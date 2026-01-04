Open Pores: ચહેરા પરના ઓપન પોર્સ બંધ કરવા કરો આ સરળ કામ, આ વસ્તુ યુઝ કર્યા પછી સ્કિન એકદમ ક્લીયર દેખાશે
Open Pores Home Remedies: સ્કિન પર જો ઓપન પોર્સ હોય તો તેનાથી ચહેરાની સુંદરતા ઘટી જાય છે. એટલા માટે જ આજે તમને ચહેરા પર દેખાડા ઝીણા ઝીણા ખાડા ઓછા કેવી રીતે કરવા તેના ઉપાયો જણાવીએ.
Trending Photos
Open Pores Home Remedies: ચેહરા પર ઓપન પોર્સની સમસ્યા મોટાભાગે ઓઇલી સ્કિનવાળાને નડે છે. આ સિવાય જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ ઓપન પોર્સ પણ ચહેરા પર વધારે દેખાવા લાગે છે. ઓપન પોર્સ સૌથી વધારે નાક, માથા અને ગાલ પર વધારે દેખાય છે. ઓપન પોર્સની સમસ્યા દૂર કર્યા વિના જો મેકઅપ કરવામાં આવે તો ચહેરો વધારે ખરાબ દેખાય છે. ચહેરા પર જો કોઈ પણ કારણસર ઓપન પોર્સ વધી ગયા હોય તો તેને ઠીક કેવી રીતે કરવા આજે તમને જણાવીએ.
ઓપન પોર્સને ઠીક કરવા એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે જો તેને બંધ કરવામાં ન આવે તો તેમાં ગંદકી જામે છે અને પોર્સ બ્લોક થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ખીલ વધવા લાગે છે અને ત્વચાની અન્ય સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે ઓપન પોર્સને ટ્રીટ કરવા જરૂરી છે. આજે તમને ઓપન પોર્સને બંધ કરે તેવી કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ અને ખાસ સ્કિન કેર રૂટીન વિશે પણ જણાવીએ જેને ફોલો કરવાથી ઓપન પોર્સની સમસ્યા દૂર થઈ જશે.
ઓપન પોર્સ માટે સ્કિન કેર રૂટિન
ઓપન પોર્સની સમસ્યા હોય તેમણે દિવસમાં બે વખત લાઈટ ક્લીંઝરનો ઉપયોગ કરીને ચહેરાને સાફ કરવો. ચહેરો સાફ કરવા માટે હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો અને ત્વચા ને વધારે ઘસવી પણ નહીં. પાણી હંમેશા ઠંડુ જ યુઝ કરવું. જો ચહેરાને ઘસીને સાફ કરવામાં આવે તો ઓપન પોર્સમાંથી વધારે ઓઇલ બહાર આવવા લાગે છે. આ રીતે સ્કીન કેર કર્યા પછી નીચે જણાવેલું ફેસ માસ્ક લગાડવું.
મુલતાની માટી સરળતાથી મળી રહે તેવી વસ્તુ છે. મુલતાની માટી ઓપન પોર્સને ભરવા માટે જાદુની જેમ કામ કરે છે. મુલતાની માટી ઓપન પોર્સની અંદર રહેલી ગંદકી અને ઓઇલને બહાર કાઢે છે અને ચહેરાને એક્સફોલિએટ પણ કરે છે. મુલતાની માટીથી ઓપન પોર્સ ટાઈટ થાય છે અને ચહેરા પર સુંદરતા દેખાય છે. મુલતાની માટીનો ફેસપેક લગાડવાથી ચહેરા પરની કાળી ઝાંય પણ દૂર થઈ જાય છે.
ઓપન કોર્સની સમસ્યામાં દહીં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. દહીં લેક્ટિક એસિડથી ભરપૂર હોય છે અને તે ત્વચાને એક્સફોલિયેટ કરે છે દહીમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે જે ઓપન પોર્સ બંધ કરે છે અને ખીલ ઉત્પન્ન કરતાં બેક્ટેરિયાને દૂર કરે છે. મુલતાની માટીમાં દહીં ઉમેરીને ચહેરા પર લગાડી શકાય છે તેનાથી સ્કીનને પોષણ પણ મળે છે અને ઓપન પોર્સ ધીરે-ધીરે ટાઈટ થવા લાગે છે.
જો ચહેરા પર વધારે મોટા પોર્સ દેખાતા હોય તો મેકઅપ કરતાં પહેલાં હંમેશા બરફથી ચહેરા પર મસાજ કરો. બરફનો ઉપયોગ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે બરફને ડાયરેક્ટ ચહેરા પર ન લગાવો. બરફના ટુકડાને સાફ કપડામાં બાંધીને ચહેરા પર લગાવો અને 15 થી 20 સેકન્ડ માટે જ આઈસિંગ કરો. ત્યાર પછી મેકઅપ અપ્લાય કરો. જોકે બરફથી મસાજ કરવી ઓપન પોર્સનો ઈલાજ નથી પરંતુ તેનાથી મેકઅપ સારી રીતે અપ્લાય થઈ શકશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે