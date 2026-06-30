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BP વધારે રહેતું હોય તો આ 5 વસ્તુઓ ભૂલેચૂકે ન ખાવી જોઈએ, હાલત બગડી શકે છે

High Blood Pressure: આજકાલ ખરાબ ખાણીપીણી, અનિયમિત જીવનશૈલી અને કસરતના અભાવે શરીર નાની વયે રોગોનું ઘર બનતું જાય છે. બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા અનેક લોકોને સતાવે છે. આ સમસ્યામાં ખાણીપીણીનું ખુબ ધ્યાન રાખવું પડે છે. એવી 5 વસ્તુઓ વિશે જાણો જે હાઈ બીપીની સમસ્યા હોય તો સેવન કરવું ટાળવું જોઈએ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:56 PM IST
BP વધારે રહેતું હોય તો આ 5 વસ્તુઓ ભૂલેચૂકે ન ખાવી જોઈએ, હાલત બગડી શકે છે
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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