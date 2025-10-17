થાઈલેન્ડ, વિયતનામ જ નહીં, ફરવા માટે ભારતીયોનો ફેવરિટ બન્યો આ દેશ, રહેવું-ખાવું બધુ સસ્તું
હવે, ભારતીયો સરળતાથી ફિલિપાઇન્સની મુસાફરી કરી શકે છે. એર ઇન્ડિયાએ દિલ્હીથી મનીલાની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ કરી છે, જેમાં તમને ફક્ત છ કલાકનો સમય લાગે છે. અને સૌથી સારી વાત એ છે કે, 14 દિવસ માટે વિઝાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
નવી દિલ્હીઃ હરવા-ફરવાના શોખીન ભારતીયો માટે એક નવી અને શાનદાર જગ્યા હવે તેની પહોંચમાં આવી ગઈ છે. જો તમે પણ ઈન્ડોનેશિયા, સિંગાપુર, થાઈલેન્ડ અને મલેશિયા જેવા દેશોની યાત્રા કરી ચૂક્યા છો અને નવી જગ્યા શોધી રહ્યાં છો તો દક્ષિણ એશિયાનો એક છુપાયેલો ખજાનો તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. ફિલિપાઇન્સ જેની રાજધાની મનીલા છે, તે હવે ભારતીય પર્યટકો માટે એક હોટસ્પોટ બનીને ઉભરી રહ્યું છે. સૌથી ખાસ વાત છે કે અહીં જવા માટે ન તો વીઝાની ઝંઝટ છે અને ન લાંબી યાત્રાનો સામનો કરવો પડશે. એર ઈન્ડિયાની સીધી ઉડાન અને બજેટમાં ફરવાના ઘણા વિકલ્પોએ તેને ભારતીય પ્રસાવીઓ માટે એક શાનદાર ડેસ્ટિનેશન બનાવી દીધું છે.
દિલ્હીથી મનીલા 6 કલાક દૂર
અત્યાર સુધી, ભારતથી ફિલિપાઇન્સની રાજધાની મનીલા સુધી કોઈ સીધી ફ્લાઇટ સેવા નહોતી. મુસાફરોને સિંગાપોર, બેંગકોક અથવા કુઆલાલંપુર જેવા શહેરોમાંથી મુસાફરી કરવી પડતી હતી, જેમાં આખો દિવસ બગાડવો પડતો હતો. પરંતુ હવે, આ બધું બદલાઈ ગયું છે. એર ઇન્ડિયાએ દિલ્હીથી મનીલા સુધીની તેની પ્રથમ નોન-સ્ટોપ ફ્લાઇટ શરૂ કરી છે, જે આ લાંબી મુસાફરીને ફક્ત છ કલાક સુધી ઘટાડશે. આ નવી સેવા મુસાફરોનો કિંમતી સમય બચાવશે જ નહીં પરંતુ મુસાફરીને વધુ આરામદાયક પણ બનાવશે. ફ્લાઇટ્સ અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ ઉપલબ્ધ રહેશે - સોમવાર, બુધવાર, શુક્રવાર, શનિવાર અને રવિવાર. એર ઇન્ડિયાના સીઈઓ કેમ્પબેલ વિલ્સન માને છે કે આ પહેલ માત્ર પ્રવાસનને વેગ આપશે નહીં પરંતુ બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને પણ મજબૂત બનાવશે.
બસ બેગ પેક કરો અને નીકળી પડો
ભારતીય પર્યટકો માટે સૌથી મોટી ખુશખબરી તે છે કે ફિલિપાઇન્સ તેને 14 દિવસની વીઝા-ફ્રી એન્ટ્રી આપી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે આ સુંદર દેશમાં કોઈપણ વિઝા ફી વિના બે અઠવાડિયાની રજાઓ ગાળી શકો છો. જે લોકો અણધારી રીતે પ્રવાસનું આયોજન કરે છે અને લાંબી વિઝા પ્રક્રિયામાં સામેલ થવા માંગતા નથી તેમના માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. મનીલા એરપોર્ટ પર ઉતરતાની સાથે જ લોકોના હૂંફ અને હસતા ચહેરા કોઈપણ થાકને ધોઈ નાખશે. ફૂલોને બદલે મોતીના માળા અર્પણ કરવાની તેમની સ્વાગત હરકતો તમારા હૃદયમાં હંમેશા માટે કોતરાઈ જશે. અહીંની સંસ્કૃતિ પર સ્પેનિશ, બ્રિટિશ અને અમેરિકન પ્રભાવ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, જે તેને એક અનોખો અનુભવ બનાવે છે.
તે તમારા ખિસ્સા પર બોજ નહીં બને. આ આખી સફર તમારા બજેટમાં સરળતાથી ફિટ થઈ શકે છે. દિલ્હીથી મનીલાની રીટર્ન ફ્લાઇટ ટિકિટની કિંમત લગભગ ₹45,000 છે. રહેવાની વ્યવસ્થા, ભોજન અને મુસાફરી પણ ખૂબ જ સસ્તી છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે ચલણ, જે ભારતીય રૂપિયા કરતાં સસ્તું છે. એક ફિલિપાઇન્સ પેસોની કિંમત લગભગ ₹1.60 છે, જે તમારા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. તેથી, જો તમે ઇતિહાસ, સમુદ્ર, ધોધ અને અદ્ભુત આતિથ્યને જોડતું નવું અને રોમાંચક સ્થળ શોધી રહ્યા છો, તો ફિલિપાઇન્સ તમારી યાદીમાં ટોચ પર હોવું જોઈએ.
