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Natural Coolers: મીઠાશ વગર પણ ભાવશે, ઉનાળાની ગરમીની છુટ્ટી કરો આ દેશી સુગર ફ્રી ઠંડા પીણાથી

Natural Coolers: જો તમે ડાયાબિટીક હોય અથવા તમે ડાયટ કરી રહ્યા હોય જેના કારણે ખાંડ ખાવાનું ટાળતા હોય તો આજે તમને 4 એવા ઠંડા પીણા વિશે જણાવીએ જે ઉનાળામાં તમને ફ્રેશ ફીલ કરાવશે અને મીઠાશ વિના પણ ભાવશે. આ 4 વસ્તુઓમાં ખાંડ નથી હોતી તેમ છતાં તે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને શરીરનું ગરમીથી રક્ષણ કરે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:51 AM IST
Natural Coolers: મીઠાશ વગર પણ ભાવશે, ઉનાળાની ગરમીની છુટ્ટી કરો આ દેશી સુગર ફ્રી ઠંડા પીણાથી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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