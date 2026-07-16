/Cleaning Tips: નવી સાવરણીમાંથી નીકળતા ભુસાને 5 મિનિટમાં કાઢવાની ટ્રિક, કપડા ધોવાના બ્રશનો કરો ઉપયોગ

Cleaning Tips: ઘરમાં દર થોડા થોડા દિવસે નવી સાવરણી આવતી હોય છે. સાવરણી નવી હોય ત્યારે તેમાંથી ભુસુ નીકળે છે. સાવરણીનો આ કચરો 5 જ મિનિટમાં કાઢવો હોય તો તેના માટે કપડા ધોવાનું બ્રશ ઉપયોગી છે. બ્રશની મદદથી સાવરણી એક જ વારમાં ક્લીન થઈ જશે.
સાવરણીમાંથી નીકળતો પાવડર કાઢવામાં 2 દિવસ લાગી જતા હોય છે. અથવા તો સાવરણીને દિવાલ કે જમીન પર ઘસી ઘસીને તેમાંથી પાવડર જેવો કચરો કાઢવો પડે છે. જો તમારે આવી મહેનત ન કરવી હોય તો તેના માટે શું કરવું અહીંથી જાણો.
સૌથી પહેલા તો નવી સાવરણીના આગળના ભાગને મોટી કોથળી કે કપડામાં લપેટી હાથ વડે થોડી ઘસો. આમ કરવાથી મોટાભાગનું ભુસુ પ્લાસ્ટિકમાં નીકળી જશે. ત્યારબાદ કપડા ધોવાના બ્રશનો ઉપયોગ કરવો.
કપડા ધોવાના બ્રશની ટ્રિક
નવી સાવરણીમાંથી નીકળતો ઝીણો કચરો કાઢવો હોય તો તેના માટે કપડા ધોવાનું એવું બ્રશ લેવું જેમાં સોફ્ટ રેશા હોય. હવે નવી સાવરણીને ઘરની બહાર લઈ જવી અને જમીન પર રાખી તેના પર કપડા ધોવાનું બ્રશ ફેરવવું. સાવરણીના નીચેના ભાગમાં ધીરે ધીરે કપડા ધોવાનું બ્રશ ફેરવવું. જેમ જેમ બ્રશ ફેરવશો તેમ તેમ સાવરણીમાંથી કચરો નીકળવા લાગશે. આ રીતે થોડી જ વારમાં સાવરણી એકદમ ક્લીન થઈ જશે.
બ્રશથી સાફ કર્યા પછી સાવરણીને ખુલી જગ્યામાં થોડી ઝાટકી લેવી જેથી અંદર રહેલો કચરો પણ ઘરની બહાર ખરી જશે. ત્યારબાદ સાવરણીનો ઉપયોગ કરશો તો સાવરણીમાંથી જરા પણ ભુસુ નહીં નીકળે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)