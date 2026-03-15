ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleHow To Increase Male Fertility: શું રોજ અનાનસ ખાવાથી વધી શકે છે પ્રજનન ક્ષમતા? જાણો શું છે હકીકત?

How To Increase Male Fertility: શું રોજ અનાનસ ખાવાથી વધી શકે છે પ્રજનન ક્ષમતા? જાણો શું છે હકીકત?

Does Pineapple Increase Fertility Rate: પ્રજનન ક્ષમતા વધારવા માટે લોકો અવારનવાર વિવિધ પ્રકારની દવાઓનું સેવન કરે છે અને એવી ટિપ્સ અપનાવવા લાગે છે, જેને પ્રજનન સાથે કોઈ લેવાદેવા હોતી નથી. આવા સમયે ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન હોય છે કે શું રોજ અનાનસ ખાવાથી ખરેખર પ્રજનન ક્ષમતા (Fertility) વધે છે? ચાલો જાણીએ આ દાવો સાચો છે કે ખોટો?
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 01:28 PM IST
  • શું રોજ અનાનસ ખાવાથી ખરેખર પ્રજનન ક્ષમતા વધે છે?
  • પ્રજનન ક્ષમતા શું છે અને તે કેમ ઓછી થાય છે?
  • સ્વાસ્થ્ય માટે અનાનસ કેટલું ફાયદાકારક?
  • શું અનાનસ ખાવાથી ફર્ટિલિટી વધશે?

How To Increase Male Fertility: શું રોજ અનાનસ ખાવાથી વધી શકે છે પ્રજનન ક્ષમતા? જાણો શું છે હકીકત?

Pineapple Fertility Rate and Testosterone Level Reality: પ્રજનનમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા માત્ર વ્યક્તિને તણાવનો શિકાર જ નથી બનાવતી, પરંતુ તેને કેમિકલયુક્ત દવાઓ લેવા માટે પણ મજબૂર કરે છે. ઘણીવાર આ દવાઓનું પરિણામ એ આવે છે કે વ્યક્તિ અન્ય બીમારીઓનો ભોગ બને છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર કુદરતી ઉપાયો જ બાકી રહે છે. તમે અવારનવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક જેવા સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને કહેતા સાંભળ્યા હશે કે દરરોજ અનાનસ ખાવાથી પ્રજનન ક્ષમતા એટલે કે ફર્ટિલિટી રેટ વધે છે. જે લોકો ફર્ટિલિટીની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે, તેઓ તરત જ તેનું સેવન શરૂ કરી દે છે. તેથી એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે શું અનાનસ ખરેખર આ ક્ષમતા વધારી શકે છે?

પ્રજનન ક્ષમતા શું છે અને તે કેમ ઓછી થાય છે?
પ્રજનન ક્ષમતા (Fertility) એટલે શરીરની એ શક્તિ જેના દ્વારા પુરુષ અને સ્ત્રી કુદરતી રીતે સંતાન પેદા કરી શકે છે. ખોટો આહાર, વધતો તણાવ, હોર્મોનલ અસંતુલન, ધૂમ્રપાન, દારૂનું સેવન અને બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલીના કારણે લોકોમાં તેની ઉણપ ઘણીવાર જોવા મળે છે. સમયસર તપાસ અને સ્વસ્થ આદતો અપનાવીને તેને સુધારી શકાય છે.

સ્વાસ્થ્ય માટે અનાનસ કેટલું ફાયદાકારક?
અનાનસનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે. કારણ કે તેમાં વિટામિન સી, મેંગેનીઝ, ફાઇબર અને એન્ટીઑકિસડન્ટ સહિત અસંખ્ય ગુણધર્મો હોય છે, જે ત્વચાથી લઈને પાચન અને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. તેથી, તેને એક સર્વાંગી ફળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આટલા બધા ફાયદાઓ સાથે, તે જાણવું વધુ રસપ્રદ બને છે કે શું આ ફળ ખરેખર પ્રજનન ક્ષમતામાં સુધારો કરી શકે છે. આ તત્વો ત્વચાથી લઈને પાચન અને હૃદય સુધી તમામ માટે ફાયદાકારક છે, તેથી તેને 'ઓલ-રાઉન્ડર' ફળ પણ કહેવામાં આવે છે.

શું અનાનસ ખાવાથી ફર્ટિલિટી વધશે?
અનાનસમાં રહેલા વિટામિન-સી, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ અને બ્રોમેલિન (Bromelain) નામનું એન્ઝાઇમ શરીરનો સોજો ઘટાડવામાં અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. આનાથી પ્રજનન સ્વાસ્થ્યને પરોક્ષ રીતે (Indirectly) ફાયદો મળી શકે છે. અનાનસ સીધી રીતે ગર્ભધારણમાં સુધારો કરે છે તેનો કોઈ ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક પુરાવો નથી. જોકે, તે સમગ્ર પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય માટે ચોક્કસપણે ફાયદાકારક છે. અભ્યાસો મુજબ, તે ટેસ્ટોસ્ટેરોન લેવલને સીધું વધારતું નથી, પરંતુ તેમાં રહેલા પોષક તત્વો હોર્મોન બેલેન્સ જાળવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

Disclaimer: આ સમાચાર સામાન્ય માહિતીના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. વધુ માહિતી માટે હંમેશા નિષ્ણાતની સલાહ લો અથવા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

