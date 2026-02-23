Incline Walk: શરીરનું ફેટ ઝડપથી ઓછું કરવા ટ્રેડમીલ પર રોજ 30 મિનિટ Incline Walk કરો, બોડી ફેટ ઝડપથી ઓછું થશે
Incline Treadmill Walking Benefits: જો તમારે વધેલું વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો તેના માટેનો સૌથી અસરકારક રસ્તો આજે તમને જાણવા મળશે. આ રીત અપનાવી તમે શરીરના વજનમાં ઝડપથી થતા ઘટાડાનો અનુભવ કરી શકો છો. આ રીતે સૌથી અસરકારક હોવાનું કહેવાય છે. તો ચાલો તમે પણ જાણો વજન ઓછું કરવાની સૌથી અસરકારક રીત વિશે.
- આજ સુધી તમે નહીં જાણ્યું હોય કે ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી કેટલી ઝડપથી ફાયદો થઈ શકે છે.
- વજન ઓછું કરવા માટે આ પ્રકારની વોક સૌથી અસરકારક માનવામાં આવે છે.
- જો તમે 30 દિવસ સુધી 30 મિનિટ રોજ ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરો છો તો તમને વજનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો દેખાવા લાગશે.
Incline Treadmill Walking Benefits: શરીરનું વજન ઓછું કરી બોડીને શેપમાં લાવવા માટે સરળ અને અસરકારક ઉપાય તમે શોધી રહ્યા હોય તો આજે તમને તેનો જવાબ મળી જશે. વેટ લોસ જર્નીમાં સૌથી ઝડપથી રિઝલ્ટ આપે છે તેવી ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક વિશે આજે તમને જણાવીએ. વોક કરવાથી થતા લાભ વિશે તો તમે પણ જાણતા હશો પરંતુ આજ સુધી તમે નહીં જાણ્યું હોય કે ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી કેટલી ઝડપથી ફાયદો થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જે લોકો પેટ, કમર, સાથળની ચરબી ઓછી કરવા ઈચ્છે છે તેમના માટે ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક સૌથી બેસ્ટ છે.
ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક એટલે શું ?
ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક શરીરનું વજન ઝડપથી ઓછું કરવા માટે સૌથી અસરકારક ગણાય છે. ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક
સૌથી બેસ્ટ કાર્ડિયો એક્સરસાઈઝ છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ અનુસાર ટ્રેડમિલ પર નોર્મલ વોક વર્કઆઉટ પહેલા વોર્મઅપ તરીકે કરો તે સારું છે પરંતુ જો તમારે શરીરમાં જામેલું ફેટ ઓછું કરવું છે તો તેના માટે ટ્રેડમિલ પર ઈંક્લાઈન વોક કરવી જોઈએ. ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક એટલે કે ટ્રેડમિલને એવી રીતે સેટ કરીને ચાલવું જેમાં તમે ઢાળ પર ચઢતા હોય તેમ લાગે છે. વજન ઓછું કરવા માટે આ પ્રકારની વોક સૌથી અસરકારક માનવામાં આવે છે.
ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાના ફાયદા
ફિટનેસ એક્સપર્ટ અનુસાર નોર્મલ વોક કરવા કરતાં ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ મળે છે. તેનો અર્થ એવો નથી કે વોક કરવાથી લાભ નથી. વોક કરવાથી પણ ફાયદો થાય જ છે. તેનાથી ઓવરઓલ હેલ્થ સુધરે છે. પરંતુ જ્યારે તમે શરીરનું ફેટ અને વજન ઓછું કરવા માંગતા હોય અને શરીરને સુડોળ બનાવવા માંગતા હોય ત્યારે ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવી જોઈએ. કારણ કે ટ્રેડમિલને ઈંક્લાઈન પર સેટ કરી વોક કરવાથી શરીરમાં સ્ટોર થયેલું ફેટ ટારગેટ થાય છે. જો તમે 30 દિવસ સુધી 30 મિનિટ રોજ ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરો છો તો તમને વજનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો દેખાવા લાગશે.
ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી શરીર પર થતી ઈફેક્ટ
1. ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી શરીરની કેલેરી ઝડપથી બર્ન થાય છે. જ્યારે તમે ઢાળ પર ચાલતા હોવ છો ત્યારે શરીર ઝડપથી ચરબી ઓછી કરવાના કામમાં લાગી જાય છે.
2. ઢાળ પર ચાલતા હોય તે રીતે વોક કરવાથી શરીરના નીચેના ભાગ પર પ્રેશર આવે છે. તેના કારણે લોઅર બોડીના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે અને ફેટ ઝડપથી ઓગળે છે. ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક હિપ્સ, થાઈઝ, ક્લાફ મસલ્સને ટોન કરે છે અને ફેટ ઓછું કરે છે.
3. ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી હાર્ટ રેટ વધે છે. આ રીતે ચાલવાથી શરીરમાં રક્ત સંચાર ઝડપથી થાય છે અને તેનાથી હાર્ટના રોગ અને હાઈ બીપીમાં લાભ થાય છે.
4. વજન ઓછું કરવાની કસરતોમાં હંમેશા કોર મસલ્સ પર ફોકસ કરવામાં આવે છે. આ કોર મસલ્સને મજબૂત કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક છે. ઢાળ પર ચાલવાથી કોર મજબૂત થાય છે.
5. નિયમિત ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવાથી સ્ટેમિના વધે છે. જે લોકોનું વજન વધારે હોય, સાંધાની સમસ્યા હોય તેમણે ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક કરવી જોઈએ. તેનાથી સાંધા પર વધારે પ્રેશર નથી બનતું પણ વજન ઓછું કરવાની ઈફેક્ટ દોડવા જેટલી જ મળી જાય છે.
કેવી રીતે કરવી ઇંકલાઈન ટ્રેડમિલ વોક ?
ઈંક્લાઈન વોક કરવાના ફાયદા વિશે જાણીને તમે પણ આ રીતે ચાલવાનું મન બનાવી લીધું હશે તો ચાલો હવે તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે ટ્રેડમિલ પર ઈંક્લાઈન વોક કરવી કેવી રીતે ? તો ચાલો તેની રીત પણ તમને જણાવી દઈએ. સૌથી પહેલા ટ્રેડમિલ ઓન કરી 5 મિનિટ 3 ની સ્પીડ પર નોર્મલ વોક કરો. ત્યારબાદ 6 થી 10 મિનિટ સુધી વોક કરવા માટે ઈંક્લાઈન 7 પર સેટ કરો અને સ્પીડ 3.5 કરો. 10 મિનિટ પછી 5 મિનિટ ઈંક્લાઈન 9 સુધી વધારો અને સ્પીડ 3.8 કરો. 15 મિનિટ પછી 5 મિનિટ માટે ઈંક્લાઈન 11 પર કરો અને સ્પીડ 4 ની કરો. 20 પછી 5 મિનિટ ઈંક્લાઈન 9 પર કરો અને સ્પીડ 3.8 કરો. 25 મિનિટ પછી 5 મિનિટ ઈંક્લાઈન 7 પર કરો અને સ્પીડ 3.5 કરી દો. ત્યારબાદ ટ્રેડમિલ સ્ટોપ કરો. આ રીતે 30 મિનિટ માટે ઈંક્લાઈન વધારતાં અને ઘટાડતાં વોક કરવાની હોય છે. આ સેટ અનુસાર રોજ 30 મિનિટ વોક કરવાથી ઉપર જણાવ્યાનુસારના ફાયદાઓ થવા લાગે છે.
