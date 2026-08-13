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  • /Ozempic Hair Fall: દવાથી વજન તો ઘટશે પણ આડઅસરથી વાળ ખરી જવાનું જોખમ પણ વધશે, રિસર્ચમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વાત

Ozempic Hair Fall: દવાથી વજન તો ઘટશે પણ આડઅસરથી વાળ ખરી જવાનું જોખમ પણ વધશે, રિસર્ચમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વાત

Ozempic Hair Fall: વજન ઘટાડવા માટે ઓઝેમ્પિક દવા લેવાનો ટ્રેંડ વધ્યો છે. ઓઝેમ્પિક દવાને લઈને થયેલી નવી રિસર્ચમાં જે વાતનો ખુલાસો થયો છે તેના કારણે ચિંતા વધી શકે છે. રિસર્ચ અનુસાર ઓઝેમ્પિક દવાના કારણે વાળ ખરી જવાનું રિસ્ક વધે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:32 AM IST
Ozempic Hair Fall: દવાથી વજન તો ઘટશે પણ આડઅસરથી વાળ ખરી જવાનું જોખમ પણ વધશે, રિસર્ચમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વાત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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