કિડની ખરાબ થાય ત્યારે શરીરના આ અંગોમાં થાય છે દુ:ખાવો, અવગણશો તો ભારે પડશે!
શરીરમાં કિડની ફિલ્ટરનું કામ કરે છે. કિડનીમાં જો કોઈ સમસ્યા થાય તો આખા શરીર પર તેની ખરાબ અસર પડતી હોય છે. મોટા ભાગના લોકો કિડનીની બીમારીના સંકેત અવગણતા હોય છે જેના કારણે સમસ્યાઓ વધે છે. જાણો કિડનીની સમસ્યામાં શરીરના કયા અંગોમાં દુ:ખાવો થાય છે.
શરીરના અતિ મહત્વના અંગોમાં કિડનીનો પણ સમાવેશ થાય છે. કિડનીમાં જો કોઈ પણ સમસ્યા થાય તો આખા શરીર પર તેની અસર જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે જો કિડનીમાં ખરાબી થાય તો શરીરના કેટલાક અંગોમાં દુ:ખાવો થાય તો તમારે તે નજરઅંદાજ ન કરવો જોઈએ. તે કિડની ડેમેજનો મોટો સંકેત હોઈ શકે છે.
પીઠમાં દુ:ખાવો
કિડની ડેમેજ થાય તો શરીરમાં અનેક લક્ષણો જોવા મળે છે. હાથ પગમાં અચાનક સોજાની સમસ્યા કિડની ખરાબ થવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત શરીરના અંગોમાં દુ:ખાો થવો પણ કિડની ડેમજનો સંકેત હોઈ શકે છે. કિડની ડેમેજ થાય તો પીઠમાં ઘણો દુ:ખાવો થતો હોય છે. જો તમને પણ ઉઠવા બેસવામાં સમસ્યા થતી હોય તો તેને અવગણતા નહીં. અનેક દિવસથી સતત દુખાવો થતો હોય તો તમારે એકવાર ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લેવી જોઈએ.
પાંસળીઓમાં દુ:ખાવો
કિડની ખરાબ થાય તો પાંસળીઓમાં દુ:ખાવો થવાની સમસ્યા થતી હોય છે. કિડની શરીરના પાછલા ભાગમાં હોય છે. આવામાં પાંસળીઓમાં દુ:ખાવાની સમસ્યાને અવગણવી જોઈએ નહીં. જલદી ડોક્ટર પાસે જવું. સમયસર ઈલાજ થાય તો ગંભીર સમસ્યામાંથી બચી શકાય છે.
છાતીમાં દુ:ખાવો કે ભારેપણું
કિડની ખરાબ થાય તો છાતીમાં દુ:ખાવો કે ભારેપણું પણ મહેસૂસ થતું હોય છે. કિડની ખરાબ થાય તેવામાં દિલને ઢાંકતી પરત જેને મેડિકલ ભાષામાં પેરિકાર્ડિયમ કહે છે તેમાં સોજો આવે છે જેના કારણે છાતીમાં દુ:ખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. જલદી ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
