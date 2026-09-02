/Lifehacks: રોજના વપરાશ પછી ઓશીકું પિચકાઈ ગયું છે ? આ ટ્રિકથી એક દિવસમાં ફરીથી શેપમાં આવી જશે ઓશીકું

How to Make Used Pillow Fluffy Again: દરેક વ્યક્તિનું એક સ્પેશિયલ ઓશીકું હોય છે. સૂતી વખતે તે ઓશીકા પર જ માથું રાખ્યા પછી જ બરાબર ઊંઘ આવે છે. ઘણા લોકોને તો ઓશીકું બદલી જાય તો ઊંઘ આવતી નથી અને ગરદનમાં દુખાવા જેવી તકલીફ પણ થઈ જાય છે. એક જ ઓશીકાનો ઉપયોગ મહિનાઓ સુધી થતો હોવાથી ધીરે ધીરે ઓશીકું પિચકાઈ જાય છે. ઓશિકું શેપમાં ન રહે અને પિચકાઈ જાય તો પછી આરામ પણ મળતો નથી. જો તમારું ફેવરેટ ઓશીકું પણ પિચકાઈ ગયું હોય તો તેને ફરીથી સોફ્ટ અને ફુલેલું કઈ રીતે બનાવવું ચાલો આજે જાણીએ.
શા માટે પિચકાઈ જાય છે ઓશીકું ?
ઓશીકુ નવું હોય ત્યારે એકદમ સોફ્ટ અને ફુલેલું હોય છે. ધીરે ધીરે ઓશીકું પિચકવા લાગે છે. તેનું કારણ છે કે ઓશીકાની અંદરનું રૂ ધીરે ધીરે દબાવવા લાગે છે. થોડા સમય પછી રૂ એટલું પિચકાઈ જાય છે કે તેના કારણે ઓશીકાનો શેપ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. સુતી વખતે ઓશીકા પર આવતું પ્રેશર, પરસેવો, ભેજ, તેલ વગેરેના કારણે રુ દબાવા લાગે છે. આ બધી વસ્તુઓના કારણે રૂના ગુચ્છા એકબીજા સાથે ચીપકી જાય છે. જેના કારણે ઓશીકું પિચકાઈ જાય છે.
ઓશીકાનો શેપ બરાબર કરવા શું કરવું ?
કોઈપણ કારણસર ઓશીકા શેપ ખરાબ થઈ ગયો હોય અને ઓશીકું પિચકાઈ ગયું હોય તો તેને ફરીથી ફુલાવવા માટે હેર ડ્રાયરની મદદ લઈ શકાય છે. ઓશીકાને ફરીથી નવું હોય તેવું કરવા માટે શું કરવું તેના સ્ટેપ અહીં દર્શાવેલા છે.
ઓશીકાને ધોવું
સૌથી પહેલા તો ઓશીકાને સારી રીતે ધોવા. જો ઓશીકા વધારે તેલવાળા હોય તો થોડી મિનિટ તેને ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખો અને પછી લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ ની મદદથી મશીનમાં ઓશીકા ધોઈ લો. ઓશીકાના ટેગ ઉપર તેના માટેની વોશિંગ ટિપ્સ પણ લખેલી હોઈ શકે છે તેથી ધોતા પહેલા તે ટીપ્સ વાંચી લેવી.
તડકામાં સુકવો
વોશિંગ મશીનમાં ઓશીકા ધોવાઈ જાય પછી ઓશીકાને તડકામાં સારી રીતે ચૂકવો. આ સ્ટેપ સૌથી જરૂરી છે. તડકામાં સુકવવાથી ઓશીકાના કવર પર અને રૂ માં જે તેલ હોય છે તે ઉડી જાય છે. સાથે જ પાણીથી ભીનું થયેલું રૂ પણ બરાબર રીતે સુકાઈ જાય છે અને તેનો ભેજ નીકળી જાય છે.
હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરો
તકિયા ને ફરીથી ફુલાવવા માટેનું આ મહત્વપૂર્ણ સ્ટેપ છે. તેના માટે તડકે રાખેલા તકિયાને સૌથી પહેલા હાથ વડે બરાબર શેપમાં લાવો. ત્યાર પછી ઓશીકાના રૂને બરાબર છૂટું કરવા માટે હેર ડ્રાયર ચલાવો. ઓશીકા પર અલગ અલગ જગ્યાએ 15 થી 20 મિનિટ હેર ડ્રાયર ચલાવો. હેર ડ્રાયરને હોટ એર પર સેટ રાખવું. 15 થી 20 મિનિટ ડ્રાયર ચલાવ્યા પછી રૂ ને થોડું ઠંડુ થવા દો. ત્યાર પછી તેના પર કવર ચડાવો.
આ સ્ટેપ તમે નોર્મલ ઓશીકા પર અપ્લાય કરી શકો છો. પરંતુ મેમરી ફોર્મ, લેટેક્સ કે બટવીટ થી બનેલા ઓશિકા પર ડ્રાયર ચલાવવું નહીં. ડ્રાયરથી નોર્મલ ઓશીકું ફુલી શકે છે અન્ય પ્રકારના કોશિકા ખરાબ પણ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)