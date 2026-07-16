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Cleaning Tips: નવી સાવરણીમાંથી નીકળતા ભુસાને 5 મિનિટમાં કાઢવાની ટ્રિક, કપડા ધોવાના બ્રશનો કરો ઉપયોગ

Cleaning Tips: સાવરણી નવી હોય ત્યારે થોડા દિવસમાં તેમાંથી ભુસુ ખરે છે. આ ભુસુ સાફ કરવાની જોરદાર ટ્રિક તમને જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરશો તો નવી સાવરણીનો બધો જ કચરો 5 મિનિટમાં નીકળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST
Cleaning Tips: નવી સાવરણીમાંથી નીકળતા ભુસાને 5 મિનિટમાં કાઢવાની ટ્રિક, કપડા ધોવાના બ્રશનો કરો ઉપયોગ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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