/નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસ 2026: ગુજરાતની પટોળા સાડી...જાણો કયા રાજ્યની કઈ હેન્ડલૂમ સાડી છે પ્રખ્યાત, કયા નામથી ઓળખાય

હેન્ડલુમ એ ભારતનું જીવતું જાગતું હેરિટેજ કહી શકાય. જેમાં અનેક પ્રકારની ચીજો બનાવી શકાય છે. હજુ પણ ભારતમાં ગામડાઓમાં , કસ્બાઓમાં અને નાના શહેરોમાં કારીગરો હાથ વણાટના કપડાં, ડિઝાઈન અને અન્ય ચીજો ખુબ સારી રીતે નિર્માણ કરે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકોના મનમાં હેન્ડલૂમનું નામ સાંભળતા જ સિલ્ક અને કોટનની સાડીઓની તસવીર સામે આવે છે. ત્યારે જો તમે પણ હેન્ડલૂમના શોખીન હોવ તો અમે તમને ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોની ફેમસ હેન્ડલૂમ સાડીઓ વિશે જણાવીશું.
ભારતના રાજ્યો અને પ્રખ્યાત હેન્ડલૂમ સાડીઓ
ઉત્તર પ્રદેશ
યુપીની બનારસી સિલ્ક સાડીઓ આખી દુનિયામાં જાણીતી છે. આ સાડીઓ પર ગોલ્ડન અને સિલ્વર દોરાથી કામ થાય છે. સાડીઓ પર જરી અને બ્રોકેટનું કામ થાય છે. વણકરોને તેને બનાવામાં અનેકવાર મહિનાઓ કે વર્ષો થાય છે.
ગુજરાત
ગુજરાતની સાડીઓ પર દુનિયામાં ફેમસ છે. અહીંની પટોળા સાડી અને ઈકત પ્રિન્ટની સિલ્ક સાડીઓ હેન્ડલૂમમાં સામેલ છે. જેને વણકરો તૈયાર કરે છે.
રાજસ્થાન
સાડીઓના મામલે રાજસ્થાનમાં પણ તમને અનેક હેન્ડલૂમ વિકલ્પ મળશે. જેમાં લહેરીયા, ટાઈ એન્ડ ડાઈ તથા બાંધણી હેન્ડલૂમ સાડીઓ લોકોની પસંદમાં આવે છે.
મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ
મધ્ય પ્રદેશની ચંદેરી સાડીઓ, ચંદેરી સિલ્કવાળા સૂટ અને દુપટ્ટા પણ તૈયાર થાય છે. જ્યારે છત્તીસગઢની કોસા સિલ્ક સાડીઓ પણ લોકોને પસંદ પડે છે.
પંજાબ અને હરિયાણા
હેન્ડલૂમમાં પંજાબ પોતાની શાનદાર ફૂલકારી વર્ક માટે જાણીતું છે. દુપટ્ટાથી લઈને સાડીઓ સુધી તેમાં વર્ક થાય છે. જ્યારે હરિયાણામાં તમને હળવા સિલ્કની રેશમ ધૂરીયા સાડી મળશે.
બિહાર અને ઝારખંડ
બિહારની ભાગલપુરી સાડીઓ ખુબ પ્રખ્યાત છે. જેને ભાગપુરી ટસર સિલ્કથી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે ઝારખંડમાં તેને આદિવાસી ટસર સિલ્કથી તૈયાર કરાય છે.
પશ્ચિમ બંગાળ
અહીંની કોટન સાડીઓ ખુબ ફેમસ છે. જેમાં બાલુચરી સાડીઓનો એક અલગ ક્રેઝ છે. અહીં જામદાની સાડીઓની પણ સારી માંગ છે.
હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડ
કળા અને હેન્ડલૂમ મામલે આ પહાડી રાજ્ય પણ આગળ છે. હિમાચલની કુલ્લી પટ્ટી સાડી ખુબ ફેમસ છે. જેને મૂંગા સિલ્કથી તૈયાર કરાય છે. જ્યારે ઉત્તરાખંડી પંચાચૂલી હેન્ડલૂમ સાડીઓ પ્રખ્યાત છે.
ગોવા
લાલ રંગના ચેકવાળી ગોવા સાડી પણ ખુબ પ્રખ્યાત છે. તેને કુનબી સાડી પણ કહે છે. આ કોટન સાડીઓ હોય છે અને તેને આદિવાસીઓ દ્વારા તૈયાર કરાય છે.
તામિલનાડુ
સાઉથનું સિલ્ક પણ એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે. તામિલનાડુના કાંચીપુરમથી આવતી સાડીઓને કાંજીવરમ સાડી કહે છે. જે ખુબ જ કિમતી અને સુંદર હોય છે. હેન્ડલૂમ કાંજીવરમ ખુબ ભારે હોય છે.
કેરળ
સફેદ સાડી પર ગોલ્ડન બોર્ડરવાળી સાડીઓ જેને કસાવુ કહેવાય છે તે ખુબ ફેમસ છે.
તેલંગણા
સોફ્ટ સિલ્ક અને કોટન બ્લેન્ડ સાથે તેલંગણાની હેન્ડલૂમ પોચમપલ્લી સાડી ખુબ પ્રખ્યાત છે.
આંધ્ર પ્રદેશ અને કર્ણાટક
આંધ્ર પ્રદેશની ઉપ્પડા જામદાની હેન્ડલૂમ સાડીઓ અને કર્ણાટકની ઈલ્કલ સાડીઓ પ્રખ્યાત છે.
આસામ
અહીંની ગોલ્ડન મુગા સાડીઓ પ્રખ્યાત છે. હેન્ડવોવેનથી તૈયાર થયેલી આ સાડીઓને ધોયા બાદ ચમક વધે છે.
મેઘાલય અને સિક્કિમ
મેઘાલયની હેન્ડલૂમ સાડીઓમાં એરી સિલ્ક સાડીઓ અને સિક્કિમમાં લેપ્ચા. નાગાલેન્ડની ડ્રેપ અને ટાઈટ વણાટવાળી સાડીઓ હોય છે.