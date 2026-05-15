/Pickle Storage Hacks: આવતા વર્ષ સુધી અથાણું સારું રહેશે, જરા પણ ફુગ નહીં થાય, બરણીને આ રીતે પેક કરજો

Pickle Storage Hacks: અથાણું બનાવ્યા પછી તેને આખું વર્ષ સાચવવું જરૂરી છે. જો ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો અથાણામાં ફુગ થતાં વાર નથી લાગતી. અથાણામાં ફુગ ન થાય અને આખું વર્ષ અથાણું સારું રહે તે માટે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણી લો.
Pickle Storage Hacks: અથાણું એવી વસ્તુ છે જેનો સ્વાદ સમયની સાથે વધે છે. જેમ જેમ સમય જાય તેમ અથાણાનો સ્વાદ વધી જતો હોય છે. દરેક ઘરમાં અથાણું બને પછી અમુક સમય સુધી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. અથાણાને સારી રીતે પેક કરીને રાખી દેવામાં આવે છે. અથાણાનો અસલી સ્વાદ અથાણું બનાવ્યાના બે ત્રણ મહિના પછી જ આવવાની શરૂઆત થાય છે. જોકે આટલા સમય સુધી અથાણું ફ્રેશ રહે તે પણ જરૂરી હોય છે.
અથાણું બનાવવું એક કલા છે અને અથાણાને એક વર્ષ સુધી સાચવવું તે પણ એક કલા છે. અથાણું બનાવ્યા પછી તેને સ્ટોર કરતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો અથાણું બરાબર રીતે સ્ટોર કરવામાં ન આવે તો તેમાં ફૂગ થઈ જાય છે. એક વખત અથાણામાં ફૂગ થવાનું શરૂ થઈ જાય પછી તેને આખું વર્ષ સાચવવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. એટલા માટે અથાણું બનાવ્યા પછી તેને સ્ટોર કેવી રીતે કરવું? ચાલો જાણીએ.
અથાણામાં ફૂગ ન થાય તે માટેની ટીપ્સ
1. અથાણું ભરવા માટે હંમેશા કાચની કે ચિનાઈ માટીની બરણીનો ઉપયોગ કરવો. સ્ટીલ કે પ્લાસ્ટિકના વાસણમાં અથાણું ભરવાથી અથાણું ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. અથાણું સ્ટોર કરવા માટે સિરામિકની બરણી કે કાચની બરણી બેસ્ટ રહે છે.
2. અથાણું બની જાય પછી તેને ભરતાં પહેલા બરણીને એક થી બે કલાક તડકામાં મૂકી દો. બરણી તડકે તપી જાય પછી તેને ઠંડી થવા દો અને પછી તેમાં અથાણું ભરો. અથાણું ભરવા માટે જે ચમચાનો ઉપયોગ કરો તે પણ એકદમ કોરો હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો.
3. અથાણું બરણીમાં ભરી લીધા પછી તેને તેલમાં સરખું ડુબાડો. અથાણું તેલમાં ડૂબેલું રહેશે તો અથાણું ખરાબ નહીં થાય. બરણીની સાઇડ પર અથાણાનો મસાલો લાગી ગયો હોય તો તેને પણ સાફ કરી દો. જો બરણીની સાઈટ પર મસાલો રહેશે તો તેમાં ફૂગ લાગવાની શરૂઆત થઈ જશે.
4. જ્યારે પણ બરણીમાંથી અથાણું કાઢો તો અથાણું કાઢી લીધા પછી ફરી એક વખત બધી જ સામગ્રીને તેલમાં ડુબાડી દો. જેથી અથાણું ખરાબ ન થાય.
5. અથાણાને ક્યારેય ભીના હાથે અડવાની ભુલ કરવી નહીં. હાથ બરાબર સાફ કરીને જ અથાણું ખોલવું. ભીના ચમચા વડે પણ અથાણું કાઢશો તો તેમાં ફુગ થવા લાગશે.. અથાણાની બરણીમાં ચમચો રાખવાની ભૂલ પણ કરવી નહીં. આમ કરવાથી પણ અથાણામાં ભેજ લાગી જાય છે.
6. અથાણાની બરણીને પેક કરો ત્યારે તેની ઉપર કોટનનું કપડું રાખી તેને દોરી વડે બરાબર ટાઈટ બાંધી દો. બરણી ઉપર કોટનનું કપડું બાંધી દેવાથી ભેજ અથાણા સુધી જશે નહીં અને અથાણું ખરાબ નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)