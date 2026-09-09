Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Gardening Tips: ઘરમાં રાખેલા છોડનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો લસણનો ઉપયોગ કરો, ડબલ ઝડપથી વધશે છોડ

Gardening Tips: ઘરમાં રાખેલા છોડનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો લસણનો ઉપયોગ કરો, ડબલ ઝડપથી વધશે છોડ

Gardening Tips: ઘરમાં રાખેલા કોઈપણ છોડનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય અથવા તો છોડ કરમાવા લાગ્યો હોય તો છોડનો ગ્રોથ વધારવા માટે લસણના ફોતરાનું ફર્ટીલાઈઝર બનાવી છોડમાં ઉમેરવું. લસણના લિક્વિડ ફર્ટિલાઈફઝરથી કરમાતો છોડ પણ ફરીથી લીલો થઈ જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:49 PM IST
Gardening Tips: ઘરમાં રાખેલા છોડનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો લસણનો ઉપયોગ કરો, ડબલ ઝડપથી વધશે છોડ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતની દીકરીઓને મળ્યું કેન્સર સામે સુરક્ષા કવચ: રાજ્યમાં 6 લાખથી વધુ કિશોરીઓનું HP
2
3
4
5