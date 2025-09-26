Prev
Morning vs Night Bath Best Time: સવાર કે સાંજ, સ્નાન કરવા માટે કયો સમય સૌથી સારો?

Morning bath benefits: સ્નાન કર્યા બાદ વ્યક્તિ ફ્રેશ અનુભવ કરે છે અને શરીર સક્રિય રહે છે. આવો તમને જણાવીએ સવારે કે રાત્રે કયા સમયે સ્નાન કરવું સૌથી સારૂ રહે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:34 PM IST

Bathing Tips For Healthy Life: સ્નાન આપણા ડેલી જીવનનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તે માત્ર શરીરની સફાઈ કરે છે, પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ઉર્જાના સ્તરને પણ પ્રભાવિત કરે છે. હંમેશા લોકો વિચારે છે કે સવારે સ્નાન કરવું સારૂ કે રાત્રે. આવો વૈજ્ઞાનિક ફેક્ટ અને એક્સપર્ટના મતને આધારે આ સવાલનો જવાબ જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ.

સવારે સ્નાન કરવાના ફાયદા
સવારનું સ્નાન દિવસની શરૂઆત તાજગી અને ઉર્જાથી ભરી દે છે. ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી શરીરમાં રક્ત સંચાર વધે છે અને સ્નાયુઓનો થાક ઘટી જાય છે. તેનાથી મગજમાં તાજગીનો અનુભવ થાય છે અને માનસિક એકાગ્રતા વધે છે. કેટલાક અભ્યાસમાં તે તે જાણવા મળ્યું કે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરનાર લકોમાં તણાવના હોર્મોન, જેમ કે કોર્ટિસોલનું સ્તર ઘટે છે. સવારે સ્નાનનો અન્ય લાભ છે કે તે ત્વચા અને વાળને સાફ અને સ્વસ્થ બનાવી રાખે છે. જો તમે વ્યાયામ બાદ સ્નાન કરો તો પરસેવાથી બંધ રોમછિદ્ર ખુલી જાય છે અને બેક્ટેરિયાથી સંક્રણમનો ખતરો ઓછો રહે છે.

રાત્રે નહાવાના ફાયદા
રાત્રે નહાવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. રાત્રે નહાવું એ શરીરમાંથી દિવસની ગંદકી, પરસેવો અને બેક્ટેરિયા દૂર કરવા માટે જરૂરી છે. તે ત્વચાને શુદ્ધ કરવામાં મદદ કરે છે અને સૂતા પહેલા શરીરને આરામ આપે છે. રાત્રે ગરમ સ્નાન કરવાથી સ્નાયુઓને આરામ મળે છે અને ઊંઘમાં સુધારો થાય છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સૂતા પહેલા 10-15 મિનિટ ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવાથી તણાવ અને થાક ઓછો થાય છે અને ઊંઘની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે. આ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જેઓ દિવસ દરમિયાન તણાવ અથવા માનસિક થાક અનુભવે છે.

કયો સમય શ્રેષ્ઠ છે?
ખરેખર, સવારે અને રાત્રે નહાવાના પોતાના ફાયદા છે. જો તમે વહેલા ઉઠો છો અને દિવસભર સક્રિય રહેવા માંગતા હો, તો સવારે નહાવા એ એક સારો વિકલ્પ છે. જો કે, જો તમારો દિવસ થાકી ગયો હોય અને તમે સારી ઊંઘ ઇચ્છતા હોવ, તો રાત્રે નહાવા વધુ ફાયદાકારક છે. કેટલાક આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે દિવસ દરમિયાન હળવું સ્નાન કરવું અથવા નહાવું સારું છે, પરંતુ સવારે અથવા રાત્રે લાંબુ, ગરમ સ્નાન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે સારું માનવામાં આવે છે. મહત્વની વાત એ છે કે નહાવાના પાણીનું તાપમાન અને સમયગાળો ત્વચા અને શરીરના સ્વાસ્થ્ય અનુસાર સંતુલિત હોવો જોઈએ.

સવારે કે રાત્રે સ્નાન કરવાનો યોગ્ય સમય વ્યક્તિની લાઇફસ્ટાઇલ, દિનચર્યા અને સ્વાસ્થ્ય પર નિર્ભર કરે છે. જો તમે તાજગી અને માનસિક ઉર્જા ઈચ્છો છો તો સવારે સ્નાન કરો અને દિવસભરનો થાક દૂર કરવા ઈચ્છો છો અને સારી ઊંઘ લેવા ઈચ્છો છો તો રાત્રે સ્નાન કરો. બંને સમયે સ્નાન કરવાના ફાયદા અલગ છે. તેથી તમારી દિનચર્યા અને શરીરની જરૂરિયાત અનુસાર અપનાવવું જોઈએ.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

best time to bathemorning bath benefits

