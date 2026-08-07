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નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસ 2026: ગુજરાતની પટોળા સાડી...જાણો કયા રાજ્યની કઈ હેન્ડલૂમ સાડી છે પ્રખ્યાત, કયા નામથી ઓળખાય

National Handloom Day 2026: આજે 7 ઓગસ્ટનો દિવસ નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આ વખતે પીએમ મોદીએ પોતે હેન્ડલૂમને પ્રોત્સાહન આપવાની દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે. ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં  બનતી હેન્ડલૂમની સાડીઓ કયા નામથી ઓળખાય છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:35 PM IST
નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસ 2026: ગુજરાતની પટોળા સાડી...જાણો કયા રાજ્યની કઈ હેન્ડલૂમ સાડી છે પ્રખ્યાત, કયા નામથી ઓળખાય

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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