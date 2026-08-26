/Nariyal Na Ladoo: 10 જ મિનિટમાં બનાવો મોં માં મુકતાં જ ઓગળી જાય તેવા લાડુ, આ મીઠાઈ બને છે ખાંડ વિના

Nariyal Na Ladoo: રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી સહિતના તહેવારો સમયે જ ખાંડના ભાવ વધ્યા છે. જેને લઈ ગૃહિણીઓની ચિંતા વધી ગઈ છે. હા ખાંડના વધેલા ભાવથી રસોડાના બજેટને ચોક્કસથી અસર થઈ છે. પણ તહેવાર સમયે ખાંડના ભાવની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે પરિવાર અને મહેમાનોનું મોં મીઠું પણ કરાવવું હોય તો તેના માટે ખાંડ વિના બનતી મીઠાઈના વિકલ્પો છે. એવી ઘણી મીઠાઈ છે જે ખાંડ વિના બને છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ માત્ર અડધો કપ ગોળનો ઉપયોગ કરી કેવી રીતે સૌથી ટેસ્ટી નાળિયેરના લાડુ બનાવી શકાય.
નાળિયેર અને ગોળના લાડુ
નાળિયેરના ગોળવાળા લાડુ બનાવવાથી આમ તો 2 ફાયદા થશે. એક કે તહેવાર સમયે ઘરમાં સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ બનશે જેમાં ખાંડનો ઉપયોગ જ નથી. અને ખાંડ ન હોવાથી આ મીઠાઈ ઘરના કોઈપણ વ્યક્તિ ખાઈ શકશે. આ લાડુમાં એકવાતની તો ગેરંટી છે કે એકવાર આ લાડુ ખાઈ લેશો તો પછી ખાંડ ઉમેરીને ક્યારેય નાળિયેરના લાડુ નહીં બનાવો. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો કે મોંમાં મુકતાં જ ઓગળી જાય તેવા સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ ગોળના લાડુ કઈ રીતે બને છે.
નાળિયેરના લાડુ બનાવવા માટેની સામગ્રી
2 ચમચી ઘી
1 કપ નાળિયેરનું ઝીણું ખમણ
અડધો કપ ખમણેલો ગોળ
જરૂર અનુસાર એલચી પાવડર
10 થી 15 બદામની કતરણ
તમે ઈચ્છો તો લાડુમાં કિસમિસ પણ ઉમેરી શકો છો
નાળિયેરના લાડુ બનાવવાની રીત
1. સૌથી પહેલા એક પેનમાં ઘી લેવું. ઘી ઓગળે એટલે તેમાં નાળિયેરનું ખમણ ઉમેરી દો.
2. નાળિયેરના ખમણને સાવ ધીમા તાપે શેકવાનું શરુ કરો. ગેસ સાવ સ્લો રાખવો જરુરી છે.
3. નાળિયેર શેકાવા લાગશે એટલે તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગશે. આ સ્ટેજ પર તેમાં ખમણેલો ગોળ ઉમેરો.
4. ગોળ ઉમેર્યા પછી પણ ધીમા તાપે નાળિયેર અને ગોળ શેકતા રહો.
5. ઓગળેલા ગોળમાં નાળિયેર ભળી જાય એટલે તેમાં બદામની કતરણ અને એલચી પાવડર મિક્સ કરો.
6. બધી જ સામગ્રી એકરસ થઈ જાય અને મિશ્રણ થોડું કઠણ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો.
7. મિશ્રણ જ્યારે હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે તેના નાના નાના લાડુ વાળી લો.
8. તૈયાર કરેલા લાડુને સુકા નાળિયેરમાં રગદોળી પ્લેટમાં રાખો. લાડુ જ્યારે ઠંડા થઈ જાય ત્યારે એરટાઈટ કંટેનરમાં ભરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)