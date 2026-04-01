Foot Tanning: પગ પર તડકાના કારણે થયેલા નિશાન દુર કરવાના 3 અસરકારક ઘરેલુ નુસખા
Foot Tanning Removal Tips: તડકાના કારણે પગ પર જો નિશાન પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓ ઉપયોગી સાબિત થશે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પરનું ટેનિંગ સાફ થાય છે અને સ્કિન નોર્મલ દેખાવા લાગે છે.
Foot Tanning Removal Tips: તડકામાં થોડી વાર પણ બહાર રહેવાનું થાય તો સ્કીન ટેન થઈ જાય છે. યુવતીઓ ચહેરા નું ધ્યાન તો ખૂબ રાખે છે પરંતુ ઘણી વખત પગને ટેનિંગથી બચાવી શકતી નથી. ઉનાળામાં ગરમીના કારણે પગમાં મોજા પણ પહેરી શકાતા નથી. મોજા પહેર્યા વિના જ્યારે લાંબા સમય સુધી તડકામાં રહેવાનું થાય તો પગ ટેન થઈ જાય છે. પગની સ્કીન તડકાના કારણે એવી કાળી થઈ જાય છે કે તેના પર ફુટવેરની ડિઝાઇન દેખાવા લાગે. જો પગમાં આ રીતે ટેનિંગ થઈ ગયું હોય તો તેને ઘરે કેવી રીતે સાફ કરવું ચાલો જાણીએ.
પગનું ટેનિંગ દુર કરવાનો ઘરેલુ નુસખો
તડકાના કારણે પગની ત્વચા ટેન થઈ જવી તે સામાન્ય સમસ્યા છે. આ સમસ્યાને ઘરેલુ નુસખા અજમાવીને દૂર પણ કરી શકાય છે. જ્યારે પણ તડકાના કારણે પગ ટેન થઈ જાય તો ઘરે આવીને તુરંત આ કામ કરો. આ વસ્તુઓ અપ્લાય કરવાથી ટેનિંગના કારણે પગમાં દેખાતો કાળો મેલ સાફ થઈ જશે.
ચણાનો લોટ અને દહીં
સ્કીન પરથી ટેનિંગ સાફ કરવાનો સૌથી અસરકારક ઉપાય દહીં અને ચણાનો લોટ છે. ચણાના લોટમાં દહીં મિક્સ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરો.. આ પેસ્ટને પગ પર લગાવો અને 15 મિનિટ સુકાવા દો. ત્યાર પછી હળવા હાથે મસાજ કરો અને પગ સાફ કરો.. ઉનાળામાં સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ દિવસ આ પેસ્ટ લગાડી લેવાથી પગનું ટેનિંગ દૂર થઈ જશે.
બટેટાનો રસ
પગના પંજાની સ્કિનનો રંગ બદલી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે બટેટાનો રસ પણ ઉપયોગી છે. બટેટાના રસમાં કુદરતી બ્લીચીંગ ગુણ હોય છે જે સ્કીનને લાઈટ કરવામાં મદદ કરે છે. તેના માટે બટેટાને ખમણી તેનો રસ કાઢી લો. બટેટાના રસમાં લીંબુ પણ ઉમેરી શકો છો. આ રસને પગ ઉપર 15 થી 20 મિનિટ લગાવો અને પછી પગ ધોઈ લો. બટેટાનો રસ લગાડવાથી તુરંત જ સ્કીનમાં ફેરફાર દેખાય છે.
કોફી અને મધ
પગનો મેલ અને ટેનિંગ સાફ કરવાનો આ સૌથી અસરકારક ઉપાય છે. કોફી અને મધનું મિશ્રણ પગને સાફ કરવા માટે ઉપયોગી છે. કોફી અને મધનું સ્ક્રબ પગની એડીમાં જામેલી ડેડ સ્કિન પણ દૂર કરી દેશે. તેના માટે કોફી પાવડરમાં મધ ઉમેરી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને પગ પર લગાવો અને હળવા હાથે મસાજ કરો. મસાજ કર્યા પછી 10 મિનિટ પેસ્ટને લગાડી રાખો. ત્યાર પછી પગ હુંફાળા પાણીથી સાફ કરી લો. તમારા પગની સ્કિનમાં તુરંત જ ફરક દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
