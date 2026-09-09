/Gardening Tips: ઘરમાં રાખેલા છોડનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો લસણનો ઉપયોગ કરો, ડબલ ઝડપથી વધશે છોડ

Gardening Tips: જો તમે પણ ઘરમાં તુલસી, મોગરો, મની પ્લાંટ સહિતના છોડ રાખ્યા છે તો તમારા માટે આ જાણકારી કામની છે. આજે તમને છોડનો ગ્રોથ વધારે તેવા લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝર વિશે જણાવીએ. આ ફર્ટીલાઈઝર છોડમાં છાંટવાથી છોડનો ગ્રોથ વધી જાય છે અને કરમાતા છોડ પણ લીલા થઈ શકે છે.
ઘણા લોકોને ગાર્ડનિંગનો શોખ હોય છે. ઘરમાં ઓછી જગ્યા હોય તો નાના કુંડામાં છોડ વાવવામાં આવે છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે છોડ લગાવ્યા પછી તેનો ગ્રોથ અટકી જાય અથવા તો થોડા દિવસમાં જ તે કરમાવા લાગે. છોડનો ગ્રોથ અટકી જાય તો તેમાં ફૂલ કે ફળ પણ બરાબર આવતાં નથી. જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન હોય તો તેના માટેનો સરળ ઉપાય તમને જણાવીએ.
છોડનો ગ્રોથ વધારવા માટેનો ઘરેલુ નુસખો છે. જ્યારે પણ ઘરમાં લસણનો ઉપયોગ કરો ત્યારે તેના ફોતરાં કચરામાં ફેંકવાને બદલે એકઠા કરવા. લસણના ફોતરાં ગાર્ડનના છોડને લીલા કરવામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. લસણના ફોતરાંમાં રહેલા પોષકતત્વો જેમકે ફોસ્ફોરસ, પોટેશિયમ, સલ્ફર, મેગ્નેશિયમ છોડના મૂળને મજબૂત કરવામાં અને છોડને પોષણ આપવામાં મદદ કરે છે.
લસણના ફોતરાંનું પાણી
છોડમાં રેડવા માટે લસણના ફોતરાંનું પાણી બનાવવાનું છે. આ પાણી ઉમેરવાથી છોડનો ગ્રોથ વધે છે અને તેમાં ફૂલ-ફળ વધારે આવે છે. આ લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝર ઝડપથી અસર પણ કરે છે. લસણના ફોતરાંને એક કાચની બરણીમાં એકઠા કરો. અને તેમાં પાણી ભરી દો. ત્યારબાદ બરણનીને કપડા વડે ઢાંકીને રાખો. 48 કલાક ફોતરાંને પાણીમાં પલળવા દો અને ત્યારબાદ પાણીને ગાળી લો. તૈયાર કરેલું પાણી છોડમાં થોડું થોડું રેડો.
લસણનું પાણી મહિનામાં 2 વખત એટલે કે દર 15 દિવસે છોડની માટીમાં ઉમેરવું. આ પાણી ગુલાબ, મોગરા, શાકભાજી સહિતના છોડમાં રેડી શકો છો. આ પાણીથી માટીમાં જીવાત પણ થશે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)