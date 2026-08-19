/ચાનો સ્વાદ હવે ક્યારેય નહીં બગડે, જાણી લો પહેલાં દૂધ ઉમેરવું જોઈએ કે પાણી?

ભારતીયો ચાના દીવાના છે. લોકો પોતાના સવારની શરૂઆત ચા સાથે કરે છે. સવારે એક સારી ચા મળી જાય તો મન ફ્રેશ થઈ જાય છે. પરંતુ હંમેશા થોડી ચૂકથી તેનો સ્વાદ ફીક્કો પડી જાય છે. ઘણા લોકોને પરફેક્ટ ચા બનાવવા આવડતી નથી. લોકોના મનમાં સૌથી મોટો સવાલ તે રહે છે કે વાસણમાં પહેલા પાણી નાખે કે દૂધ? તેનો સાચો જવાબ ચા બનાવવાની પરંપરાગત વિધિમાં છુપાયેલી છે. જો તમે એકદમ પરફેક્ટ, કડક ચા બનાવવા ઈચ્છો છો તો આ આર્ટિકલ તમારા માટે છે.
ચા બનાવવાની યોગ્ય રીત કઈ છે?
સ્ટેપ 1: સૌથી પહેલા વાસણમાં પાણી નાખો. જ્યારે પાણી થોડું ગરમ થાય તો તેમાં આદુ, એલચી, લવીંગ કે ચાનો મસાલો નાખો. મસાલાને પાણી સાથે 2-3 મિનિટ સારી રીતે ઉકળવા દો. તેનાથી મસાલાનો અસલી અર્ક અને સુગંધ પાણીમાં ભળી જાય છે.
સ્ટેપ 2: ત્યારબાદ પાણીમાં ચા નાખો અને ગેસ ધીમો કરી દો. ચાને પાણીમાં ઉકળવાનો સમય મળવો જોઈએ જેથી તે પોતાનો રંગ અને કડક સ્વાદ છોડી શકે.
સ્ટેપ 3: જ્યારે પાણી, મસાલા અને ચા સારી રીતે ઘાટી થઈ જાય તો તેમાં દૂધ નાખો. દૂધ નાખ્યા બાદ ચાને ધીમા તાપે 2-3 મિનિટ ઉકાળો જેથી દૂધ મસાલા અને ચાની સાથે મિક્સ થઈ જાય.
સ્ટેપ 4: ખાંડ હંમેશા છેલ્લે દૂધ પાક્યા બાદ નાખવી જોઈએ, કારણ કે ખાંડ પહેલા નાખવાથી ચાનો રંગ અને સ્વાદ બરોબર આવતો નથી.
પહેલા દૂધ નાખવાથી શું નુકસાન થાય છે?
જો તમે વાસણમાં પહેલા દૂધ નાખો છો તો દૂધમાં રહેલા ફેટ અને પ્રોટીન ચા ભૂકીના દાણા પર એક પરત બનાવી લે છે. તેનાથી ચા પોતાનો રંગ છોડી શકતી નથી. આ સિવાય મસાલાનો સ્વાદ પણ દૂધમાં યોગ્ય રીતે મિક્સ થઈ શકતો નથી અને ચાનો સ્વાદ ઓછો થઈ જાય છે. વધુ સમય સુધી દૂધને ચા સાથે ઉકાળવાથી ચાનો સ્વાદ વિચિત્ર થઈ જાય છે.