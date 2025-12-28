Prev
Orange Peel: સંતરાની છાલથી ચમકી જશે ચહેરો, ઘરે સંતરા હોય તો આજે જ ટ્રાય કરો આ તુરંત અસર કરતો નુસખો

Orange Peel Skin Benefits: જો તમારા ઘરે સંતરા હોય તો તેની છાલનો ઉપયોગ કરી આ મેજિકલ નુસખો એકવાર ટ્રાય કરજો. એકવાર આ રીતે તમે સંતરાની છાલ યુઝ કરશો તો તમને સ્કિન પર ગજબનો ફેરફાર દેખાશે. ત્યારબાદ તમે સંતરાની છાલ ક્યારેય ફેંકશો નહીં.
 

Orange Peel Skin Benefits: ખરાબ આહાર, પ્રદૂષણ અને અનહેલ્થી લાઇફસ્ટાઇલના કારણે ચહેરા પર ડાઘ, ધબ્બા, ખીલ સહિતની સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. આ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમને દુર કરવા માટે જો તમે મોંઘી ક્રીમ પર હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરવા માંગતા ન હોય તો આ પરંપરિક નુસખો ટ્રાય કરી શકો છો. હાલ સંતરાની સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે આ વસ્તુ ટ્રાય કરવી ઇઝી પણ છે કારણ કે આ નુસખામાં સંતરાની છાલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે.

સંતરા ખાધા પછી લોકો સંતરાની છાલ ફેંકી દેતા હોય છે પરંતુ સંતરાની છાલ વિટામીન સીનો સૌથી સારો સોર્સ છે. સંતરાની છાલ ત્વચા માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. આજે તમને સંતરાની છાલનો સ્કિન કેરમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે જણાવીએ. 

સંતરાની છાલમાં એવા તત્વો હોય છે જે ત્વચામાં પ્રાકૃતિક ચમક લાવે છે અને ત્વચાની બનાવટ સુધારે છે. કોઈપણ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા વિના તમે ઘરે જ સંતરાની છાલનું પ્રાકૃતિક સીરમ બનાવી શકો છો. આ સીરમ ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપવાનું કામ કરશે જેના કારણે ત્વચા પર પ્રાકૃતિક નિખાર વધશે. આ ઘરેલુ નુસખો ખૂબ જ સસ્તો છે અને તે ત્વચા માટે સુરક્ષિત પણ છે તેનાથી ત્વચા પર આડઅસર પણ નહીં થાય. 

સંતરાની છાલમાં વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે તત્વો કાળા ડાઘ, પિગ્મેન્ટેશન અને તડકાના કારણે ત્વચાને થયેલા ડેમેજને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. સંતરાની છાલમાં પ્રાકૃતિક તેલ રહેલું હોય છે જે ત્વચાને મોઈશ્ચર આપે છે અને ડ્રાયનેસથી બચાવે છે સાથે જ ત્વચાનો રંગ પણ સાફ કરે છે. 

સંતરાની છાલમાંથી સીરમ બનાવવા માટે સંતરાની છાલ અને લીંબુની છાલને પાણીમાં સારી રીતે ઉકાળો. ત્યાર પછી પાણીને સારી રીતે ગાળી લો અને પાણીમાં ઉકળેલા સંતરાની છાલને દબાવી તેમાંથી પણ રસ કાઢી લો. સંતરાની છાલના રસમાં એલોવેરા જેલ, બદામનું તેલ, ગ્લિસરીન અને વિટામિન ઈ ની કેપ્સ્યુલ મિક્સ કરો. બધી જ સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરો અને આ મિશ્રણને ત્વચા પર અપ્લાય કરો. આ મિશ્રણ પ્રાકૃતિક બુસ્ટરનું કામ કરે છે. સપ્તાહમાં બે વખત આ સીરમ ચહેરા પર લગાડવું. એકવાર બનાવ્યા પછી તમે આ સીરમને 2 અઠવાડિયા સુધી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. 

સંતરાની છાલમાં પ્રાકૃતિક બ્લીચીંગ એજન્ટ હોય છે જે ત્વચાનો રંગ નિખારવામાં પણ મદદ કરે છે. આ સીરમનો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરા પર પડેલા નાના-નાના ડાઘ પણ ધીરેધીરે ઓછા થવા લાગશે. જેના કારણે ત્વચાનો રંગ સાફ થતો દેખાશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

 

