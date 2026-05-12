/માઇક્રોવેવમાં ભૂલમાં પણ ગરમ ન કરો આ 5 વસ્તુ, ભોજન બની જશે ખતરનાક! જાણો કારણ

આજના સમયમાં લગભગ દરેક ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવનનો ઉપયોગ થાય છે. ભોજન ગરમ કરવાથી લઈને જલ્દી કુકિંગ સુધી, તે લોકોનું જીવન સરળ બનાવે છે. પરંતુ ઘણીવાર લોકો દરેક વસ્તુ માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરે છે, જે સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય બંને માટે નુકસાનદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક ફૂડ એવા હોય છે, જેને માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરવાથી તેનો સ્વાદ, પોષણ અને ટેક્સચર ખરાબ થઈ શકે છે, તો કેટલાક મામલામાં તે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે દરેક વસ્તુ માઇક્રોવેવ માટે બની નથી, તેથી કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોને તેનાથી દૂર રાખવા જોઈએ.
ઘણા લોકો ઠંડા બાફેલા ઈંડાને માઇક્રોવેવમાં ફરી ગરમ કરે છે. પરંતુ આમ કરવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. માઇક્રોવેવમાં ઈંડાની અંદર ઝડપથી વરાળ બને છે, જેનાથી તે અચાનક ફાટી શકે છે. ઘણીવાર બહાર કાઢ્યા બાદ પણ તેને ફાટવાનો ખતરો રહે છે. આ સિવાય ઈંડાનું ટેક્સચર અને સ્વાદ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. જો ઈંડા ગરમ કરવા હોય તો તેને કાપી હળવા તાપ પર ગરમ કરવા વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.
ભાતને વારંવાર ગરમ ન કરવા જોઈએ
ઘણી લોકો વધેલા ભાતને માઇક્રોવેવમાં વારંવાર ગરમ કરે છે. પરંતુ નિષ્ણાંતો અનુસાર લાંબા સમય સુધી બહાર રાખેલા ભાચ બેક્ટેરિયા પેદા કરી શકે છે. માઇક્રોવેવ દરેક હિસ્સાને બરોબર ગરમ કરતું નથી, જેનાથી બેક્ટેરિયા બચી શકે છે. આ કારણ છે કે ભાતને માત્ર એક વખત જ ગરમ કરવા જોઈએ.
શાકભાજીનો બદલાઈ શકે છે સ્વાદ
પાલક, મેથી અને બીજા પાંદડાવાલા શાકભાજીને માઇક્રોવેવમાં વારંવાર ગરમ કરવાથી તેના પોષક તત્વો પ્રભાવિત થાય છે. કેટલાક એક્સપર્ટ માને છે કે તેમાં રહેલ નાઇટ્રેટ્સ વધુ ગરમ થવા પર એવા તત્વોમાં બદલાઈ શકે છે, જે શરીર માટે સારા માનવામાં આવતા નથી. આ સિવાય તે શાકભાજીનો સ્વાદ અને ટેક્સચર પણ બદલાઈ શકે છે, જેનાથી ખાવાની મજા ખરાબ થઈ જાય છે.
મરચાં ગરમ કરવામાં સાવચેતી રાખો
જો તમે ક્યારેય માઇક્રોવેવમાં લીલા કે લાલ મરચાં ગરમ કર્યાં ચે તો તમને તેની ગંધ જરૂર આવી હશે. માઇક્રોવેવમાં મરચાં ગરમ કરવા પર તેમાં રહેલ કેપ્સાઇસિન હવામાં ફેલાઈ શકે છે, જેનાથી આંખમાં અને ગળામાં બળતરા થઈ શકે છે. ઘણીવાર માઇક્રોવેવ ખોલતા ધૂમાડા જેવો અનુભવ થાય છે. તેથી મરચાં ક્યારેય માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરવા જોઈએ નહીં.
પ્રોસેસ્ડ મીટ બની શકે છે ખતરનાક
સોસ, સલામી અને બીજા પ્રોસેસ્ડ મીટને માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરવાથી તેમાં રહેલા પ્રિઝર્વેટિવ્સ અને ફેટ્સ પર અસર પડી શકે છે. કેટલાક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે વધુ તાપમાન પર પ્રોસેસ્ડ મીટમાં હાનિકારક તત્વો બનવાનો ખતરો વધી શકે છે. આ સિવાય તેના સ્વાદમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, જેનાથી ખાવાનો સ્વાદ ખરાબ થઈ શકે છે.