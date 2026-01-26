Prev
Malai Side Effects: આ લોકોએ ચહેરા પર ન લગાડવી મલાઈ, લગાડવાથી વધી જશે ખીલ

Malai Side Effects: દરેક ઘરમાં મલાઈ રોજ થાય છે. મલાઈનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં પણ થાય છે. પરંતુ કેટલાક લોકો માટે મલાઈ સેફ નથી. મલાઈનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પર ખીલ, બ્લેકહેડ્સ જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. આવું કોની સાથે થઈ શકે અને ક્યારે થાય ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:21 AM IST

Malai Side Effects: આ લોકોએ ચહેરા પર ન લગાડવી મલાઈ, લગાડવાથી વધી જશે ખીલ

Malai Side Effects: ભારતીય ઘરોમાં મલાઈનો ઉપયોગ વર્ષોથી સ્કિન કેરમાં કરવામાં આવે છે. મલાઈથી ત્વચાનો નિખાર વધે છે અને સ્કિન મુલાયમ બને છે. મલાઈમાં રહેલું લેક્ટિક એસિડ અને ફેટ ત્વચા માટે નેચરલ મોઈશ્ચુરાઈઝર તરીકે કામ કરે છે. પરંતુ મલાઈ દરેક વ્યક્તિ માટે સારી નથી. મલાઈ ચહેરા પર લગાડવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. કેટલાક લોકોએ મલાઈનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર ખાસ સ્કિન ટાઈપ અને સમસ્યાવાળા લોકોએ ચહેરા પર મલાઈનો ઉપયોગ કરવો નહીં. મલાઈ લગાડવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તો ચાલો વિસ્તાપૂર્વક જાણીએ કયા લોકોએ ચહેરા પર મલાઈનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

ચહેરા પર કોણે મલાઈ ન લગાડવી ?

ઓઈલી સ્કિન

જે લોકોની ત્વચા પહેલાથી જ ઓઈલી હોય તેમના માટે મલાઈ સમસ્યા બની શકે છે. મલાઈમાં ફેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જ્યારે ઓઈલી સ્કિનવાળા લોકો મલાઈ સ્કિન પર લગાડે છે તો તેનાથી ચહેરા પર ચિકાશ વધી જાય છે. મલાઈ લગાડવાથી સ્કિન ગ્રીસી દેખાય છે અને પ્રાકૃતિક ચમકને બદલે સ્કિન ઓઈલી દેખાવા લાગે છે. 

એક્ને અને ખીલ

જો તમારા ચહેરા પર પહેલાથી જ ખીલ હોય કે દાણા નીકળેલા હોય તો મલાઈનો ઉપયોગ ચહેરા પર ન કરવો. એક્ને અને ખીલ ઉપર મલાઈ દુશ્મન સાબિત થઈ શકે છે. મલાઈ કોમેડોજેનિક એટલે કે સ્કિનના પોસ્ને ક્લોગ કરનારી હોય છે. પોર્સ ક્લોગ થવાના કારણે બેક્ટેરિયા વધવા લાગે છે અને ખીલની સમસ્યા ગંભીર રીતે વધી શકે છે. ખાસ કરીને જે લોકોને સિસ્ટિક એકને હોય તેમણે મલાઈનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. 

બ્લેકહેડ્સ અને વ્હાઈટહેડ્સ

મલાઈનું ભારેપણું ત્વચાની અંદર જામેલી ધૂળ અને ગંદગીને બહાર આવવાથી રોકે છે. જ્યારે મલાઈની ચીકાશ પોર્સમાં ફસાઈ જાય છે અને તે ઓક્સીડાઈઝ થઈને બ્લેકહેડ્સ અને વ્હાઈટહેડ્સ બની જાય છે. જો તમે સ્કિન સરળતાથી ક્લોગ થઈ જાય છે તો મલાઈનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

સંવેદનશીલ સ્કિન

મલાઈ પ્રાકૃતિક છે પરંતુ ડેરી પ્રોડક્ટમાં રહેલું પ્રોટીન અને લેક્ટિક એસિડ સંવેદનશીલ સ્કિન પર રિએક્ટ કરી શકે છે. ઘણીવાર સંવેદનશીલ સ્કિન પર મલાઈ લગાડવાથી ખંજવાળ, રૈશેજ કે બળતરા થઈ શકે છે. આ સિવાય જો તમને ડેરી પ્રોડક્ટથી એલર્જી થતી હોય તો ચહેરા પર મલાઈ લગાડતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. 

મલાઈ કોણે લગાડવી અને કેવી રીતે ?

મલાઈનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરવામાં આવે છે પણ મલાઈ એવા લોકોએ જ લગાડવી જે લોકોની સ્કિન વધારે ડ્રાય હોય. ડ્રાઈ સ્કિન પર મલાઈ લાભ કરે છે. પરંતુ ડ્રાઈ સ્કિન પર મલાઈ લગાડવાની પણ રીત હોય છે. જેમકે મલાઈ થોડી માત્રામાં જ લેવી અને 10 મિનિટથી વધારે સ્કિન પર મલાઈ ન રાખો. મલાઈને સાફ કરવા માટે હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો. બેસ્ટ રહે કે તમે ચણાના લોટમાં થોડી મલાઈ મિક્સ કરી લગાડો. તેનાથી મલાઈની ચીકાશ બેલેન્સ થઈ જશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

