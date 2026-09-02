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Lifehacks: રોજના વપરાશ પછી ઓશીકું પિચકાઈ ગયું છે ? આ ટ્રિકથી એક દિવસમાં ફરીથી શેપમાં આવી જશે ઓશીકું

How to Make Used Pillow Fluffy Again: જે ઓશીકાનો ઉપયોગ રોજ થતો હોય તેનો શેપ અમુક સમયે ખરાબ થઈ જાય છે અને ઓશીકું પિચકાઈ જાય છે. શેપ વિનાના પિચકાઈ ગયેલા ઓશીકાને ફરીથી ફુલેલું અને સોફ્ટ કઈ રીતે બનાવવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ કામ હેર ડ્રાયરની મદદથી તમે કરી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:23 PM IST
Lifehacks: રોજના વપરાશ પછી ઓશીકું પિચકાઈ ગયું છે ? આ ટ્રિકથી એક દિવસમાં ફરીથી શેપમાં આવી જશે ઓશીકું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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