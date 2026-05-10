/Kadhi Pakora Recipe: પંજાબી ઢાબામાં મળે એવી જ પકોડા કઢી ઘરે બનાવવા ફોલો કરો આ રેસિપી

Kadhi Pakora Recipe: પંજાબી કઢી પકોડા ખૂબ ફેમસ છે. આપણે ત્યાં જેમ ડબકા કઢી બને એવી જ રીતે કઢી પકોડા બને છે. બસ ઢાબા સ્ટાઈલ કઢી પકોડા બનાવવાની રીત થોડી અલગ હોય છે. અહીં ઢાબા સ્ટાઈલ તડકા કઢી પકોડા બનાવવાની રીત જણાવેલી છે. જેને ફોલો કરી તમે પંજાબી કઢી ટેસ્ટ કરી શકો છો.
Kadhi Pakora Recipe: ગુજરાતમાં જે રીતે ડબકા કઢી બનતી હોય છે તે રીતે જ દિલ્હી, પંજાબ, રાજસ્થાનમાં કઢી પકોડા ફેમસ છે. ખાસ કરીને પંજાબી સ્ટાઇલ કઢી પકોડા સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે. ગુજરાતી ડબકા કઢી અને પંજાબી કઢી પકોડા ઓલમોસ્ટ એક જેવી વાનગી છે બસ તેમાં મસાલામાં અને બનાવવાની રીતમાં થોડો ફેરફાર છે. પંજાબી કઢી ખાટી અને સ્વાદમાં થોડી તીખી હોય છે. જે લોકો સ્પાઈસી ખાવાના શોખીન હોય તેમને પંજાબી કડી પકોડા ખૂબ પસંદ આવે છે. જો તમે પંજાબી સ્ટાઇલ પકોડા વાળી કઢી ક્યારેય ટ્રાય નથી કરી તો ચાલો તમને તેની પરફેક્ટ રીત જણાવીએ. અહીં દર્શાવેલી રીતે તમે ઘરે ઢાબા સ્ટાઈલ ઘડી પકોડા બનાવી શકો છો.
ઢાબા સ્ટાઈલ કઢી પકોડા બનાવવાની સામગ્રી
1. કડીમાં મુકવાના પકોડા બનાવવા માટે એક કપ ચણાનો લોટ, એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, એક લીલું મરચું ઝીણું સમારેલું, થોડા લીલા ધાણા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી અજમા અને તળવા માટે તેલની જરૂર પડશે.
2. પંજાબી કઢી બનાવવા માટે એક કપ ખાટું દહીં, ચાર ચમચી ચણાનો લોટ, પાંચ કપ પાણી, હળદર, લાલ મરચું પાવડર, વઘાર માટે તેલ, જીરું, હિંગ, રાઈ, સૂકા લાલ મરચા, લીમડાના પાન, એક ચમચી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ અને એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લેવી.
કઢી પકોડા બનાવવાની રીત
સ્ટેપ 1 - કઢી પકોડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા કઢી માટેના પકોડા બનાવી સાઈડમાં રાખી લો. તેના માટે એક મોટા બાઉલમાં ચણાનો લોટ લઈ તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઝીણા સમારેલા મરચાં, લીલા ધાણા, અજમા અને મીઠું મિક્સ કરો અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરી પકોડાનું મિશ્રણ તૈયાર કરો.. પકોડાનું મિશ્રણ વધારે પડતું પાતળું ન થઈ જાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. ચણાના લોટનું મિશ્રણ થઈ રહ્યા થઈ જાય એટલે 5 મિનિટ તેને સારી રીતે ફેંટો જેથી પકોડા તળો ત્યારે સરસ ફૂલે. સાઈડમાં એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમને મિડીયમ રાખો અને તેલમાં પકોડા તળી લો. મિડીયમ ફ્લેમ પર બધા પકોડા તળી સાઈડમાં રાખી લો.
સ્ટેપ 2 - હવે કઢી બનાવવા માટે એક પેનમાં ચણાનો લોટ લઈ તેમાં ખાટું દહીં ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. લોટમાં ગાંઠા ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું. લોટ અને દહીં એકરસ થઈ જાય એટલે તેમાં હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો. સાથે જ તેમાં પાણી ઉમેરી કઢીના મિશ્રણને પાતળું કરી લો. શરૂઆતમાં કઢીનું મિશ્રણ પાતળું લાગશે જ્યારે કઢી ઉકળશે ત્યારે ઘટ્ટ થઈ જશે.
સ્ટેપ 3 - હવે જે પેનમાં પકોડા તળ્યા હોય તેમાંથી વધારાનું તેલ કાઢી લો અને વઘાર પૂરતું તેલ રાખી તેને ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રાઈ અને જીરૂનો વઘાર કરો. રાઈ-જીરું તતડી જાય પછી તેમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ સાતળો અને હિંગ લીમડાના પાન ઉમેરો. મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને એક થી બે મિનિટ માટે ફાસ્ટ ગેસ પર ડુંગળી ફ્રાય કરો. ડુંગળી ફ્રાય થઈ જાય તો તેમાં તૈયાર કરેલું કઢીનું મિશ્રણ ઉમેરી દો અને સતત ચલાવતા રહો. કઢીનું મિશ્રણ ઉમેરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડીયમ કરી દેવી અને તેને સતત હલાવતા રહેવું. કઢીનું મિશ્રણ ઉકળવા લાગે એટલે ગેસ ફાસ્ટ કરી તેને દસ મિનિટ બરાબર ઉકાળો. કઢીનું મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી તેમાં તળેલા પકોડા ઉમેરી દો.
સ્ટેપ 4 - ધ્યાન રાખવું કે કઢી ઉકળી જાય પછી જ તેમાં પકોડા ઉમેરવા પકોડા ઉમેર્યા પછી કઢીને 5 મિનિટ ઉકાળો અને પછી ગેસ બંધ કરી દો. ગેસ બંધ કરી કરીને બે મિનિટ ઢાંકીને રાખો જેથી પકોડા એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. કઢીને સર્વ કરતી વખતે ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરો અને સાથે ઘીમાં સુકા લાલ મરચાંનો વઘાર કરી એડ કરી સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )