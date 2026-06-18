/Travel Guide: 3 દિવસની રજામાં ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા, અહીં પગ મુકતાં જ મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે

Travel Guide: વાતાવરણમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો છે. દેશની અલગ અલગ જગ્યાએ વરસાદનું આગમન પણ થઈ ચુક્યું છે. વરસાદી વાતાવરણમાં ફરવાના શોખીનો રોડ ટ્રીપ પર નીકળતા હોય છે. જો તમે પણ રોડ ટ્રીપ કરવાના શોખીન છો અને 2, 3 દિવસની રજા મળે એટલે ફરવા નીકળી પડો છો તો તમારે એકવાર ગુજરાત નજીક આવેલા આ હિડન પેરેડાઈઝની મુલાકાત એકવાર લેવી જોઈએ. વરસાદ થઈ જાય પછી આ જગ્યા સ્વર્ગ જેવી લાગે છે. આ જગ્યા ગુજરાતની નજીક આવેલી છે.
ગુજરાતની નજીક એવી કેટલીક જગ્યાઓ આવેલી છે જે વરસાદી વાતાવરણમાં અત્યંત સુંદર અને મનમોહક બની જાય છે. અહીંનું વાતાવરણ મૂડ ફ્રેશ કરી દે તેવું થઈ જાય છે. વરસાદ પછી અહીં હરિયાળી છવાઈ જાય છે. કામકાજના સ્ટ્રેસ અને ટેન્શનમાંથી ખરેખર બ્રેક લેવો હોય તો આ જગ્યાની મુલાકાત લેવી. અહીં તમે 2 દિવસ પસાર કરશો એટલે તમારો મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે અને તેમે ટેન્શન ફ્રી થઈ જશો.
ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા છે મહાબળેશ્વર. મહાબળેશ્વર ચોમાસા દરમિયાન ફરવા જેવી સુંદર જગ્યા છે. અહીં 2 દિવસ દરમિયાન ફરી શકાય તેવી જગ્યાઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને તે પણ જણાવીએ. ગુજરાતથી મહાબળેશ્વરની રોડ ટ્રીપ દરમિયાન તમને અદ્ભુત નજારા જોવા મળશે. તો ચાલો હવે જાણીએ કે મહાબળેશ્વર પહોંચ્યા પછી ત્યાં કઈ કઈ જગ્યાની મુલાકાત લેવા જેવી છે.
મહાબળેશ્વરમાં પહેલા દિવસે કઈ જગ્યાઓએ ફરવું ?
મહાબળેશ્વર પહોંચ્યા બાદ તમે એક દિવસમાં 4 જગ્યાની મુલાકાત લઈ શકો છો. આ 4 જગ્યાઓમાં આર્થર સીટ, એલિફેંટ હેડ પોઈંટ, વિલ્સન પોઈંટ અને વેન્ના લેકનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં આર્થર સીટને પોઈંટ્સની રાણી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વિલ્સન પોઈંટ સન રાઈઝ જોવા માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. વેન્ના લેકમાં તમે બોટિંગની મજા માણી શકો છો.
મહાબળેશ્વરમાં બીજા દિવસે ફરવા જેવી જગ્યાઓ
મહાબળેશ્વરમાં બીજા દિવસે તમે લિંગમાલા વોટરફોલ જોવા જઈ શકો છો. અહીં ગાઢ જંગલો વચ્ચે 500 ફૂટની ઊંચાઈએ ઝરણું વહે છે. આ એક અદ્ભુત અનુભવ હોય છે. ત્યારબાદ પ્રતાપગઢ કિલો જોવા જઈ શકો છો અને મેપ્રો ગાર્ડનની મુલાકાત લઈ શકો છો. પ્રતાપગઢ કિલો મહાબળેશ્વરથી 20 કિમી દુર છે. જ્યારે મેપ્રો ગાર્ડનમાં ફ્રેશ સ્ટ્રોબેરીથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાની મજા લઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)