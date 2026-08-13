/Ozempic Hair Fall: દવાથી વજન તો ઘટશે પણ આડઅસરથી વાળ ખરી જવાનું જોખમ પણ વધશે, રિસર્ચમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વાત

Ozempic Hair Fall: માણસને દરેક વસ્તુમાં શોર્ટકટ લેવાની આદત થઈ ગઈ છે. વજન ઓછું કરવું હોય તો તેના માટે પણ મહેનત કર્યા વિના ઝડપથી દવા લઈ વજન ઘટાડવું હોય છે. વજન ઝડપથી ઓછું કરવાની ઘેલછાના કારણે ઓઝેમ્પિક દવાનો ઉપયોગ પણ વધ્યો છે. ઓઝેમ્પિક દવાને લઈ રિસર્ચ એવું કહે છે કે આ દવા વજન તો ઓછું કરશે પણ સાથે વાળ ખરી જવાનું રિસ્ક પણ વધારશે.
ઓઝેમ્પિક જેવી દવાનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ઓઝેમ્પિક દવા ટાઈપ 2 ડાયાબિટીલની દવા છે પણ તેને લેવાથી વજન ઓછું થાય છે. જેના કારણે લોકો ઓઝેમ્પિકને વજન ઓછું કરવાની દવા માનવા લાગ્યા છે. ઓઝેમ્પિક પર થયેલી નવી રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે GLP-1 દવાઓના ઉપયોગથી વાળ ખરી શકે છે. જો કે તેનો અર્થ એ નથી કે આ દવા લેનાર દરેકના વાળ ખરી જ જાય. પરંતુ તેના કારણે વાળ ખરવાનું જોખમ વધે છે.
ઓઝેમ્પિક દવા અને વાળ ખરવાનું જોખમ
અમેરિકાની યૂનિવર્સિટી ઓફ પેંસિલ્વેનિયાના શોધકર્તાઓએ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીના મેડિકલ રેકોર્ડનું અધ્યયન કર્યું. આ રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે GLP-1 વાળી દવાઓ લેતા દર્દીમાં ડાયાબિટીસની અન્ય દવા લેતા દર્દીની સરખામણીમાં હેર ફોલ વધારે જોવા મળ્યો. GLP-1 દવા લેતા દર્દીમાં વાળ ખરવાનું જોખમ 68 ટકાથી વધુ જોવા મળ્યું.
વજન અને વાળ વચ્ચે કનેકશન
ઓઝેમ્પિક જેવી GLP-1 દવાના કારણે વાળ ખરવાનું જોખમ એટલા માટે પણ વધારે હોય શકે કારણ કે આવી દવાના કારણે વજન અચાનક ઘટવા લાગે છે. જેના કારણે શરીરમાં પોષકતત્વોનું સંતુલન જળવાતું નથી. શરીરમાં આયરન, ઝીંક જેવા તત્વોની ખામી સર્જાય છે જેના કારણે વાળનો ગ્રોથ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ સિવાય વજન જ્યારે અચાનક ઓછું થાય છે તો હોર્મોનલ ફેરફાર પણ થાય છે જેના કારણે પણ વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી શકે છે.
વજન ઘટાડવાની દવાના કારણે ખરેલા વાળ ફરી ઉગે ?
રિસર્ચ અનુસાર વજન ઓછું કરવાની દવાની આડઅસરથી ખરતા વાળને નોન સ્કારિંગ એલોપેસિયા કહેવાય છે જેમાં વાળના ફોલિકલ્સનો નાશ નથી થતો. એટલે કે ખરેલા વાળ ફરીથી ઉગી શકે છે.
જો કે આ રિસર્ચ પરથી એવું પણ સાબિત નથી થતું કે વજન ઓછું કરવાની દવાથી વાળ ખરી જ જાય. પરંતુ આવી દવાનો ઉપયોગ નિષ્ણાંતની દેખરેખમાં અને ડોક્ટરની સલાહ સાથે કરવો હિતાવહ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)