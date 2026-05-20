/PM મોદીએ દેશવાસીઓને કારપૂલની કરી અપીલ, જાણો કઈ એપ્સ દ્વારા સરળતાથી કરી શકાય છે Carpool

Best Carpool Apps in India: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના પુરવઠા અને ભાવ અંગે ચિંતાઓ વધી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને ખાસ અપીલ કરી છે. તેમણે નાગરિકોને શક્ય હોય ત્યાં કારપૂલિંગ, મેટ્રો અને જાહેર પરિવહનનો વધુ ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી છે.
નાની આદતો બદલવાથી દેશના ઇંધણના વપરાશમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે કારપૂલિંગ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. જો તમે દરરોજ કામ પર જાઓ છો અથવા લાંબા અંતરની મુસાફરી કરો છો, તો તમે કારપૂલિંગ વિશે વિચારી શકો છો. ચાલો એવી એપ્લિકેશનો વિશે જાણીએ, જે તમને સરળતાથી કાર બુક કરવામાં અને પૈસા બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે.
કારપૂલિંગ શું છે?
જ્યારે એક જ રૂટ પર મુસાફરી કરતા બે કે ચાર લોકો કાર શેર કરે છે, ત્યારે તેને કારપૂલિંગ કહેવામાં આવે છે. ધારો કે તમારી ઓફિસમાંથી ત્રણ લોકો એક જ વિસ્તારમાંથી આવે છે. જો ત્રણેય અલગ અલગ કારનો ઉપયોગ કરવાને બદલે કાર શેર કરે છે, તો તે પેટ્રોલ બચાવશે, ખર્ચ ઘટાડશે, ટ્રાફિક હળવો કરશે અને પાર્કિંગ તણાવ ઘટાડશે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વભરના મુખ્ય શહેરોમાં કારપૂલિંગ ઝડપથી વધી રહ્યું છે.
કઈ એપ્લિકેશનો સરળતાથી કારપૂલિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે?
1. Quick Ride
જો તમે રોજ કામ પર જાઓ છો, ખાસ કરીને જો તમે કોઈ આઈટી કંપનીમાં કામ કરો છો, તો આ એપ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તેની ખાસ વિશેષતાઓમાં સરકારી આઈડી અને ઓફિસ ઈમેલ દ્વારા વેરિફિકેશનનો સમાવેશ થાય છે. તે કારપૂલિંગ અને બાઇકપૂલિંગ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. તે રીઅલ-ટાઇમ રાઈડ મેચિંગ અને કેશલેસ પેમેન્ટ પ્રદાન કરે છે. આ એપ બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણે જેવા શહેરોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.
2. BlaBlaCar
જો તમે એક શહેરથી બીજા શહેર, જેમ કે દિલ્હીથી જયપુર, મુંબઈથી પુણે મુસાફરી કરો છો, તો આ એપ ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે. તે સીટ-આધારિત બુકિંગ અને ડ્રાઇવર સમીક્ષાઓ જોવાનો વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. ખાનગી કારમાં મુસાફરી કરવી આરામદાયક છે અને બસ અને કેબ કરતાં ઓછી કિંમતની છે. આ એપ સપ્તાહના અંતે પ્રવાસીઓમાં ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે.
3. Hopr
આ એપ ખાસ કરીને શહેરની અંદર દૈનિક મુસાફરોને લક્ષ્ય બનાવે છે. તેની વિશેષતાઓમાં ચકાસાયેલ કોર્પોરેટ વપરાશકર્તાઓ, સ્માર્ટ રૂટ મેચિંગ, સુરક્ષિત સંચાર અને ઓછી કિંમતની રાઈડ-શેરિંગનો સમાવેશ થાય છે. તે લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે, ખાસ કરીને બેંગલુરુમાં.
4. sRide
આ એપ દૈનિક મુસાફરોમાં પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તે ચકાસાયેલ કોર્પોરેટ પ્રોફાઇલ્સ, લાઇવ ટ્રેકિંગ, ઇન-એપ ચેટ, UPI અને કેશલેસ ચુકવણીઓ, બાઇકપૂલિંગના વિકલ્પ સાથે ઓફર કરે છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓ દાવો કરે છે કે તે દૈનિક મુસાફરી ખર્ચમાં 50-70% સુધી બચાવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.