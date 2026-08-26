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Nariyal Na Ladoo: 10 જ મિનિટમાં બનાવો મોં માં મુકતાં જ ઓગળી જાય તેવા લાડુ, આ મીઠાઈ બને છે ખાંડ વિના

Nariyal Na Ladoo: ખાંડના વધેલા ભાવની ચિંતા કર્યા વિના તહેવારમાં મીઠાઈ બનાવવી અને ખાવી હોય તો આ વાનગી તમારા રસોડા માટે બેસ્ટ છે. આ મીઠાઈ તહેવારોની મજા બમણી કરી દેશે. તો ફટાફટ વાંચી લો ખાંડ વિના દુનિયાના સૌથી ટેસ્ટી નાળિયેરના લાડુ કઈ રીતે બનાવવા. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:31 PM IST
Nariyal Na Ladoo: 10 જ મિનિટમાં બનાવો મોં માં મુકતાં જ ઓગળી જાય તેવા લાડુ, આ મીઠાઈ બને છે ખાંડ વિના
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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