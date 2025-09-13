Beauty Tips: તહેવારોમાં ચહેરા પર વધારો નેચરલ ગ્લો, આ 3 અસરદાર સ્કિન કેર હેક્સ અજમાવો એકવાર
Beauty Tips: ગણતરીના દિવસોમાં નવરાત્રીનો પ્રારંભ થશે. નવરાત્રી દરમિયાન ચહેરા પર ગ્લો વધે તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આજે તમને સ્કિન કેર માટેના સરળ ઉપાયો જણાવીએ જે ચહેરા પર ગ્લો જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે.
Beauty Tips: હવે એક પછી એક તહેવારોની વણઝાર શરુ થશે. ગણતરીના દિવસોમાં નવરાત્રી શરુ થશે. નવરાત્રીમાં રોજ મોડે સુધી જાગવાનું થાય છે. સાથે જ રોજ મેકઅપ કરવાનો થાય છે. આ સ્થિતિમાં સ્કિનનું ધ્યાન રાખી શકાતું નથી. તેના કારણે એક, બે દિવસમાં જ સ્કિનની રોનક ઘટી જાય છે. રોજ મેકઅપ, ધૂળ, ઓછી ઊંઘના કારણે સ્કિન ડલ અને થાકેલી રહે છે. પરંતુ આ વર્ષે તમે નવરાત્રીમાં પણ ચહેરાની રોનક જાળવી શકો છો. તેના માટે તમારે બસ આ સરળ સ્કિન કેર ટીપ્સ ફઓલો કરવાની છે.
આજે તમને એકદમ ઘરેલુ સ્કિન કેર હૈક્સ વિશે જણાવીએ. આ સ્કિન કેર હૈક્સ અપનાવીને તમે ચહેરાની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી શકો છો. આ ટીપ્સ તમને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવામાં મદદ કરશે.
ચહેરાની સફાઈ
નવરાત્રી દરમિયાન રોજ રાત્રે હેવી મેકઅપ કરવાનો થાય છે. મોટાભાગની મહિલાઓ નવરાત્રીમાં મેકઅપ કરે છે. તેથી બીજા દિવસે સ્કિનનું વધારે ધ્યાન રાખવું. દિવસ દરમિયાન ચહેરાને 2 થી 3 વખત પાણીથી સાફ કરો. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું. રાત્રે સૂતા પહેલા પણ મેકઅપ સાફ કરીને જ સુવાનો આગ્રહ રાખવો.
સ્ક્રબ કરો
ડેડ સ્કિન હટાવવા માટે અને સ્કિન પર નિખાર લાવવા માટે સપ્તાહમાં 1 થી 2 વખત સ્ક્રબ કરવું જોઈએ. તેનાથી સ્કિન પર જામેલી ગંદગી દુર થઈ જાય છે. તેનાથી સ્કિન સાફ અને સ્મુધ દેખાય છે. તેના માટે કોફી પાવડરમાં મધ મિક્સ કરી અપ્લાય કરો.
મોઈશ્ચુરાઈઝ અને હાઈડ્રેશન
વાતાવરણમાં થતા ફેરફારની અસર સ્કિન પર પણ થાય છે. તેના કારણે સ્કિન પરનો ગ્લો ઘટી જાય છે. તેથી જરૂરી છે કે સ્કિનને અંદરથી પોષણ પુરુ પાડવામાં આવે. તેના માટે રોજ ચહેરા પર સારી ગુણવત્તાનું મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાવો. દિવસ દરમિયાન લીંબુ પાણી, નાળિયેર પાણી, જ્યૂસ પીતા રહો જેથી સ્કિન હાઈડ્રેટ રહે.
