Prev
Next

ડાયાબિટીસનો મળી ગયો તોડ? આ ભારતીય યુનિવર્સિટીની મોટી શોધ, લીલા પાંદડામાં મળી સુગરની સારવાર

What Is Sinapic Acid: નાગાલેન્ડ યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં જ તેમની એક શોધમાં કુદરતી છોડમાં જોવા મળતા સિનેપિક એસિડને ડાયાબિટીસની સારવાર માટે અસરકારક ઔષધીય એજન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:33 PM IST

Trending Photos

ડાયાબિટીસનો મળી ગયો તોડ? આ ભારતીય યુનિવર્સિટીની મોટી શોધ, લીલા પાંદડામાં મળી સુગરની સારવાર

Sinapic Acid: નાગાલેન્ડ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ એક મહત્વપૂર્ણ શોધ કરી છે, જેમાં તેમણે એક કુદરતી છોડમાં જોવા મળતું કમ્પાઉન્ડ 'સિનેપિક એસિડ' (Sinapic Acid)ને ડાયાબિટીસના ઘાની સારવાર માટે અસરકારક ઔષધીય એજન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. આ શોધ 'નેચર સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સ' નામની એક પ્રતિષ્ઠિત જર્નલમાં પ્રકાશિત થઈ છે. ડાયાબિટીસના ઘા, ખાસ કરીને પગના અલ્સર, ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં એક ગંભીર સમસ્યા છે. આ ઘા ધીમે-ધીમે રૂઝાય છે અને ન્યુરોપથી, ખરાબ રક્ત પરિભ્રમણ, સંક્રમણ અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં અંગવિચ્છેદન (amputation)નું કારણ બની શકે છે. આ શોધથી આવા દર્દીઓને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.

સિનેપિક એસિડનું સેવન
રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સિનેપિક એસિડનું મૌખિક સેવન ડાયાબિટીસના ઘાના ઉપચારને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ કમ્પાઉન્ડ નેચરલ એન્ટીઓક્સીડેન્ડ છે. જે ઘણા ખાદ્ય છોડમાં જોવા મળે છે. તેની અસર SIRT1 માર્ગને સક્રિય કરીને થાય છે, જે ટિશ્યૂ રિપેયર, નવા બ્લડ સેલ્સનું નિર્માણ (angiogenesis) અને ઈન્લેમેશન કંટ્રોલમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. સ્ટડીને લીડ કરનાર નાગાલેન્ડ યુનિવર્સિટીના બાયોટેકનોલોજી વિભાગના વડા પ્રોફેસર પ્રણવ કુમાર પ્રભાકરે જણાવ્યું કે, "ડાયાબિટીસ આજે દુનિયાની સૌથી ગંભીર બીમારીઓમાંથી એક છે. તે ઘા રૂઝવામાં વિલંબ કરે છે, જેના કારણે સંક્રમણ અને અંગ કાપવાની નોબત આવે છે. હાલની સિન્થેટિક દવાઓની અસરકારકતા મર્યાદિત છે અને ઘણીવાર આડઅસરો થાય છે."

Add Zee News as a Preferred Source

સારવાર બનાવશે ઝડપી
પ્રોફેસર પ્રણવ કુમાર પ્રભાકરે વધુમાં જણાવ્યું કે, રિસર્ચમાં એક રસપ્રદ તારણ સામે આવ્યું છે કે, 20 મિલિગ્રામની ઓછી માત્રા વધુ અસરકારક રહી, જ્યારે 40 મિલિગ્રામની વધુ માત્રા ઓછી અસરકારક રહી. આને ઇન્વર્ટેડ ડોઝ રિસ્પોન્સ કહેવામાં આવે છે, જે ભવિષ્યની ડ્રગ સ્ટ્રટજી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ શોધ માત્ર ડાયાબિટીસના પગના અલ્સરની સારવારને ઝડપી બનાવશે નહીં, પરંતુ તેને કુદરતી, સલામત અને સસ્તી ઓરલ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને ઓછા સંસાધનવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા દર્દીઓ માટે આ એક મોટી રાહત હશે.

મેટાબોલિક હેલ્થમાં આવશે સુધારો
સંશોધકોએ જણાવ્યું કે, સિનેપિક એસિડ માત્ર ઘાના ઉપચારમાં મદદ નથી કરતું, પરંતુ મેટાબોલિક હેલ્થમાં પણ સુધારો કરે છે અને ઓક્સિડેટીવ તણાવ ઘટાડે છે. આગળનું પગલું પાયલટ ક્લીનિકલ ટ્રયલ હશે. જેથી તેનો માનવ ઉપયોગ પુષ્ટિ કરી શકાય. આ શોધ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે, જે કુદરતી ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ડાયાબિટીસની જટિલ અસરોનો સામનો કરવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Sinapic acidNagaland Universitydiabetic wound healingસિનેપિક એસિડનાગાલેન્ડ યુનિવર્સિટી

Trending news