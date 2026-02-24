Sunscreen: જો તમારો સ્ક્રીનટાઈમ વધારે છે તો રોજ સનસ્ક્રીન લગાડો, સનસ્ક્રીન ખરીદતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો
Sunscreen Benefits: સનસ્ક્રીન સ્કિન કેર માટે સૌથી જરૂરી પ્રોડક્ટ છે. ડર્મેટોલોજીસ્ટ અનુસાર સનસ્ક્રીન ત્વચાની પ્રાથમિક જરૂરીયાત છે. જે લોકો તડકામાં ન જતા હોય તેમણે પણ સ્કિન કેરમાં સનસ્ક્રીનનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ત્વચા માટે સનસ્ક્રીન શા માટે જરૂરી છે, સનસ્ક્રીન કેવી રીતે પસંદ કરવું અને સનસ્ક્રીન કેવી રીતે અપ્લાય કરવું તે અંગે સ્કિન એક્સપર્ટ શું કહે છે ચાલો જાણીએ.
- રેડિશનથી સ્કિનને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ સનસ્ક્રીન કરે છે.
- જો તમારે એજીંગ પ્રોસેસને સ્લો કરવી છે અને સ્કિનને સ્પોટલેસ ગ્લોઈંગ રાખવી છે જો સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી.
- એક્સપર્ટ અનુસાર સનસ્ક્રીન દરેક વ્યક્તિએ રોજ યુઝ કરવું જોઈએ.
Sunscreen Benefits Exclusive Story : સનસ્ક્રીન સ્કિન કેરની સૌથી મહત્વની પ્રોડક્ટ છે. સનસ્ક્રીનને લઈ લોકોના મનમાં ગેરસમજ હોય છે કે સનસ્ક્રીન એટલે ઉનાળામાં તડકાથી બચાવા માટેની ક્રીમ છે. પરંતુ સનસ્ક્રીન ફક્ત તડકાથી બચાવ માટેની ક્રીમ નથી. ડર્મેટોલોજીસ્ટ અનુસાર અલ્ટ્રા વાયોલેટ રેડિયેશન, યુવી રેડિશન સ્કિન પર કાળા ડાઘ કરવામાં, એજીંગ પ્રોસેસ ઝડપી કરવામાં મેજર રોલ પ્લે કરે છે. આ રેડિશનથી સ્કિનને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ સનસ્ક્રીન કરે છે. એટલે કે જો તમારે એજીંગ પ્રોસેસને સ્લો કરવી છે અને સ્કિનને સ્પોટલેસ ગ્લોઈંગ રાખવી છે જો સનસ્ક્રીન લગાડવું જરૂરી છે.
સનસ્ક્રીન સ્કિનને ડેમેજ થતા બચાવે છે, એજીંગના લક્ષણોને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને સ્કિનને હેલ્ધી રાખે છે. સનસ્ક્રીન ત્વચા માટે કેટલું જરુરી છે, ત્વચાના પ્રકાર અનુસાર કેવું સનસ્ક્રીન યુઝ કરવું જોઈએ અને સનસ્ક્રીન લગાડતી વખતે કઈ ભુલો કરવાનું ટાળવું જોઈએ તે અંગેની સચોટ જાણકારી રાજકોટના એક્વિફાઈ ડર્માના ડર્મેટોલોજીસ્ટ અને હેર ટ્રાંસપ્લાંટ સર્જન ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલે જાણકારી આપી છે.
સનસ્ક્રીન કોણે યુઝ કરવું જરૂરી ?
રાજકોટના ડર્મેટોલોજીસ્ટ ડો ઓમદેવસિંહ ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર સનસ્ક્રીન અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. સનસ્ક્રીનમાં યુવીબી રેઝ, યુવીએ રેડીએશન, બ્લુ લાઈટ પ્રોટેક્શન આપતાં સનસ્ક્રીન ઉપલબ્ધ હોય છે. સનસ્ક્રીનને લઈને મોટામાં મોટી ગેરસમજ છે કે તડકામાં જવાનું હોય તેણે જ સનસ્ક્રીન લગાડવાનું હોય છે. પરંતુ એવું નથી સનસ્ક્રીન દરેક વ્યક્તિએ રોજ યુઝ કરવું જોઈએ. જો તમે થોડી મિનિટ માટે પણ તડકામાં જાવ છો તો પણ તેનાથી સ્કિન ડેમેજ થઈ શકે છે. તેથી સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરવું જરૂરી હોય છે. જે લોકો ડેસ્ક જોબ કરતાં હોય અને તેઓ લેપટોપ સહિતના ઉપકરણો સામે કલાકો સુધી બેસતા હોય તો તેમણે સ્કિનને બ્લુ લાઈટથી થતા નુકસાનથી બચાવવા માટે સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ.
સનસ્ક્રીનના અલગ અલગ પ્રકાર
શરીરમાં સ્કિન એવું ઓર્ગન છે જે ડાયરેક્ટ સૂર્ય પ્રકાશના સંપર્કમાં આવે છે. સનસ્ક્રીન લગાડવાથી ત્વચા પર પ્રોટેક્ટિવ લેયર બને છે જે ત્વચાને હાનિકારક કિરણોથી થતા ડેમેજથી બચાવે છે. જે રીતે અલગ અલગ સીઝનમાં સ્કિન અલગ અલગ રીતે રિએક્ટ કરે છે તેથી તેના માટે સનસ્ક્રીન પણ અલગ અલગ આવતા હોય છે, જેમકે ઓઈલ બેઝ સનસ્ક્રીન, ક્રીમ બેઝ સનસ્ક્રીન, ફ્લુઈડ બેઝ સનસ્ક્રીન, ટીંટેડ સનસ્ક્રીન હોય છે. દરેક વ્યક્તિએ પહેલા એ જાણી લેવું કે તેમની સ્કિન ટાઈપ કેવી છે અને પછી સ્કિન ટાઈપ અનુસાર સનસ્ક્રીન પસંદ કરવા જોઈએ.
સ્કિન ટાઈપ અનુસાર સનસ્ક્રીન કેવી રીતે પસંદ કરવું ?
ઓઈલી સ્કિન માટે સનસ્ક્રીન
ડો ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર જેમની સ્કિન ઓઈલી હોય તેમણે ઓઈલ બેઝ કોઈપણ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવી નહીં. તેમાં સનસ્ક્રીનનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઓઈલ બેઝ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી ઓઈલી સ્કિન સાથે ખીલની પ્રોબ્લેમ પણ વધી જાય છે. જે લોકોની સ્કિન ઓઈલી હોય તેમણે ઉનાળામાં અને ત્યારબાદ ચોમાસાની ઋતુમાં પણ સ્કિન માટે ટિંટેડ સનસ્ક્રીન યુઝ કરવા જોઈએ. કારણ કે તેમની સ્કિન ઓલરેડી ઓઈલ વધારે પ્રોડ્યુસ કરતી હોય છે. અથવા તો કોઈપણ નોન કોમેડોજેનિક સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું. ઉનાળામાં જે લોકોને વધારે પરસેવો થતો હોય તેમણે વોટરપ્રુફ સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું.
ડ્રાય સ્કિન માટે સનસ્ક્રીન
જે લોકોની સ્કિન ડ્રાય હોય તેમણે ઓઈલબેઝ અથવા ક્રીમ બેઝ સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું જોઈએ. આવા સનસ્ક્રીનથી તેમને સન પ્રોટેકશન પુરું પાડે છે અને સાથે સ્કિનમાં મોઈશ્ચર લેવલ પણ જળવાઈ રહે છે. વધારે પડતી ડ્રાય સ્કિન હોય તેઓ પણ સનસ્ક્રીન પહેલા માઈલ્ડ મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડી શકે છે.
કોમ્બીનેશન સ્કિન માટે સનસ્ક્રીન
જે લોકોની સ્કિન કોમ્બીનેશન હોય એટલે કે ટી ઝોન પર સ્કિન ઓઈલી રહેતી હોય અને ગાલ ડ્રાય રહેતા હોય તેમણે ફ્લુઈડ બેઝ સનસ્ક્રીન અથવા તો ટિંટેડ સનસ્ક્રીન યુઝ કરવા ફાયદાકારક રહે છે. ડો ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર જે લોકોને ગાલ પર ડ્રાયનેસ વધારે રહેતી હોય તેઓ પહેલા મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરે અને પછી ટિંટેડ સનસ્ક્રીન યુઝ કરે જેથી સ્કિનનું ઓઈલ અને ડ્રાયનેસ બંને મેનેજ થઈ શકે.
