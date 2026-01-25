Nail Care Tips: નખને ચમકદાર અને મજબૂત બનાવવાના સરળ ઘરેલુ નુસખા જાણો
Nail Care Tips: જો તમારા નખ પણ બટકણાં, પીળા અને ખરાબ થઈ રહ્યા છે તો આજે તમને કેટલાક સરળ ઘરેલુ નુસખા જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે ઘર બેઠા કોઈપણ પ્રકારનો ખર્ચ કર્યા વિના નખને સુંદર બનાવી શકો છો.
Nail Care Tips: જે રીતે આપણે આપણી સ્કિન અને વાળનું ધ્યાન રાખીએ છીએ તે રીતે જ નખનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી હોય છે કારણ કે નખ સુંદર હોય તો તે પર્સનાલિટીને પણ સુધારે છે. સાથે જ નખ હેલ્થ વિશે પણ ઘણું બધું જણાવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નેલ આર્ટ નું ચલણ પણ વધી રહ્યું છે. નેલ આર્ટ વડે નખને સુંદર બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ નેલ આર્ટ દરેકને પરવળે તેવું નથી હોતું વળી કેટલાક લોકોને તેનાથી નુકસાન પણ થતું હોય છે. જો તમે નખની સુંદર બનાવવા માંગો છો તો તેના માટે નેલ આર્ટ જ કરવા પડે તેવું જરૂરી નથી. તમે ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી પણ નખની સુંદરતા વધારી શકો છો. આજે તમને કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને રૂટિનમાં અપનાવી લેશો તો નખ હેલ્ધી રહેશે અને સુંદર દેખાશે.
નખની સુંદરતા વધારવાના પ્રભાવી ઉપાય
મેથી દાણા
મેથી પ્રોટીન અને મોઈશ્ચરથી ભરપૂર હોય છે. રાત્રે પાણીમાં મેથી પલાળી દેવી સવારે પલાળેલી મેથીની પેસ્ટ બનાવો અને આ પેસ્ટને નખ પર લગાવી 20 મિનિટ માટે રાખો. એક અઠવાડિયા સુધી રોજ મેથીની પેસ્ટ નખ પર લગાડો. તેનાથી નખ હેલ્ધી પણ દેખાશે અને મજબૂત પણ થશે. આ ઉપાય એવા લોકો માટે કામનો છે જેમના નખ બટકણા હોય એટલે કે વારંવાર તૂટતા હોય.
વેસેલીન
જ્યારે નખના ક્યુટીકલ્સ ડ્રાય થઈ જાય છે તો તે નબળા પડી જાય છે. તેવામાં નખ અને ક્યુટીકલ્સને નબળા થવાથી બચાવવા માટે આ આદત અપનાવી લો. તેના માટે રાત્રે સુતા પહેલા નખ પર વેસેલીન લગાવો.. આમ કરવાથી નખની ડ્રાઇનેસ અને ક્યુટીકલની ડ્રાઇનેસ ઓછી થશે સાથે જ નખ હેલ્ધી સોફ્ટ અને શાઈની બનશે.
દૂધ
દૂધ કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. નખની સુંદરતા વધારવા માટે દૂધને હૂંફાળું ગરમ કરી તેમાં નખ અને 10 મિનિટ માટે પલાળી રાખો. ત્યાર પછી નખ ને સાદા પાણીથી ધોઈને કોરા કરી લો. જે લોકોની સમસ્યા હોય કે નખ ઝડપથી લાંબા થતા નથી તેમણે આ ઉપાય કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
