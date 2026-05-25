/Lizard Hack: સોય-દોરાના આ ઉપાયથી ઘરમાં ફરતી ગરોળીઓ ભાગી જશે, ગરોળીનો ઉપદ્રવ વધારે હોય તો ટ્રાય કરો

Get Rid of Lizards: ઘરની દીવાલો પર ફરતી ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી બહાર કાઢવી હોય તો ઘરના બારી-દરવાજા પાસે સોય-દોરાથી બાંધી લટકાવી દો. આ વસ્તુ લટકાવ્યા પછી બારી-દરવાજા ખુલ્લા રાખશો તો પણ ગરોળી ત્યાંથી ઘરમાં નહીં આવે. ઘરમાં ગરોળી વધી ગઈ હોય તો આજે જ આ નુસખો ટ્રાય કરો.
Get Rid of Lizards: ગરમી શરૂ થાય એટલે ગૃહિણીઓની સૌથી મોટી ચિંતા હોય છે ઘરમાં ઘૂસી જતી ગરોળી. ઘરમાં ઠંડક રહે તે માટે બારી દરવાજા તો ખુલ્લા રાખવા હોય છે પરંતુ ટેન્શન એ વાતનું હોય છે કે બારી દરવાજા ખુલ્લા રહેશે તો ઘરમાં ગરોળી પણ આવી જશે અને એક વખત ગરોળી ઘરમાં આવી જાય તો તેને બહાર કાઢવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
ઘરની દીવાલો પર, બાથરુમમાં, રસોડામાં અને અલગ અલગ જગ્યાએ ફરતી ગરોળીને જોઈને સૌથી વધુ ચિંતા મહિલાઓને થતી હોય છે. આ ચિંતા હોય છે ઘરમાંથી ગરોળીને માર્યા વિના બહાર કેવી રીતે કાઢવી. ગરોળી ભગાડવાના અલગ અલગ ઉપાયો વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે પરંતુ આજે તમને ગરોળી ભગાડવાનો એક અચૂક ઉપાય જણાવીએ જેના માટે તમને સોય અને દોરાની જરૂર પડશે.
ગરોળી ભગાડવાના વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો કરીને તમે થાકી ગયા હોય અને તમને રિઝલ્ટ ન મળ્યું હોય તો એક વખત સોય-દોરાનો આ ઉપાય અજમાવી જુઓ. આ ઉપાય ચોક્કસથી કામ કરશે.ગરોળી ભગાડવાનો આ ઉપાય સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે અને ઘણા લોકોને આ ઉપાયથી ફાયદો પણ થયો છે. જો તમારા ઘરમાં પણ ગરોળીનો આતંક વધી ગયો હોય અને તમારે ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી કાઢવી હોય તો તમે પણ આ ઉપાય ટ્રાય કરો.
ગરોળીથી છુટકારો મેળવવાનો આ ઉપાય અચૂક છે અને તેનાથી ફક્ત ગરોળી જ નહીં પરંતુ અન્ય જીવજંતુઓ પણ ઘરથી દૂર રહેશે. આ ઉપાય અજમાવવા માટે તમને 3 વસ્તુની જરૂર પડશે એક કોટનનું નાનું કપડું, સોય-દોરો અને ફટકડીનો પાવડર. કોટનના કપડાના ચોરસ ટુકડા કરી અને તેમાં ફટકડીના ટુકડા અથવા ફટકડીનો પાવડર કરીને રાખો. હવે આ કપડાને સોય-દોરાની મદદથી સીવી લો અને નાની પોટલી જેવું બનાવી લો. તૈયાર કરેલી પોટલીને ઘરના બારી દરવાજા પર લટકાવી દો અને એવી જગ્યાએ પણ લટકાવો જ્યાં ગરોળી વધારે ફરતી હોય.
પોટલીમાંથી આવતી ફટકડીની સુગંધથી ગરોળીઓ ઘરની બહાર ભાગવા લાગશે. ફટકડીની પોટલી ઘરમાં લટકાવવાનું શરૂ કરશો એટલે ઘરના ખૂણે ખાચરે છુપાયેલી ગરોળી પણ ઘરની બહાર નીકળવાના રસ્તા શોધવા લાગશે. આ પોટલી ઘરના બારી દરવાજા પર લટકાવી રાખશો તો દરવાજા ખુલ્લા હશે તો પણ અંદર ગરોળી નહીં આવે.
