ફ્લેટની બાલ્કનીમાં હવે કબૂતરોની 'No Entry'! તરત જ અપનાવો આ નુસખા...માત્ર 1 દિવસમાં દેખાશે ચમત્કાર
Kabutar Ko Kaise Bhagaye: તમારી બાલ્કનીમાં ખરેખર કબૂતરોનો ઉપદ્રવ છે. તમે બાલ્કનીનો દરવાજો ખોલો કે તરત જ તેઓ અંદર આવી જાય છે. તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો તો આ અહેવાલ દ્વારા અમે તમને મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ.
Apartment Balcony Pigeon Keep Away: આજકાલ શહેરોમાં કબૂતરોનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે. ફ્લેટ કે એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા લોકો માટે કબૂતર સૌથી વધુ મુશ્કેલીકારક હોય છે. તેઓ ઘરો, છત અને બાલ્કનીઓ પર રહે છે, ગંદકી ફેલાવે છે. જોકે, કબૂતરોના મળ એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગયા છે. તેમના મળ ગંદકી, ગંધ અને એલર્જીમાં મોટો ફાળો ભજવી શકે છે. વધુમાં, તેઓ બાલ્કનીમાં ફૂલદાની અને અન્ય વસ્તુઓને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. જો તમે પણ કબૂતરોથી પરેશાન છો, તો કેટલાક સરળ ઘરેલું ઉપાયો કબૂતરોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તમારી બાલ્કનીથી દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ટિપ્સ અપનાવીને આપણે કબૂતરોની સમસ્યા પણ ઘટાડી શકીએ છીએ.
આ ટિપ્સથી થશે કબૂતરોની હવે No Entry
ઘરે બનાવેલો સ્પ્રે
કબૂતરોને તીખી ગંધ પસંદ પડતી નથી અને તેઓ તેનાથી દૂર રહેવાનું ધરાવે છે. આ કિસ્સામાં ઘરે બનાવેલો સ્પ્રે એ એક સારો વિચાર છે. સ્પ્રે તૈયાર કરવા માટે એક ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને બાલ્કનીની રેલિંગ, ખૂણા અને પેર્ચ પર સ્પ્રે કરો.
વિનેગર કરશે કામ
કબૂતરોને ભગાડવા માટે વિનેગર ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે. પાણી અને વિનેગરને સમાન પ્રમાણમાં મિક્સ કરો અને તેને દરરોજ એક વાર તમારી બાલ્કની પર સ્પ્રે કરો. વિનેગરની તીવ્ર ગંધ કબૂતરોને તે વિસ્તારથી દૂર રાખે છે.
લસણનો દેશી ઉપાય
પક્ષીઓને લસણની ગંધ ગમતી નથી. લસણની પાંચ કળી પીસીને, પાણીમાં ભેળવીને, દ્રાવણને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દો. આ દ્રાવણને તમારી બાલ્કનીમાં છાંટવાથી કબૂતરોનું બેસવાનું પ્રમાણ ઘટશે.
ચળકતી વસ્તુઓ લટકાવો
તમારી બાલ્કનીમાં ચળકતી અને જીવંત વસ્તુઓ લટકાવો, કારણ કે આ વસ્તુઓ કબૂતરોને ડરાવી દે છે. તમે બાલ્કનીમાં જૂની સીડી, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ અથવા ચળકતી રિબન લટકાવી શકો છો. પવન ફૂંકાય ત્યારે આ પ્રકાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેનાથી કબૂતરોને નજીક આવતા અટકાવે છે.
સફેદ ચૂનો
તમે તમારી બાલ્કનીમાં સફેદ ચૂનો પણ લગાવી શકો છો. આ કબૂતરો અને કીડીઓને રોકશે. તમે એક રેખા પણ દોરી શકો છો અને કબૂતરોને તમારી બાલ્કનીમાં પ્રવેશતા અટકાવી શકો છો.
