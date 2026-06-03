/Natural Coolers: મીઠાશ વગર પણ ભાવશે, ઉનાળાની ગરમીની છુટ્ટી કરો આ દેશી સુગર ફ્રી ઠંડા પીણાથી

Natural Coolers: કાળજાળ ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે દર થોડી કલાકે કંઇક ઠંડુ ખાવાની કે પીવાની ઈચ્છા થાય છે. ગરમીથી છુટકારો મેળવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના શરબત પણ લોકો પીતા જ હોય છે. પરંતુ જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય અથવા તો ડાયટ કરી રહ્યા હોય તેમના માટે ખાંડવાળા શરબત યોગ્ય નથી. જો તમે પણ ખાંડ વિનાના શરબત શોધી રહ્યા હોય તેમને આજે 4 એવા ડ્રીંક વિશે જણાવીએ જે ખાંડ વિના બની જાય છે અને તેને પીવાથી ભીષણ ગરમીથી રાહત પણ મળે છે. જો તમે પણ ડાયટ કરી રહ્યા હોય અને ખાંડને અવોઇડ કરી રહ્યા હોય તો તમે આ સુગર ફ્રી શરબત ટ્રાય કરી શકો છો તેનાથી શરીર હાઈડ્રેટ પણ રહેશે.
ખાંડ વિનાના 4 ઠંડા પીણા
ફુદીના છાશ
ઉનાળામાં દહીંનું સેવન વધારે કરવું જોઈએ. તેનાથી શરીરને પ્રોબાયોટીક્સ પણ મળે છે અને શરીરની ગરમીથી રાહત પણ થાય છે. ગરમીથી રાહત થાય તેવી ફુદીના છાશ બનાવવા માટે દહીંમાં ઠંડુ પાણી, સમારેલો ફુદીનો, શેકેલો જીરું પાવડર, સંચળ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. આ રીતે તૈયાર કરેલી છાશ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે અને ગરમીથી રાહત પણ આપશે.
વોટરમેલન મોજીતો
ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે તરબૂચ બેસ્ટ છે અને તેની મદદથી તમે ખાંડ વિનાનું મોજિતો બનાવી શકો છો. વોટરમેલન મોજીતો બનાવવા માટે તરબૂચના ટુકડા કરી લો અને તેના બીજ કાઢી લો. ત્યાર પછી એક મિક્સર જારમાં તરબૂચના ટુકડા ભરી તેમાં ફુદીનાના પાન, લીંબુનો રસ ઉમેરી પીસી લો. તૈયાર કરેલા ડ્રિન્કને ગ્લાસમાં કાઢી તેમાં સોડા વોટર અને બરફ ઉમેરી ચિલ્ડ કરી પી જવું.
સુગર ફ્રી શિકંજી
ઉનાળામાં લીંબુ અને ફુદીનાના ઉપયોગથી સુગર ફ્રી સુગર શિકંજી પણ બનાવી શકો છો. ફુદીનો શરીરને ઠંડક આપશે અને લીંબુ તુરંત ફ્રેશ ફિલ કરાવશે. સુગર ફ્રી શિકંજી બનાવવા માટે એક ગ્લાસમાં અડધું લીંબુ નીચોવો અને તેમાં ફુદીનાના પાનને ક્રશ કરીને એડ કરો. સાથે તેમાં સ્વાદ અનુસાર સંચળ ઉમેરી મિક્સ કરો. હવે આ શરબતને ઠંડુ હોય ત્યારે પી જવું.
સત્તૂનું શરબત
સત્તૂનું શરબત ઉનાળા માટે વરદાન છે. સત્તૂ પાવડરનો ઉપયોગ કરી ઠંડું પીણું બનાવી શકો છો. સત્તૂનું શરબત પીવાથી શરીરને પ્રોટીન સહિતના પોષકતત્વો મળે છે. સત્તૂ શરબત બનાવવા માટે એક ગ્લાસ ઠંડુ પાણી લઈ તેમાં 2 ચમચી સત્તૂ પાવડર, અડધા લીંબુનો રસ અને સંચળ ઉમેરો. બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી સત્તૂનું શરબત પીવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)