Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Jeans Wash Care: દિવસો સુધી ધોયા વિનાનું જીન્સ પહેરતા લોકો ખાસ જાણે, આટલી વાર પહેર્યા પછી જીન્સ ધોવું જરૂરી

Jeans Wash Care: યુવક હોય કે યુવતી દરેકના કબાટમાં અલગ અલગ પ્રકારના જીન્સ જોવા મળશે. જીન્સ ઘણા લોકોની પહેલી પસંદ એટલા માટે હોય છે કે એક જીન્સને ધોયા વિના દિવસો સુધી પહેરી શકાય છે. શર્ટ, ટીશર્ટ, ટોપ કોઈપણ વસ્તુ સાથે જીન્સની પેર સારી લાગે છે. તેથી લોકો એક જીન્સ દિવસો સુધી ધોયા વિના પહેરી લેતા હોય છે. પરંતુ જીન્સને ધોયા વિના દિવસો સુધી પહેરવું યોગ્ય નથી. જીન્સ કેટલીવાર પહેર્યા પછી ધોવું જોઈએ અને શા માટે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:27 PM IST

Trending Photos

Jeans Wash Care: દિવસો સુધી ધોયા વિનાનું જીન્સ પહેરતા લોકો ખાસ જાણે, આટલી વાર પહેર્યા પછી જીન્સ ધોવું જરૂરી

Jeans Wash Care:  જીન્સ એવો પહેરવેશ છે જે નાના-મોટા સૌ કોઈને પ્રિય છે. જીન્સ સ્ટાઈલિશ લુક આપે છે અને આરામદાયક હોય છે. યુવક, યુવતી, નાના બાળકો, વૃદ્ધો દરેક માટે જીન્સમાં અઢળક વેરાઈટી મળે છે. જીન્સની ખાસ વાત એ છે કે તેને તમે કોઈપણ વસ્તુ સાથે પેર કરી શકો છો. જીન્સમાં પણ અલગ અલગ સ્ટાઈલ તમને જોવા મળશે. દરેકના કબાટમાં તમને અલગ અલગ રંગ, ડિઝાઈન અને લુકના જીન્સ જોવા મળશે. જીન્સ લોકપ્રિય પરિધાન એટલા માટે પણ છે કે તેને ધોયા વિના એકથી વધુ વખત પહેરી શકાય છે. 

જો કે આ માન્યતાના કારણે કેટલાક લોકો તો દિવસો સુધી જીન્સને પહેરે છે. એકવાર જીન્સ પહેર્યા પછી તેને બહાર લટકાવી રાખવામાં આવે છે અને દર થોડા થોડા દિવસે પહેરી લેવામાં આવે છે. જીન્સ એવું બોટમ વિયર છે જે શર્ટ, ટીશર્ટ, કુર્તા કોઈપણ સાથે પેર થઈ જાય છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તમે જીન્સને ધોયા વિના 15, 20 વખત પહેરી લો. ફેશન એક્સપર્ટ અને હેલ્થ એક્સપર્ટ બંને અનુસાર જીન્સ ધોયા વિના કેટલીવાર પહેરવું તે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. નહીં તો જીન્સ નુકસાન કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ધોયા વિના જીન્સ કેટલી વાર પહેરી શકાય ?

એક્સપર્ટ અનુસાર એકવાર પહેર્યા પછી જીન્સ 3 થી વધુમાં વધુ 4 વખત પહેરી ધોઈ નાખવું જોઈએ. જો તમે થોડા સમય માટે જ જીન્સ પહેર્યું હોય તો તમે વધુમાં વધુ 4 વખત જીન્સ પહેરો. પરંતુ તેનાથી વધાર વખત જીન્સ ધોયા વિના પહેરવું નહીં. ધોયા વિના વારંવાર એક જ જીન્સ પહેરવાથી સ્કિન પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ધોયા વિનાનું જીન્સ દિવસો સુધી રાખવાથી જીન્સનું મટિરિયલ પણ ખરાબ થઈ શકે છે. 

એક્સપર્ટ અનુસાર એક જ જીન્સ કે પેન્ટ ધોયા વિના વધારે વખત પહેરવામાં આવે તો તેમાં ડેડ સ્કિન, ઓઈલ અને અન્ય ખતરનાક ટોક્સિન્સ વધવા લાગે છે. ટોક્સિન્સના કારણે બેક્ટેરિયા વધે છે ત્યારબાદ આ જીન્સ પહેરવું નુકસાનકારક થઈ જાય છે. જે લોકોને વધારે પરસેવો થતો હોય તેણે ધોયા વિના કપડા 2 વાર પણ ન પહેરવા જોઈએ. 

એક્સપર્ટ અનુસાર જો તમારું બોટમ વિયર કોટન, સિલ્ક કે લિનનનું હોય તો 2 વખત પહેરી તેને ધોઈ લેવું જોઈએ. આ સિવાય જો જીન્સમાં કંઈ ઢોળાય કે કોઈ ડાઘ પડી ગયા હોય તો 4 વખત પહેરવાની રાહ ન જોવી જોઈએ. તેનાથી ડેનિમ ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી આ સ્થિતિમાં જીન્સ તુરંત ધોઈ લેવું જોઈએ. 

જીન્સ ધોતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?

- ડેનિમમાં સીક્વેંસ વર્ક હોય તો તેને મશીનમાં ધોવાને બદલે હાથથી ધોવું. 
- નવું જીન્સ પહેરીવાર ધોતા હોય તો ઠંડા પાણીમાં મીઠું ઉમેરી જીન્સ તેમાં પલાળી પછી ધોવું.
- ડેનિમને હાઈ હિટ પ્રેસ ન કરો. હાઈ હિટના કારણે ફેબ્રિક ખરાબ થઈ શકે છે. 
- ડેનિમ ધોતી વખતે એન્ટી બેક્ટેરિયલ લિક્વિડ પણ યુઝ કરવું. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Fashion Tipslifestylejeansફેશન ટીપ્સ

Trending news