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  • /Travel Guide: 3 દિવસની રજામાં ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા, અહીં પગ મુકતાં જ મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે

Travel Guide: 3 દિવસની રજામાં ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા, અહીં પગ મુકતાં જ મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે

Travel Guide: આજે તમને 2 થી 3 દિવસની રજામાં ફરવા જઈ શકાય તેવી ખાસ જગ્યા વિશે જણાવીએ. આ જગ્યાને ગુજરાત નજીક આવેલું હિડન પેરેડાઈઝ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં પણ જો એક વરસાદ થઈ જાય પછી તો અહીં પ્રકૃતિ સોળેકળાએ ખીલી જાય છે. આ જગ્યા પર પગ મુકતાં જ સ્ટ્રેસ દુર થઈ જશે અને મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે. ખાસ વાત એ છે કે આ જગ્યા ગુજરાતની એકદમ નજીક આવેલી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:41 PM IST
Travel Guide: 3 દિવસની રજામાં ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા, અહીં પગ મુકતાં જ મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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3 દિવસની રજામાં ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાત નજીક આવેલી આ જગ્યા, અહીં મૂડ ફ્રેશ થઈ જશે
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