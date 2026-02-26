Dark Neck: શરીરમાં આ 4 બીમારીઓ વધતી હોય ત્યારે ગરદનની સ્કિન થવા લાગે કાળી
Dark Neck: તમે સ્કિન કેર કરો ત્યારે ગરદનની સ્કિનની માવજત કરતાં હોય, ગરદનની સ્કિનની સફાઈ પર પણ ધ્યાન આપતા હોય તેમ છતાં ચહેરા કરતાં ગરદનની સ્કિન કાળી હોય તો પછી તેની પાછળ શરીરમાં વધતી આ 4 બીમારીઓમાંથી કોઈ 1 પણ જવાબદાર હોય શકે છે. આ 4 બીમારીઓ કઈ છે ફટાફટ ચેક કરી લો.
- 4 બીમારીઓ છે જેનું લક્ષણ છે ગરદનની સ્કિન શરીરની સ્કિન કરતાં વધારે ડાર્ક થઈ જવી.
- ગરદનની આસપાસ ડાર્ક પેચ બની જાય તો એ જાણવું જરૂરી હોય છે તે સમસ્યાનું મૂળ શું છે ?
- ગરદનની સ્કિન કાળી કરતાં 4 રોગ વિશે જાણો.
Dark Neck: ચહેરા કરતાં ગરદનની સ્કિનનો રંગ ડાર્ક દેખાતો હોય તો તેની પાછળ અલગ અલગ કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. મોટાભાગે કોઈની ગરદનની સ્કિન ફેસ સાથે મેચ ન થાતી હોય તો એવું માની લેવામાં આવે કે સ્કિન કેર રુટીનમાં ગરદન પર ધ્યાન આપવામાં ન આવ્યું હોય અથવા તો ગરદનની સફાઈ પર ધ્યાન ન આપ્યું હોય. પરંતુ આ 2 કારણો સિવાય 4 બીમારીઓ પણ છે જેનું લક્ષણ છે ગરદનની સ્કિન શરીરની સ્કિન કરતાં વધારે ડાર્ક થઈ જવી. આ બીમારીઓ એવી છે જેના કારણે શરીરમાં કેટલાક ફેરફાર છે. શરીરમાં થયેલા આ ફેરફારની અસર સ્કિનના રંગ પર પડે છે. જેના કારણે ગરદનની સ્કિન વધારે ડાર્ક લાગે છે. તો ચાલો જાણીએ આ 4 બીમારીઓ વિશે જેના કારણે ગરદનની સ્કિનનો રંગ બદલી જાય છે.
ગરદનની સ્કિન ડાર્ક થઈ જવી કે ગરદનની આસપાસ ડાર્ક પેચ બની જાય તો તેને દુર કરવા માટે એ જાણવું જરૂરી હોય છે તે સમસ્યાનું મૂળ શું છે ? એટલે કે ગરદન પર ડાર્ક પેચ કયા કારણથી બન્યા છે. દર વખતે ગરદનની સ્કિન બેદરકારી કે મેલના કારણે કાળી નથી દેખાતી. તો ચાલો એ 4 મેડિકલ કંડિશન વિશે જાણીએ જેમાં ગરદનની સ્કિન ચહેરા અને શરીરના અન્ય અંગની સ્કિન કરતાં વધારે કાળી દેખાવા લાગે છે.
ગરદનની સ્કિન કાળી કરતાં 4 રોગ
સ્થૂળતા
પહેલી સમસ્યા છે સ્થૂળતા. સ્થૂળતાના કારણે મોટાભાગે ગરદન અને બગલની સ્કિન ડાર્ક દેખાવા લાગે છે. સ્થૂળતા એવી સમસ્યા છે જે તેની સાથે નાની-મોટી અનેક બીમારી અને સમસ્યાઓ શરીરમાં વધારે છે. આવી જ સમસ્યામાંથી એક છે ગરદનની સ્કિન કાળી પડી જવી. જેમ જેમ શરીરમાં ફેટ વધે છે તેમ તેમ ગરદનની સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે.
કુશિંગ સિંડ્રોમ
શરીરમાં કોર્ટિસોલ નામનું હોર્મોન હોય છે. જ્યારે આપણું શરીર કોર્ટિસોલ હોર્મોન વધારે માત્રામાં બનાવવા લાગે ત્યારે કુશિંગ સિંડ્રોમ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં પણ ગરદનની સ્કિન કાળી પડી શકે છે.
ડાયાબિટીસ
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ડાયાબિટીસમાં પણ આ લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે બ્લડમાં ઈંસુલિનનું સ્તર વધેલું રહે ત્યારે તેની અસરના કારણે ગરદનનો રંગ કાળો દેખાવા લાગે છે. ડાયાબિટીસમાં જે લોકોનું બ્લડ શુગર હાઈ રહેતું હોય તેમની ગરદનની સ્કિન પણ કાળી પડવા લાગે છે.
એકેન્થોસિસ નિગ્રીકન્સ
એકેન્થોસિસ નિગ્રીકન્સ જે હાઇપોથાઇરોડિઝમ સાથે કનેક્ટેડ સમસ્યા છે તેમાં પણ ગરદનની સ્કિન કાળી પડી શકે છે. હાઇપોથાઇરોડિઝમમાં સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય છે અને તેના કારણે વજન વધવાની સાથે ગરદન પર કાળી લાઈનો બની શકે છે.
આ 4 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા સિવાય મહિલાઓમાં PCOS ના કારણે પણ ગરદનની સ્કિન કાળી પડી શકે છે. આ સ્થિતિમાં પણ ઈંસુલિનનું સ્તર વધારે હોય છે તેથી ગરદનની સ્કિન કાળી પડવા લાગે છે. ઉપર જણાવેલી મેડિકલ સ્થિતિના કારણે ગરદનની સ્કિન કાળી છે કે નહીં તે જાણવા માટે તમે ટેસ્ટ કરાવી શકો છો. ટેસ્ટ કરાવવાથી ખ્યાલ આવી શકે છે શરીરમાં કઈ સમસ્યા વધી રહી છે.
ગરદનની સ્કિનની કાળાશ દુર કરવા શું કરવું ?
- ગરદનની સ્કિનની સફાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખો. સપ્તાહમાં 2 વખત સ્ક્રબ કરો જેથી ડેડ સ્કિન નીકળતી રહે.
- ઉપર જણાવ્યા અનુસાર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી લો જેથી સમસ્યાનું સાચું કારણ શું છે તે જાણી શકાય.
- ગરદન પર લગાડવા માટે ડોક્ટરની સલાહ લઈ લોશન કે ક્રીમ યુઝ કરો.
- સ્કિન પર ડાયરેક્ટ પરફ્યૂમ લગાડવાનું ટાળો.
- ગરદન પર નિયમિત સનસ્ક્રીન લગાડો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.)
