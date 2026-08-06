/Green Moong Dal Vada: ભજીયા ખાઈને કંટાળી ગયા છો ? તો એકવાર ટ્રાય કરો મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા, દાઢે વળગી જશે સ્વાદ

Green Moong Dal Vada Recipe: જો રાત્રે જમવામાં ચટાકેદાર અને લાઈટ ડિનર કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમે મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા બનાવી શકો છો. દાળના વડા, ઢોકળા, ભજીયા જેવી વસ્તુઓ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો એક વખત મગની ફોતરાવાળી દાળ પલાળીને તેમાંથી આ રીતે વડા બનાવીને ટ્રાય કરો. આ વડા એટલા ટેસ્ટી બને છે કે જે પણ વ્યક્તિ એકવાર ખાશે તે વારંવાર માંગશે. મગની દાળ પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. આ વડાને જો તમારે તળવા ન હોય તો તમે એર ફ્રાય પણ કરી શકો છો જેનાથી તે વધારે હેલ્ધી નાસ્તો બની જશે.
મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી
મગની ફોતરા વાળી દાળ એક કપ, લીલા મરચાં ત્રણ, એક ઇંચ આદુનો ટુકડો, કોથમીર, આખા ધાણા, વરીયાળી, હિંગ, આમચૂર પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, લાલ મરચું પાવડર, તળવા માટે તેલ.
મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા બનાવવાની રીત
1. સૌથી પહેલા મગની દાળને બે થી ત્રણ વખત પાણીથી સાફ કરીને પલાળી દો. મગની દાળને ઓછામાં ઓછી ત્રણ કલાક પલાળવી.
2. મગની દાળ પલળી જાય પછી તેમાંથી વધારાનું પાણી કાઢીને દાળને કરકરી વાટી લો. જો દાળમાં વધારે પાણી રહી ગયું હોય અને બેટર ઢીલું થઈ જાય તો તેમાં ચોખાનો લોટ અથવા તો થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરો.
3. મગની દાળના બેટરમાં ઝીણા સમારેલા લીલા મરચા, ખમણેલું આદુ અને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરો. સાથે જ તેમાં આખા ધાણાને અધકચરા વાટીને ઉમેરો.
4. મગની દાળના વડાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં થોડી શેકેલી વરીયાળી, લાલ મરચું પાઉડર, આમચૂર પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધી સામગ્રીને બરાબર મિક્સ કરો.
5. એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડીયમ કરીને ગરમા ગરમ તેલમાં મગની દાળના વડા ઉતારો. વડાને મધ્યમ તાપે ઉપરથી કરકરા થાય ત્યાં સુધી તળી લો. જો તેલ વધારે ગરમ થઇ ગયું હોય તો થોડું ઠંડુ કરી લેવું નહીં તો વડા ઉપરથી કડક દેખાશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે.
6. મગની દાળના વડા તળાઈ જાય એટલે તળેલા લીલા મરચાં, લીલી ચટણી અથવા કેચઅપ સાથે સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)