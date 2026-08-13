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Pitbull Dog: પિટબુલ જેવી હિંસક પ્રજાતિના કુતરા કોઈ પર હુમલો કરે તો માલિક વિરુદ્ધ કેવી કાર્યવાહી થઈ શકે ?

Pitbull Dog In India: પટિયાલામાં ઘર જોવા ગયેલા કપલ પર પિટબુલ પ્રજાતીના કુતરાએ હુમલો કર્યાનો વીડિયો વાયરલ થયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરુ થઈ છે કે આક્રમક પ્રજાતિના કુતરા કોઈ પર હુમલો કરે તો માલિક વિરુદ્ધ કેવી કાર્યવાહી થાય છે ? ચાલો આ અંગે જાણકારી મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:21 PM IST
Pitbull Dog: પિટબુલ જેવી હિંસક પ્રજાતિના કુતરા કોઈ પર હુમલો કરે તો માલિક વિરુદ્ધ કેવી કાર્યવાહી થઈ શકે ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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