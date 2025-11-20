Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

રોજ મગફળી ખાવાથી કઈ બીમારી દૂર થાય? આ 3 વિટામીનનો તો ખજાનો છે

Peanut Benefits: રોજ જો મગફળીનું સેવન કરવામાં આવે તો તમારા શરીરને કયા કયા ફાયદા થાય તે તમે જાણો છો? આ માહિતી દરેકે જાણવી જોઈએ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 20, 2025, 09:25 AM IST

Trending Photos

રોજ મગફળી ખાવાથી કઈ બીમારી દૂર થાય? આ 3 વિટામીનનો તો ખજાનો છે

મગફળી એક સસ્તું, પૌષ્ટિક અને આમ છતાં પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે. ઠંડીની ઋતુમાં લોકો ધાબળામાં ઘૂસીને ટીવી સામે બેસી તેની મજા ઉઠાવતા હોય છે. અનેક લોકો સવારના સમયે પીનટ બટર બ્રેડ પર લગાવીને ખાતા હોય છે. સ્વાદની સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ તેનું સેવન ફાયદાકારક રહે છે. રોજ જો મગફળીનું સેવન કરવામાં આવે તો શરીરને તેના શું ફાયદા થાય છે અને  તેમાં કયા કયા વિટામીન મળી આવે છે. 

મગફળીમાં કયા કયા વિટામીન હોય છે?
મગફળીમાં વિટામીન ઈ જે સ્કીન અને વાળ માટે સારા ગણાય છે. વિટામીન બી3 જે દિમાગ અને ચેતાઓ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. વિટામીન બી9 જે લોહી બનાવવામાં અને ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે ખુબ જરૂરી ગણાય છે તેવા મહત્વના વિટામીન પણ મળી આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

રોજ મગફળી ખાવાથી શું થાય?

હ્રદય    
મગફળીમાં મોનોસેચ્યુરેટેડ અને પોલીઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ મળી આવે છે જે હાર્ટ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. તે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડે અને સારા કોલેસ્ટ્રોલને વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. જેનાથી હ્રદયની બીમારીઓનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે.

હાડકાં
મગફળીમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, અને કેલ્શિયમ જેવા મિનરલ્સ મળી આવે છે. જે હાડકાં અને માંસપેશીઓને મજબૂત રાખવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે અને શરીરને સક્રિય રાખી શકે છે. 

વજન
વજન ઓછું કરવામાં પણ મગફળી એક સારું સ્નેક ઉપયોગી થઈ શકે છે. તેમાં પ્રોટીન અને ફાઈબર બંને વધુ હોય છે. જે પેટને ભરેલુ રાખીને વધુ ખાવાની ઈચ્છા ઘટાડે છે અને વજનને કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. સ્નેકની જગ્યાએ થોડી મગફળી ખાઈ લેવાથી અનહેલ્ધી ફૂડની જરૂરિયાત ઘટે છે. 

મગજ
મગફળીમાં મળી આવતા વિટામીન બી3 અને નાયસિન મગજની કાર્યક્ષમતાને સારી બનાવે છે. નિયમિત રીતે મગફળી ખાવાથી મેમરીને તેજ કરી શકાય છે અને સ્ટ્રેસ ઘટાડવામાં પણ મદદ મળે છે. 

 (Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો.  Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
peanutpeanut benefitsHealthcare

Trending news