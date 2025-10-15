Cleaning Tips: રોજ વપરાતા તકિયા પીળા પડી ગયા છે ? વોશિંગ મશીનમાં આ વસ્તુ ઉમેરી ધોઈ નાખો, દૂધ જેવા સફેદ થઈ જશે ઓશીકા
Pillow Cleaning Tips: રોજ જે તકિયાનો ઉપયોગ થાય છે તે થોડા સમય પછી પીળા પડી જાય છે. પીળા પડેલા ઓશીકા ફરીથી દૂધ જેવા સફેદ થઈ શકે છે. આજે તમને એવી ટ્રીક જણાવીએ જેને ફોલો કરી ઓશીકા ધોશો તો પીળા ડાઘ એકવારમાં નીકળી જશે.
Pillow Cleaning Tips: બેડરુમમાં જે તકિયાનો ઉપયોગ થાય છે તે નવા હોય ત્યારે તો દૂધ જેવા સફેદ હોય છે પરંતુ ધીરે ધીરે તે પીળા પડવા લાગે છે. ઓશીકાની ઉપર કવર હોય તેમ છતાં તે થોડા મહિનામાં પીળા પડી જાય છે. જેનું મુખ્ય કારણ મેલ અને પરસેવો હોય છે. ધૂળ, મેલ, પરસેવાના કારણે સફેદ તકિયા પીળા દેખાવા લાગે છે. જો આ સમયે તેને સારી રીતે સાફ કરવામાં ન આવે તો તેમાંથી ધીરે ધીરે વાસ પણ આવવા લાગે છે.
જે રીતે થોડા થોડા દિવસે તકિયાના કવર બદલી ધોવામાં આવે છે તે રીતે ઓશીકા પણ ધોવા જરૂરી છે. કારણ કે મેલ અને પરસેવાના કારણે ઓશીકું પણ ગંદુ થાય છે. તમે ઓશીકાને મશીનમાં પણ ધોઈ શકો છો.
પીળા પડેલા તકિયાને ફરીથી દૂધ જેવા સફેદ કરવા માટે તમે 3 વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આજે તમને 3 ટ્રીક જણાવીએ જેની મદદથી પીળા પડેલા તકિયા ફરીથી નવા હોય તેવા થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ વસ્તુઓ ઓશીકાને ચમકાવી શકે છે.
લીંબુ
લીંબુ સૌથી સસ્તુ અને પ્રાકૃતિક ક્લીનર છે. તેનો રસ ડાઘ-ધબ્બા અને પીળાશ દુર કરે છે. ઓશીકું સાફ કરવા માટે એક લીંબુ કાપી તેનો રસ કાઢી લો. લીંબુના રસને તકિયાના પીળા ભાગ પર લગાડો અને 10 મિનિટ માટે છોડી દો. લીંબુનું એસિડ ગંદકીના કણને તોડી નાખશે. ત્યારબાજ તકિયાને મશીનમાં ધોઈ લેવા.
બેકિંગ સોડા અને વિનેગર
બેકિંગ સોડામાં વિનેગર મિક્સ કરી એક મિશ્રણ તૈયાર કરો. આ મિશ્રણને પાણી સાથે મિક્સ કરી સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. આ પાણી તકિયા પર છાંટી દો અને પછી 20 મિનિટ રાખો. ત્યારબાદ બ્રશ વડે તકિયાને ઘસી અને હુંફાળા પાણીથી ઓશીકું ધોઈ લો.
વિનેગર
જો તકિયાને વોશિંગ મશીનમાં ધોવાના હોય તો હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરવો અને તેમાં ડિટર્જંટ લિક્વીડની સાથે વિનેગર એડ કરવું. વિનેગર તકિયાના ડાઘ અને પરસેવાની વાસ દુર કરવામાં મદદ કરશે. વોશિંગ મશીનમાં ધોયા પછી ઓશિકાને તડકામાં સુકવી લેવા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
