Interesting Facts: શું તમને ખબર છે પાયલટને પરફ્યુમ લગાડવાની મનાઈ હોય છે ? મનાઈનું કારણ અને પરફ્યુમ યુઝ કરે તો શું થાય જાણો

Interesting Facts About Pilots: પ્લેનના પાયલટ એકદમ ટીપટોપ દેખાતા હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પાયલટને પ્લેનમાં પરફ્યૂમ યુઝ કરવાની પરમીશન નથી હોતી ? પરફ્યૂમ જ નહીં પાયલટ આફ્ટરશેવ, કોલોન જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનું પણ ટાળે છે. આવી સુગંધી વસ્તુનો ઉપયોગ પાયલટ શા માટે ન કરી શકે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:27 PM IST
  • પાયલટ પરફ્યુમ, આફ્ટર શેવ, હેન્ડ સેનિટાઈઝર જેવી સુગંધી વસ્તુઓ લગાડી શકતા નથી. 
  • બ્રેથલાઈઝર મશીન બની જાય છે પાયલટની દુશ્મન
  • ફ્લાઈટમાં જતા પહેલા પાયલટનો થાય છે ખાસ ટેસ્ટ

Interesting Facts About Pilots: જ્યારે પણ તમે હવાઈ યાત્રા કરો ત્યારે એક વસ્તુ નોટિસ કરી હશે કે પ્લેનના પાયલટ અને પ્લેનના ક્રૂના સભ્યો સરસ રીતે રેડી થયેલા હોય છે. તેમના ચહેરા પર હંમેશા સ્માઈલ હોય છે અને એકદમ પરફેક્ટ લુક સાથે ફ્લાઈટ હેન્ડલ કરે છે. પાયલટ માટે ઘણા બધા નિયમો હોય છે. આવા નિયમમાંથી એક નિયમ થોડો વિચિત્ર લાગે એવો છે. આ નિયમ છે કે ફ્લાઇટમાં પાયલટ પરફ્યુમનો યુઝ ન કરી શકે. આજે તમને જણાવીએ એવું કયું કારણ છે જેના લીધે પાયલટને ફ્લાઈટમાં પરફ્યુમ યુઝ કરવાની પરમિશન હોતી નથી. 

એકદમ પરફેક્ટ લુક સાથે આવતા પાયલટ તમારી નજીકથી પસાર થાય તો ક્યારેય તમને તેમનામાંથી કોઈપણ પ્રકારની સુગંધ નહિ આવે. કારણકે તેઓ પરફ્યુમ, આફ્ટર શેવ, હેન્ડ સેનિટાઈઝર જેવી સંબંધી વસ્તુઓ લગાડી શકતા નથી. પાયલોટ સુરક્ષિત રીતે પ્લેન ચલાવે તે માટેની ટ્રેનિંગ મેળવે છે અને સાથે જ તેણે કેટલાકનું પાલન પણ કરવાનું હોય છે. આ નિયમના કારણે પાયલટ કે પ્લેનમાં જનાર ક્રુ મેમ્બર પર્ફ્યુમ જેવી વસ્તુઓ યુઝ કરી શકતા નથી. 

બ્રેથલાઈઝર ટેસ્ટ 

ભારતમાં ડીજીસીએના નિયમ અનુસાર દરેક ફ્લાઈટ પહેલા પાયલટને બ્રેથલાઈઝર ટેસ્ટ આપવો પડે છે. આ ટેસ્ટ દ્વારા એ ચકાસવામાં આવે છે કે પાયલટ એ આલ્કોહોલ તો નથી લીધું ને.? પાયલટ પરફ્યુમ, કોલોન, આફટર સેવ જેવી વસ્તુઓ એટલા માટે યુઝ કરી શકતા નથી કે તેમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોય છે. ટેસ્ટ માટે જે મશીન હોય છે તે એટલી પાવરફુલ હોય કે 0.1% આલ્કોહોલ પણ જો કોઈ વસ્તુમાં હોય તો બ્રેથલાઈઝર મશીન તેને પકડી પાડે છે અને પાયલટનો ટેસ્ટ આલ્કોહોલ માટે પોઝિટિવ આવી જાય છે. આવું ન થાય તે માટે પાયલોટ એવી કોઈ પણ વસ્તુ યુઝ કરતા નથી જેમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોય. 

પાયલટ પરફ્યૂમ યુઝ કરે તો શું થાય ?

સામાન્ય રીતે દરેક પરફ્યુમ, હેન્ડ સેનિટાઈઝર અને આફટર સેવમાં અમુક માત્રામાં આલ્કોહોલ હોય છે. જેના કારણે જ્યારે પાયલટનો ટેસ્ટ થાય છે ત્યારે તેણે દારૂ ન પીધો હોય તો પણ તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે છે. ફ્લાઈટમાં જતા પહેલા જો પાયલટ પરફ્યુમ, હેન્ડ સેનિટાઈઝર, માઉથ વોશ કે કોઈપણ આલ્કોહોલવાળી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે તો મશીનમાં તે આલ્કોહોલ તરીકે કેચ થઈ જાય છે. અને રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે છે. જો પાયલટનો રિપોર્ટ આલ્કોહોલ માટે પોઝિટિવ આવે તો પાયલેટ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. ઘણી વખત આવા કારણના લીધે ફ્લાઇટ મોડી પણ થઈ જાય છે. એટલા માટે જ ફ્લાઈટમાં જવાનું હોય ત્યારે પાયલટ પરફ્યુમ કે અન્ય આલ્કોહોલ યુક્ત વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

