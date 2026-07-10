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ફટાફટ કરો આ Thumb Test, તમારા શરીર વિશે ખુલશે એક અત્યંત રસપ્રદ રહસ્ય

Thumb Astrology: શું તમે ક્યારેય તમારા કે બીજાના અંગૂઠાને નોટિસ કર્યો છે? અનેક લોકોના અંગૂઠા એકદમ લચીલા હોય છે અને સરળતાથી પાછળ સુધી વળી જતા હોય છે. સામાન્ય રીતે આવા લોકોને ચાલાક સમજવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે હાથનો અંગૂઠો આ રીતે સરળતાથી પાછળ સુધી વળતો હોય તો કયો સંકેત મળે છે? જાણો હસ્તરેખા જ્યોતિષ દ્વારા તેનું રહસ્ય. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:13 PM IST
ફટાફટ કરો આ Thumb Test, તમારા શરીર વિશે ખુલશે એક અત્યંત રસપ્રદ રહસ્ય
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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