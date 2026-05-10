/બજારમાં મળતો દરેક ગોળ અસલી નથી હોતો! આ 4 રીતોથી મિનિટોમાં જ કરો નકલી ગોળની ઓળખ

Real vs Fake Jaggery: બજારમાં બધું જ ભેળસેળવાળું મળવા લાગ્યું છે અને એવામાં ગોળ પણ બાકાત રહ્યો નથી. ગોળ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, પરંતુ જો નકલી ગોળ ખાશો તો તે નુકસાન કરશે. ચાલો જાણીએ અસલી ગોળ ઓળખવાની સરળ રીતો.
Real vs Fake Jaggery: ગોળ સ્વાદમાં મીઠો અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. લોકો તેને પરોઠા સાથે તેમજ અન્ય ઘણી રીતે ખાવામાં આવે છે. ગોળમાંથી ચા પણ બને છે અને ઘણી વાનગીઓમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. ગોળમાં આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, ઝિંક, સેલેનિયમ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય છે, જે શરીરને શક્તિ આપે છે.
હવે સવાલ એ છે કે, શું તમે અસલી ગોળ ખાઈ રહ્યા છો? બજારમાં ગોળ પુષ્કળ વેચાય છે, પરંતુ આજકાલ તેમાં પણ ભેળસેળ થવા લાગી છે. ઘણીવાર ગોળ ચમકદાર અને ભૂરા-લાલ રંગનો જોવા મળે છે, જેને આપણે સારો સમજીને ખરીદી લઈએ છીએ. હકીકતમાં આ કેમિકલ કલર કોટિંગવાળો ગોળ હોય છે, જે જોવામાં સારો લાગે છે પણ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે. જો તમે પણ અવારનવાર ગોળ ખરીદતા હોવ, તો આજે જાણી લો અસલી ગોળ ઓળખવાની રીત.
નકલી ગોળ કેવી રીતે બને છે?
નકલી ગોળને પીળો કે ચમકદાર દેખાડવા માટે તેમાં કેમિકલ બ્લીચ અને કૃત્રિમ રંગો મિક્સ કરવામાં આવે છે. વજન વધારવા અને રંગ હળવો કરવા માટે ચોક પાવડર પણ ઉમેરવામાં આવે છે. ખાંડ કે ગ્લુકોઝ સીરપથી મીઠાશ લાવવામાં આવે છે અને માત્રા વધારવા માટે સ્ટાર્ચ કે મેંદો મિક્સ કરવામાં આવે છે. આ તમામ વસ્તુઓ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક છે, જેને ખાવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી.
અસલી ગોળની ઓળખ કેવી રીતે કરવી?
અસલી ગોળ જોવામાં ચમકદાર નથી હોતો પરંતુ તેનો રંગ સામાન્ય જોવા મળે છે. જો તમે અસલી ગોળ ઓળખી શકતા નથી, તો અમે તમને માત્ર 4 રીતો જણાવીશું, જે જાણ્યા પછી તમે ક્યારેય છેતરાશો નહીં.
1. રંગથી ઓળખો
અસલી ગોળનો રંગ હળવો ભૂરો (Light Brown), સોનેરી કે ઘેરો ભૂરો (Dark Brown) હોય છે. જો ગોળનો રંગ ચમકતો પીળો દેખાઈ રહ્યો હોય, તો તે નકલી હોઈ શકે છે. તેમાં કલર ભેળવેલો હોઈ શકે છે અને તેને ખાવાથી પેટને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
2. પાણીથી તપાસ કરો
ગોળનો એક ટુકડો લો અને તેને પાણીમાં નાખો. જો પાણીમાં નાખ્યા પછી તળિયે સફેદ પડ જામી જાય, તો સમજી લેવું કે તમારો ગોળ નકલી છે. અસલી ગોળ પાણીમાં ધીમે-ધીમે ઓગળે છે અને તેનો રંગ હળવો ભૂરો થઈ જાય છે.
3. સ્વાદ અને સુગંધથી જાણો
ગોળ ખાઈને જુઓ, જો સ્વાદમાં કડવાશ લાગતી હોય તો ગોળ નકલી હોઈ શકે છે. જો તે અતિશય મીઠો અથવા વિચિત્ર લાગે તો તે કેમિકલથી મીઠો કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. શુદ્ધ ગોળમાં શેરડીની કુદરતી સુગંધ હોય છે અને સ્વાદ થોડો દેશી લાગે છે.
4. ગરમ કરીને ચેક કરો
અસલી ગોળને જો તમે ગરમ કરશો તો તે સરળતાથી પીગળી જશે. નકલી ગોળને પીગળવામાં સમય લાગશે અને તેમાં વિચિત્ર ફીણ જોવા મળશે. આ ઉપરાંત અસલી ગોળ બહુ કઠણ નથી હોતો અને સરળતાથી તૂટી જાય છે. નકલી ગોળ રબર જેવો હશે, જે જલ્દી તૂટશે નહીં.
