Neem Benefits: ચૈત્ર મહિનામાં આ 2 રીતે યુઝ કરો કડવો લીમડો, આખો ઉનાળો સ્કિન પર નહીં થાય અળાઈ કે ખીલ
Neem Leaves Uses in Skin Care: ચૈત્ર મહિનાની શરુઆતના દિવસોમાં જો આ 2 રીતે કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરી લેશો તો આખો ઉનાળો તમને એકપણ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ થવાની ફરિયાદ નહીં રહે. ચૈત્ર મહિના અને લીમડા વચ્ચે ખાસ કનેકશન છે.
- ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાનો રસ પીવાના ફાયદા.
- સ્કિન કેરમાં લીમડાનો ઉપયોગ કરવાના લાભ.
- ચૈત્ર મહિનાની શરુઆતમાં આ 2 રીતે કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરવો.
Trending Photos
Neem Leaves Uses in Skin Care: ચૈત્ર મહિનામાં કડવા લીમડાના કુણા પાન કે તેના મોર ખાવાનું વિશેષ મહત્વ છે. વર્ષોથી ચૈત્ર મહિનામાં આ પ્રથાનું પાલન થતું આવે છે. કારણ કે કડવો લીમડો શરીરને શીતળતા આપે છે. કડવો લીમડો પિત્ત, કફ અને વાત્ત ત્રણેય દોષને સંતુલિત કરે છે. તેથી ઘરના વડિલો કહેતા હોય છે કે ચૈત્ર મહિનાના શરુઆતના દિવસોમાં કડવા લીમડાના પાન કે તેના મોરનો રસ કાઢી પીવો જોઈએ. આ પ્રથા અંગે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ચૈત્ર મહિનામાં કડવા લીમડાનો રસ પેટમાં જાય તો ઉનાળા દરમિયાન થતી ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. એટલે કે કડવો લીમડો ત્વચાની સુંદરતા વધારવાનું સીક્રેટ છે.
ઉનાળા દરમિયાન ગરમીના કારણે ત્વચા પર અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. ઉનાળા દરમિયાન અળાઈ, પીમ્પલ, ઓઇલી સ્કિન, ત્વચા પર તડકાના કારણે થતા ડાઘ જેવી ત્વચાની સમસ્યાઓ લોકોને થતી હોય છે. ગરમીના કારણે થયેલી આ સ્કીન પ્રોબ્લેમથી રાહત મેળવવી હોય અને કડવા લીમડાનો રસ પીવો ન હોય તો તેનો ઉપયોગ તમે સ્કીન કેરમાં પણ કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
કડવા લીમડાના ગુણ
કડવા લીમડામાં એન્ટિબેક્ટેરિયલ, એન્ટી ફંગલ, એન્ટિ વાયરલ અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ગુણ હોય છે. ચૈત્ર મહિનાની શરૂઆતમાં જો કડવા લીમડાનો રસ પી લેવામાં આવે તો સ્કીનને 100 ટકા ફાયદો થાય છે. પરંતુ જો તમે કડવા લીમડાનો રસ પી ન શકો તો તેનો ઉપયોગ સ્કીન કેરમાં પણ કરી શકો છો. ઉનાળા દરમિયાન લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીનને કેવા ફાયદા થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
સ્કિન કેરમાં લીમડાનો ઉપયોગ કરવાના લાભ
- કડવા લીમડાનો રસ શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો નીકળી જાય છે જેના કારણે સ્કીન પર નેચરલ ગ્લો વધે છે.
- કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીન પર નેચરલ ચમક આવે છે અને ઓઇલ કંટ્રોલ થાય છે.
- લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી ખીલની સમસ્યાથી પણ રાહત મળી શકે છે.
- જે લોકોને શરીરની ગરમીના કારણે ત્વચા સંબંધિત વિકાર થતા હોય તેમના માટે પણ કડવો લીમડો લાભકારી છે.
- કડવો લીમડો રક્ત શુદ્ધ કરવાનું કામ કરે છે જેના કારણે ત્વચા પર પણ નિખાર આવે છે.
- કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરા પરના ખીલ અને અળાઇઓ મટી શકે છે.
સ્કીન કેરમાં કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાની રીત
જો તમે ઉનાળા દરમિયાન સ્કિન કેરમાં કડવા લીમડાનો સમાવેશ કરવા માંગો છો તો તેનો ફેસપેક બનાવીને યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે કડવા લીમડાના પાન લઈ તેને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેવા અને પછી તેની પેસ્ટ બનાવી લેવી. આ પેસ્ટમાં હળદર અને ચણાનો લોટ મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવવો. ફેસપેકને 20 મિનિટ માટે ચહેરા પર રાખો અને પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. અઠવાડિયામાં એક વખત આ ફેસપેક નો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો આવશે અને સ્કીન સંબંધિત સમસ્યાઓ ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે