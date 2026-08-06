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  • /Green Moong Dal Vada: ભજીયા ખાઈને કંટાળી ગયા છો ? તો એકવાર ટ્રાય કરો મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા, દાઢે વળગી જશે સ્વાદ

Green Moong Dal Vada: ભજીયા ખાઈને કંટાળી ગયા છો ? તો એકવાર ટ્રાય કરો મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા, દાઢે વળગી જશે સ્વાદ

Green Moong Dal Vada Recipe: જો તમે ડુંગળી, બટેટાના ભજીયા ખાઈને કંટાળી ગયા છો તો ચાલો તમને આજે મગની ફોતરાવાળી દાળના ચટાકેદાર વડા બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ વડા જે પણ એકવાર ખાય છે તે વારંવાર ખાવાની ડિમાંડ કરે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:34 PM IST
Green Moong Dal Vada: ભજીયા ખાઈને કંટાળી ગયા છો ? તો એકવાર ટ્રાય કરો મગની ફોતરાવાળી દાળના વડા, દાઢે વળગી જશે સ્વાદ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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