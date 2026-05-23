/Nautapa Tips: નૌતપામાં કઈ રીતે રાખશો સ્વાસ્થ્ય અને સ્કિનનું ધ્યાન? જાણો શું ખાવું અને શું પહેરવું

25 મેથી નૌતપાની શરૂઆત થઈ રહી છે. 9 દિવસ સુધી તાપમાન વધુ રહેવાનું છે. આ દરમિયાન ખાવા-પીવાથી લઈને કપડા પહેરવાનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. આવો તમને જણાવીએ કે નૌતપા દરમિયાન ખુદનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવાનું છે.
નૌતપાનો કહેર શરૂ થવાનો છે. 25 મેએ નૌતપાની શરૂઆત થઈ રહી છે. 9 દિવસ સુધી આકાશમાંથી આગનો વરસાદ થશે. આ નવ દિવસમાં ઘરની બહાર નિકળવું પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. પરંતુ કામને કારણે લોકોએ બહાર જવું પડે છે. તેવામાં એક્સપર્ટ પણ સલાહ આપે છે કે જો તમે નૌતપા દરમિયાન ઘરની બહાર જઈ રહ્યાં છો તો ખુદનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ દરમિયાન ખાવા-પીવાથી લઈને શું પહેરવું તેની યોગ્ય પસંદગી કરવાની હોય છે.
કારણ કે થોડી બેદરકારી ડિહાઇડ્રેશન, હીટ સ્ટ્રોક, ગરમીથી થતા ફોલ્લીઓ અને ત્વચા પર ટેનિંગ જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. નૌતપા દરમિયાન શરીરને અંદરથી ઠંડુ અને હાઇડ્રેટેડ રાખવું જરૂરી છે, જેથી ગરમીની અસર ઓછી થાય. તો હળવા અને આરામદાયક કપડા પહેરવાથી સ્કિનની દેખરેખ કરવાથી ચામડીને થતાં નુકસાનથી બચી શકાય છે. આવો જાણીએ નૌતપા દરમિયાન શું ખાવું, શું પહેરવું અને કઈ વસ્તુથી દૂર રહેવું જોઈએ.
નૌતપામાં આ વસ્તુનું કરો સેવન
નૌતપા દરમિયાન તડ઼કો, ગરમ હવાઓ અને ગરમી હોય છે. તેવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવાની જરૂર હોય છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ પ્રમાણે નૌતપા દરમિયાન ઠંડી તાસીરવાળા પદાર્ષોનું સેવન કરવું જોઈએ. જેમ કે કાકડી, તરબૂચ, ડુંગળી, લીલા મરચા, ટામેટાને ડાયટમાં સામેલ કરો. આ વસ્તુ તમને લૂથી બચાવવામાં મદદ કરશે. આ સિવાય સિઝનલ ફળ અને શાકભાજીનું સેવન કરી શકો છો.
આ સિવાય શરીરમાં પાણીની કમી ન રહે તે માટે નાળિયેર પાણી, છાશ, વરિયાળીનું સરબત જેવા ન્યૂટ્રિશન રિચ ડ્રિંક્સને ઘરે બનાવી પીતા રહો.
આ વસ્તુથી દૂર રહો
નૌતપા દરમિયાન ડિહાઇડ્રેશનનો ખતરો વધુ રહે છે. તેવામાં પ્રયાસ કરો કે ચા અને કોફી ઓછી માત્રામાં પીવો. સાથે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવાથી દૂર રહો. તે શરીરમાં પાણીની કમીનું કારણ બને છે. નૌતપાના નવ દિવસ તેલ, મસાલેદાર અને બહારનું ખાવાથી બચો. આ વસ્તુ પાચનતંત્ર ખરાબ કરી શકે છે.
યોગ્ય કપડાની પસંદગી
નૌતપા દરમિયાન તડકો વધુ હોય છે. તેવામાં શરીરને વધુ કમ્ફર્ટની જરૂર હોય છે. પ્રયાસ કરો કે હળવા અને કોટન કે લિનેનના કપડા પહેરો. તો ટાઇટ અને મોટા ફેબ્રિક કપડા પહેરવાથી બચો. ઘરની બહાર નિકળવા સમયે માથું અને ચહેરાને ઢાંકવાનું ન ભૂલો.