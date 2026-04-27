Neer Mor Recipe: સાદી છાશમાંથી બનાવો સાઉથ ઈન્ડિયન નીર મોર, છાશનો સ્વાદ અને ફાયદા બંને બમણા થઈ જશે

Neer Mor Authentic Recipe: ઉનાળામાં છાશ શરીરને ઠંડક કરે છે અને હાઈડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને છાશને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ રીતે છાશ પીશો તો તેનો સ્વાદ અને ફાયદા બંને વધી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:29 PM IST
Neer Mor Authentic Recipe: ઉનાળામાં છાશ વિના જમવાનું ભાવતું નથી. મોટાભાગના લોકો સાદી છાશ અથવા તો છાશમાં જીરું મીઠું ઉમેરીને પીતા હોય છે. કેટલાક લોકો છાશનો સ્પેશિયલ મસાલો ઉમેરીને છાશ પીવાનો આગ્રહ રાખે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલથી છાશ પીધી છે ? જો તમે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલની છાશ નથી પીધી તો ચાલો આજે તમને તેના વિશે જણાવીએ. 

જે છાશની અહીં વાત થઈ રહી છે તેને  નીર મોર કહેવામાં આવે છે. નીર મોર દહીંથી બનતી સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલની મસાલેદાર છાશ છે. આ રીતે છાશ બનાવીને પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ પણ રહે છે અને તેનાથી શરીરને લાભ પણ થાય છે. એકવાર તમે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલની આ મસાલા છાશ પી લેશો તો પછી તમને લસ્સી કે સાદી છાશ પીવાનું મન નહીં થાય આ છાશ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. સોનામાં સુગંધ ભળે એવી વાત એ છે કે સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ નીર મોર પીવાથી શરીરને ફાયદા પણ થાય છે. તો ચાલો તમને નીર મોર પીવાના ફાયદા વિશે પહેલા જણાવીએ.

નીર મોર પીવાના ફાયદા 

- નીર મોર પીવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે અને ગરમીથી રાહત થાય છે. 

- જે લોકોને બેડ કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યા હોય તેમણે રોજ નીર મોર પીવું જોઈએ તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલમાં ફાયદો થાય છે. 

- નીર મોર હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. હાર્ટ પેશન્ટ પણ આ પીણું પી શકે છે. 

- નીર મોર પીવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓમાં ફાયદો થાય છે. આ ફાયદાઓ કરતી નીર મોર છાસ કેવી રીતે બનાવવી ચાલો હવે જાણીએ. 

નીર મોર બનાવવાની રીત 

નીર મોર બનાવવા માટે એક કપ દહીં, એક ગ્લાસ પાણી, લીમડાના પાન, રાઈ, થોડું તેલ, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, ખમણેલું આદુ, કાળા મરીનો પાવડર અને મીઠું લેવું. આ બધી જ વસ્તુ તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર લઇ શકો છો. જો તમને તીખું વધારે પસંદ હોય તો તીખા લીલાં મરચાનો ઉપયોગ કરવો. 

નીર મોર બનાવવા માટે સૌથી પહેલા દહીંને સારી રીતે ફેંટી લો અને પછી તેમાં મીઠું, કાળા મરીનો પાવડર, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચા, ખમણેલું આદુ ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરો. મસાલા મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં પાણી એડ કરો. દહીમાં નોર્મલ પાણી જ ઉમેરવું. ત્યાર પછી નીર મોરના વઘાર માટે કઢાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઇ જાય એટલે તેમાં રાઈ અને મીઠા લીમડાના પાનનો વઘાર કરો.. તૈયાર કરેલા વઘારને મસાલાવાળી છાશમાં એડ કરી દો. વઘાર ઉમેર્યા પછી દહીંને ગરમ કરવાનું નથી. તૈયાર કરેલી છાશને સારી રીતે વઘાર સાથે મિક્સ કરો અને પછી ફ્રિજમાં ઠંડી કરવા મૂકી દો. ફ્રિજમાં ઠંડી કર્યા પછી નીર મોર પીવા માટે રેડી હશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

