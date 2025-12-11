Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

સ્નાન કરવા સમયે લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ, મગજ અને હાર્ટ પર પડે છે અસર, જાણો ન્હાતી વખતે શરીરના કયા ભાગ પર સૌથી પહેલા પાણી રેડવું જોઈએ

Which Body Part Should Be Poured Water First While Bathing: સ્નાન કરતી વખતે એક નાની ભૂલ પણ તમારા હૃદય અને મગજને જોખમમાં મૂકી શકે છે. મોટાભાગના લોકો આ ભૂલ કરે છે કારણ કે તેઓ જાણતા નથી કે શરીરના કયા ભાગને પહેલા સ્પર્શ કરવો જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

સ્નાન કરવા સમયે લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ, મગજ અને હાર્ટ પર પડે છે અસર, જાણો ન્હાતી વખતે શરીરના કયા ભાગ પર સૌથી પહેલા પાણી રેડવું જોઈએ

શું તમે જાણો છો કે તમારી નહાવાની શૈલી તમારા સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરી શકે છે? તેનાથી બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ અને મગજ પર અસર થઈ શકે છે. હંમેશા સ્નાન કરવા સમયે લોકો મોટી ભૂલ કરે છે. સીધુ માથા પર પાણી નાખે છે, જેનાથી તમને ઘણી સમસ્યા થઈ શકે છે. આયુર્વેદમાં સ્નાન પણ એક કળા છે, જેના કેટલાક નિયમ હોય છે અને તેનું પાલન કરવું જરૂરી છે. જાણો શરીરના કયા અંગ પર સૌથી પહેલા પાણી નાખવું જોઈએ, જેનાથી બ્લડ સર્કુલેશન પ્રભાવિત ન થાય અને શરીરમાં અચાનક તાપમાનમાં ફેરફાર ન થાય.

સ્નાન કરવાની ખોટી શૈલી
જો તમે સ્નાન કરવા સમયે સીધુ માથામાં પાણી નાખો છો તો આમ કરવાથી શરીરને તાપમાન ફેરફારનો ઝટકો લાગી શકે છે. શરીરમાં ઉપર ઠંડુ અને નીચેનું તાપમાન ગરમ હોય છે. તેનાથી તમારૂ બ્લડ પ્રેશર ઝડપથી પ્રભાવિત થાય છે. આવી સ્થિતિમાં બીપી ઓછું કે વધુ હોવાનો ખતરો વધી જાય છે. જો તમને બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય તો જરૂર સાવધાન રહેવું જોઈએ. સ્નાન કરવાની આ શૈલી હાર્ટના દર્દીઓ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેનાથી ચક્કર આવવા, થાક કે બેચેની જેવા લક્ષણ સામે આવી શકે છે. ખુબ ઠંડુ કે ગરમ પાણી પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સ્નાન કરવા સમયે કયા અંગ પર સૌથી પહેલા પાણી નાખવું?
સ્નાન કરવા સમયે તમારે સૌથી પહેલા તમારા પગમાં પાણી નાખવું જોઈએ. તેનાથી શરીરનું તાપમાન ધીમે-ધીમે સામાન્ય થવા લાગે છે. હાર્ટ અને મગજને અચાનક ઝટકો લાગતો નથી અને બ્લડ સર્કુલેશન પણ ઠીક કરે છે. તેથી સ્નાન કરવા સમયે સૌથી પહેલા પગના પંજામાં પાણી નાખો. ત્યારબાગ ઘૂંટણ અને સાથળમાં પાણી નાખો. પછી હાથ હળવા ભીના કરો અને ત્યારબાદ ખભા પર પાણી નાખો. અંતમાં માથા પર પાણી નાખવું જોઈએ. આ રીતે સ્નાન કરવાથી શરીરને ઠંડા તાપમાન પ્રમાણે તાલમેલ બેસાડવાનો સમય મળે છે. આના કારણે રક્તવાહિનીઓ અચાનક સંકોચાતી નથી અને બ્લડ પ્રેશરમાં અચાનક વધારો થવાની શક્યતા ઓછી થાય છે.

આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:
સ્નાન કરતી વખતે હંમેશા પાણી હૂંફાળું રાખો. ખૂબ ઠંડા કે ખૂબ ગરમ પાણીમાં નહાવાનું ટાળો. હૂંફાળું પાણી બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
જો તમને નબળાઈ કે ચક્કર આવે છે, તો તમારે લાંબા સમય સુધી નહાવાનું ટાળવું જોઈએ.
ભલે તમને હૃદયની બીમારી હોય કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, તમારે તમારા ડૉક્ટર સાથે તમારી નહાવાની પદ્ધતિ અને સમય વિશે ચર્ચા કરવી જોઈએ.

ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Pore water first in bath side effects

Trending news