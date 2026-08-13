/Pitbull Dog: પિટબુલ જેવી હિંસક પ્રજાતિના કુતરા કોઈ પર હુમલો કરે તો માલિક વિરુદ્ધ કેવી કાર્યવાહી થઈ શકે ?

Pitbull Dog In India: સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. વીડિયો પટિયાલાનો છે જેમાં ઘર જોવા આવેલા કપલ પર એક કુતરું હુમલો કરી દે છે. હુમલો કરનાર ડોગ પિટબુલ પ્રજાતિનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનામાં મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે. પિટબુલ ડોગના અટેકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયાની સાથે જ ફરી એક વખત હિંસક પ્રજાતિના કુતરાના હુમલા સંબંધિત નિયમો અને કાર્યવાહી અંગેની ચર્ચા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે.
મહત્વનું છે કે ભારતમાં પિટબુલ સહિતની કેટલીક હિંસક પ્રજાતિના કુતરા પાળવા કે તેમનું બ્રિડિંગ કરાવવું પ્રતિબંધિત છે. પિટબુલ ડોગની ખરીદી અને વેચાણ પર કેન્દ્ર સરકાર અને અલગ અલગ રાજ્યોની સરકાર પણ પ્રતિબંધ લગાવી ચૂકી છે. જોકે આ નિયમ અમલમાં આવ્યો તે પહેલાથી જેમની પાસે પિટબુલ પ્રજાતિના કુતરા હોય તેમના માટે કેટલાક નિયમો પણ બનાવેલા છે.
પિટબુલ હિંસક પ્રજાતિના કુતરા હોય છે. તેને ઘરમાં રાખવા માટે માલિકે પણ કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે. પ્રતિબંધ હોવા છતાં રાખેલા પિટબૂલ પ્રજાતિના કુતરા જો કોઈને કરડે કે કોઈ પર હુમલો કરે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કુતરા ના માલિક પર આવે છે. અને આવી ઘટનામાં માલિક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
પિટબુલ કુતરું કોઈ પર હુમલો કરે તો શું થાય ?
પિટબુલ કુતરુ કોઈને કરડે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેના માલિક પર આવે છે. આ સ્થિતિમાં માલિકને ભારે દંડ, જેના પર હુમલો થયો હોય તેની સારવારનો ખર્ચ આપવો અને ભારતીય કાયદા તેમજ સ્થાનિક નગર નિગમના નિયમ અનુસાર પણ માલિક વિરુદ્ધ કેસ પણ નોંધાઈ શકે છે. જો મામલો ગંભીર હોય તો માલિકને જેલ પણ થઈ શકે છે.
પિટબુલ પ્રજાતિના કુતરા કોઈ પર હુમલો કરે અને વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થાય તો ભારતીય દંડ સંહિતા અનુસાર બેદરકારીનો મામલો કૂતરાના માલિક પર નોંધાઈ શકે છે. આવા કિસ્સામાં જેના પર હુમલો થયો હોય તેને ગંભીર ઈજા પહોંચે કે તેનું મોત થાય તો કુતરાના માલિક પર હત્યાના પ્રયાસની કે ગેર ઇરાદે હત્યાની કલમો પણ લાગી શકે છે.
કુતરાના હુમલાના કેસમાં સ્થાનિક નગર નિગમ કે પ્રશાસન દ્વારા નક્કી કરેલો દંડ પણ કૂતરાના માલિકને ભોગવવો પડે છે. આ સિવાય ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિની સારવારમાં જે ખર્ચ થાય તે પણ માલિકને ભોગવવો પડે છે.
પિટબુલ સહિતના ખૂંખાર કુતરાને લઈને જો કોઈ ફરિયાદ કરે તો સ્થાનિક પ્રશાસન કે એનિમલ કંટ્રોલ દ્વારા કૂતરાને કબજામાં લઈને શેલ્ટર હોમ મોકલી દેવામાં આવે છે.
પિટબુલ ડોગ કોઈ પાસે હોય તો કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું?
1. નિયમ અનુસાર પિટ બુલ ડોગ વેક્સિનેટેડ હોવો જરૂરી છે અને તેનું પ્રમાણપત્ર સાથે રાખવું જરૂરી છે. .
2. પિટબૂલ જેવા કૂતરાને સાર્વજનિક જગ્યા પર લઈ જતા પહેલા કે ઘરની બહાર કાઢતા પહેલા મોઢા પર મઝલ બાંધવું જરૂરી હોય છે.
3. પિટબુલ ડોગને કંટ્રોલમાં રાખવાની જવાબદારી માલિકની હોય છે. પિટબુલ ડોગ ટ્રેન થયેલા હોય તે હિતાવહ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)