Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Fruit For Glowing Skin: આ 5 ફળ સ્કિન પર વધારશે નેચરલ ગ્લો, સ્કિન સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા પણ થવા લાગશે દુર

Fruit For Glowing Skin: જો તમે સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધારવા માંગો છો તો તેના માટે વારંવાર સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ બદલવાની જરૂર નથી. તેના માટે તમારે આ 5 ફળ ખાવાની શરુઆત કરવી પડશે. આ 5 ફળ એવા છે જે સ્કિનને જરૂરી પોષકતત્વો પુરા પાડે છે જેના કારણે સ્કિન નેચરલી ગ્લો કરે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:41 AM IST

Trending Photos

Fruit For Glowing Skin: આ 5 ફળ સ્કિન પર વધારશે નેચરલ ગ્લો, સ્કિન સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા પણ થવા લાગશે દુર

Fruit For Glowing Skin:  જો તમારે કોઈપણ પ્રકારની સ્કીન ટ્રીટમેન્ટ વિના ચહેરા પર ગ્લો વધારવો હોય અને કોઈપણ પ્રકારના મોંઘા સ્ક્રીન કેર પ્રોડક્ટ પણ ખરીદવા ન હોય તો તમને બેસ્ટ રસ્તો આજે જણાવીએ. તાજા ફળ ફક્ત સ્વાસ્થ્યને નહીં પરંતુ સ્કિનને પણ નેચરલ બ્યુટી આપે છે. તેમાં પણ 5 ફળ એવા છે જે સ્કિન માટે નેચરલ બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટનું કામ કરે છે. આ ફળમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, વિટામીન સી અને ત્વચાની સુંદરતા વધારતા એન્જાઈમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો લાવે છે. આ ફળના પોષક તત્વો સ્કિનની સમસ્યાઓને પણ ધીરે ધીરે દૂર કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ 5 ફળ કયા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સંતરા 

વિટામીન સી થી ભરપુર સંતરા કોલેજન પ્રોડક્શનને સપોર્ટ કરે છે તે ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરે છે અને સ્કીન પર દેખાતા કાળા ડાઘ હટાવવામાં મદદ કરે છે. સવારે સંતરાનું તાજું જ્યુસ અથવા સંતરા વાળું પાણી પીને દિવસની શરૂઆત કરશો તો ત્વચા પર થોડા દિવસોમાં ચમક દેખાવા લાગશે. તમે સવારે સંતરા ખાય પણ શકો છો 

જામફળ 

જામફળ ખાવાથી વધતી ઉંમરના લક્ષણોને રોકવામાં મદદ મળે છે. સંતરા કરતાં ચાર ગણું વધારે વિટામિન સી જામફળમાં હોય છે જે ત્વચા ને ચમકદાર બનાવે છે. શિયાળામાં જામફળમાં મીઠું ઉમેરીને ખાઈ શકાય છે. તમે જામફળનું ફ્રેશ જ્યુસ પણ પી શકો છો. શિયાળામાં સ્કીન પર ચમક લાવવા માટે જામફળ એકદમ બેસ્ટ ફળ છે. 

દાડમ 

દાડમ હાઇડ્રેશન અને એન્ટી એજીંગ બેનિફિટ માટે સૌથી બેસ્ટ છે. એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર દાડમ ત્વચાની ઇલાસ્ટિસીટી વધારે છે અને યુવાન દેખાવામાં મદદ કરે છે. દાડમ કોલેજનને ઉત્પાદનને પણ સપોર્ટ કરે છે. તેના માટે રોજ તાજા દાડમને જ્યુસ પી શકાય છે અથવા તો દાડમ ખાઈ પણ શકાય છે. 

સફરજન 

સફરજન પિગમેન્ટેશન માટે બેસ્ટ ફળ છે. તેમાં રહેલા કેરસેટિંગ ત્વચાના બેરિયરને સુધારે છે. કેરસેટિંગ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ હોય છે. સફરજન આખું વર્ષ મળતું ફળ છે રોજ તમે સફરજનને છાલ સાથે ખાશો તો ત્વચાની ખોવાયેલી ચમક પાછી આવી જશે. 

તરબૂચ 

ગરમીઓમાં ખવાતું તરબૂચ ત્વચાને હાઇડ્રેટ કરવામાં મદદ કરે છે. તરબૂચ ખાવાથી ડ્રાય સ્કિનની સમસ્યા દૂર થાય છે કારણ કે તેમાં 92% પાણી હોય છે જે ત્વચાને અંદર સુધી હાઈડ્રેટ કરે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
fruitGlowing Skinskin careસ્કિન કેર

Trending news