરવાનું ટાળવું જોઈએ. દૂધવાળી ચામાં ગોળ ઉમેરવાથી ચા ફાટી જાય છે. ગોળ અને દૂધનું કોમ્બિનેશન પાચનમાં ગડબડ કરી શકે છે. જો તમે ખાંડના બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તો પછી તે ચામાં દૂધ ઉમેરવાનું ટાળવું.
એકવાર બનેલી ચાને ફરી ઉકાળવી
ઘણા ઘરમાં એવું થાય છે કે એક સાથે વધારે ચા બનાવી લેવામાં આવે અને પછી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ચાને ફરી ઉકાળીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. એકવાર બનેલી ચાને વારંવાર ઉકાળીને પીવી એટલે શરીરમાં ઝેર રેડવા જેવી વાત છે. ચા જ્યારે બની હોય ત્યારે જ પી લેવી જોઈએ. એકવાર બનેલી ચાને કલાકો સુધી રાખી અને તેને ફરીથી ઉકાળીને પીવાથી તે શરીરમાં સંક્રમણ થઈ શકે છે..
