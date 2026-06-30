/BP વધારે રહેતું હોય તો આ 5 વસ્તુઓ ભૂલેચૂકે ન ખાવી જોઈએ, હાલત બગડી શકે છે

રોગ કે શારીરિક સમસ્યાઓ માત્ર ઉંમર થઈ જાય એટલે આવે છે એવું નથી પરંતુ હવેના સમયમાં ખોટી ખાણીપીણી, અનિયમિત દિનચર્યા, ઓછી શારીરિક ગતિવિધિઓ પણ ઘણી અસર પાડે છે. જેના કારણે શરીર રોગનું ઘર બને છે. જે હાર્ટએટેક, હાઈ બીપી, સ્ટ્રોક, કિડનીની સમસ્યાઓ પહેલા અમુક ઉંમરે પહોંચ્યા બાદ જોવા મળતા તે હવે નાની ઉંમરે લોકોને ભરડામાં લઈ રહ્યા છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા એવી છે જેનાથી લોકો ખુબ પરેશાન રહે છે. જો એને સમયસર કાબૂમાં ન કરવામાં આવે તો અનેક બીમારીઓને આમંત્રણ મળી શકે છે. જે લોકો હાઈ બ્લડપ્રેશરથી પીડાતા હોય તેમણે ખાણીપીણીમાં ખુબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અહીં કેટલીક વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જે હાઈ બીપીવાળાએ ખાવાની બિલકુલ એવોઈડ કરવી જોઈએ. કારણ કે આ વસ્તુઓ ખાવાથી તે બ્લડ પ્રેશરને ઝડપથી વધારે છે. એવા 5 ફૂડ વિશે જાણો જેનું સેવન હાઈ બીપીના દર્દીઓએ ન કરવું જોઈએ.
1. વધુ મીઠાવાળી વસ્તુઓ
તમારે ડાયેટમાં વધુ મીઠાવાળી વસ્તુઓ બિલકુલ સામેલ કરવી જોઈએ નહીં. નહીં તો મુસીબતો વધી જશે અને બ્લડ પ્રેશર પણ ઝડપથી વધી જશે. અથાણું, પાપડ, નમકીન, ચિપ્સ, પેકેટવાળા નાસ્તા વગેરેનું સેવન ઓછા પ્રમાણમાં કરવું જોઈએ. તેમાં મીઠું વધુ પ્રમાણમાં હોય છે.
2. પ્રોસેસ્ડ અને પેક્જ્ડ ફૂડ
હાઈ બીપીવાળા દર્દીઓએ ભૂલેચૂકે પ્રોસેસ્ડ અને પેક્જ્ડ ફૂડનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. તે તમારા શરીરમાં ઘણી મુસીબતો વધારે છે. પેકેજ્ડ ફૂડમાં સોડિયમ, પ્રિઝર્વેટિવ અને અનહેલ્ધી ફેટનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. તમારે સમજી વિચારીને આવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ.
3. તળેલું અને ફાસ્ટ ફૂડ
હાઈ બ્લડ પ્રેશરવાળા દર્દીઓએ તળેલું અને ફાસ્ટ ફૂડથી પણ અંતર જાળવવું જોઈએ. બર્ગર, પિઝા, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ અને સમોસા જેવી વસ્તુઓ તમારે ભૂલેચૂકે ખાવી ન જોઈએ. આ ચીજોનું વધુ પડતું સેવન કરવાથી વજન ઝડપથી વધે છે અને સાથે સાથે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવું પણ મુશ્કેલ બને છે.
4. વધુ પડતા ગળ્યા સોફ્ટ ડ્રિંક્સ
તમારે ભૂલેચૂકે પણ વધુ પડતા ગળ્યા સોફ્ટ ડ્રિંક્સનું સેવન ન કરવું જોઈએ. વધુ પડતી ખાંડ પણ હાઈ બીપીના દર્દીઓ માટે નુકસાનકારક છે. આ સાથે જ ખાંડનું વધુ પડતું સેવન કરવાથી મોટાપા અને ઈન્શ્યુલિન રિઝિસ્ટેન્સનું જોખમ પણ વધે છે.
5. પ્રોસેસ્ડ મીટ
હાઈ બીપીના દર્દીઓએ પોતાના ડાયેટમાં પ્રોસેસ્ડ મીટનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. આ ચીજો તમારા માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. તે બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે અને સાથે સાથે હાર્ટ હેલ્થ માટે પણ નુકસાનકારક છે.
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