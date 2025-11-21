Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

પશ્ચિમ તરફ વહેતી ભારતની બે અનોખી નદીઓ, ગુજરાતમાં અહીં મળે છે અરબ સાગરને

Mysterious River: શું તમને ખબર છે કે ભારતની એવી કઈ નદી છે જે ઉલ્ટી દિશામાં વહે છે અને ગુજરાતમાં થઈને વહે છે. આ નદીઓ ગુજરાતની સાથે સાથે દેશની પણ શાન છે. જનજીવન, ખેતી, ઉર્જા માટે ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. ખાસ જાણો તેમના વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 21, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

પશ્ચિમ તરફ વહેતી ભારતની બે અનોખી નદીઓ, ગુજરાતમાં અહીં મળે છે અરબ સાગરને

ભારતમાં અનેક એવી નદીઓ છે જે દેશને પાણી અને જીવન આપે છે. જેમાંથી કેટલીક નદીઓ એવી છે જે પૂર્વ તરફ વહે છે અને બંગાળની ખાડીમાં જઈને મળે છે. તો કેટલીક એવી પણ નદી છે જે અરબ સાગરમાં સમાઈ જાય છે. આ બંને નદીઓ મધ્ય ભારતમાંથી નીકળે છે અને અરબ સાગરમાં ભળે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ બંને નદીઓ ગુજરાતની પણ મુખ્ય નદીઓમાં ગણાય છે. 

બંને પ્રમુખ નદીઓ અરબ સાગરમાં સમાય છે
ભારતની બે મુખ્ય નદીઓ જે અરબ સાગરમાં ભળે છે તે છે નર્મદા અને તાપી. આ બંને નદીઓ પશ્ચિમ તરફ  વહે છે અને અંતમાં અરબ સાગરમાં ભળે છે. નર્મદા નદી પ્રાયદ્વીપીય ભારતની સૌથી મોટી પશ્ચિમી નદી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

નર્મદા વિશે
નર્મદા ભારતની પાંચમી સૌથી લાંબી નદી છે. તેની લંબાઈ લગભગ 1312 કિલોમીટર છે. તે મધ્ય પ્રદેશના અમરકંટક પઠારથી નીકળે છે. નર્મદા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રથી થઈને વહે છે. તે પશ્ચિમ તરફ વહેતી અને ખંભાતની ખાડીમાં અરબ સાગરને મળે છે. નર્મદાને રેવા પણ કહે છે. તેના કિનારે પ્રાચીન મંદિર અને માર્બલ રોક્સ જેવા સુંદર સ્થાન છે. આ નદી પૂર લાવતી નથી કારણ કે તે રિફ્ટ ઘાટીમાં વહે છે. સરકાર સરોવર ડેમ આ નદી પર બનેલો છે જે વીજળી અને પાણી લાવે છે. 

તાપી નદી
તાપી નદીની લંબાઈ લગભગ 724 કિલોમીટર છે. તે મધ્ય પ્રદેશના બૈતૂલ જિલ્લામા મુલ્તાઈથી શરૂ થાય છે. તાપી મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં થઈ સુરત પાસે હજીરામાં અરબ સાગરને મળે છે. આ નદીને તાપ્તિ નદી પણ  કહે છે. આ નદી કાળા કપાસની માટીવાળા વિસ્તારમાંથી વહે છે. જે ખેતી માટે ખુબ સારી છે. ઉકાઈ બંધ તાપી નદી પર બનાવવામાં આવ્યો છે. જે પાણી આપવા અને વીજળી બનાવવા કામ લાગે છે. તાપી નદી નર્મદાની સાથે સાથે વહે છે. પરંતુ નર્મદાથી નાની છે. 

મહત્વ અને પડકારો
આ બંને નદીઓ લાખો લોકોને પાણી આપે છે. તેમાંથી વીજળી બને છે અને ખેતી થાય છે. પરંતુ પ્રદૂષણ અને જળવાયુ પરિવર્તનથી જોખમ છે. સરકાર નદીઓને સાફ રાખવા માટે કામ કરી રહી છે. નર્મદા પરિક્રમા એક ધાર્મિક યાત્રા છે જે લોકો કરે છે. નર્મદા અને તાપી અરબ સાગરની સાથે સાથે ગુજરાતની પણ શાન છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Mysterious RiverNarmadaTapigujarat rivers

Trending news