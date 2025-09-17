Prev
PM Modi Favorite Paratha:  વડાપ્રધાન મોદી પોતાના અનુશાસન અને સાધારણ જીવનશૈલી માટે લોકપ્રિય છે. આજે જ્યારે તેમનો 75 મો જન્મદિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમને સૌથી વધુ ભાવતી એક વાનગી વિશે તમને પણ જણાવીએ. આ પરોઠા તેમને સૌથી વધુ ભાવે છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:16 AM IST

PM Modi Favorite Paratha: આલુ પરોઠા નહીં પીએમ મોદીને સૌથી વધુ ભાવે છે આ પરોઠા, ફટાફટ નોટ કરી લો તેની રેસિપી

PM Modi Favorite Paratha:  આ વર્ષે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમનો 75 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દુનિયાભરમાં તેમના અનુશાસન અને સાધારણ જીવનશૈલી માટે પ્રખ્યાત છે. 17 સપ્ટેમ્બર નરેન્દ્ર મોદી નો જન્મદિવસ છે. આ ઉંમરે પણ તેઓ સ્વસ્થ જીવનશૈલી જીવીને દુનિયાને પ્રેરણા આપે છે. આજે તમને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ફેવરેટ સરગવાના પરાઠા કેવી રીતે બનાવવા તે જણાવીએ. તેનું કારણ છે કે આ પરોઠા પીએમ મોદી પણ શોખથી ખાય છે અને તેમને આ પરોઠા સૌથી વધુ ભાવે છે. તેમના જણાવ્યાનુસાર તેઓ સપ્તાહમાં 2 વખત આ પરોઠા ખાય છે. આ પરોઠા સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે શરીરને પણ ફીટ રાખે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સરગવાના પરોઠા ઘરે કેવી રીતે બનાવવા. તે પહેલા જાણીએ કે સરગવાના પરોઠા ખાવાથી શરીરને ફાયદા કેવા થાય છે. 

સરગવાના પરોઠા ખાવાથી થતા લાભ 

સરગવાના પરોઠા સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને તે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. આ પરોઠાથી શરીરને ભરપૂર માત્રામાં વિટામીન, મિનરલ અને એન્ટિ ઓક્સિન્ટ મળે છે જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત બનાવે છે. 

સરગવાના પરોઠા બનાવવા માટેની સામગ્રી 

સરગવાના તાજા પાન 
ઘઉંનો લોટ 
જીરું 
ધાણા પાવડર 
મરચું પાવડર
હળદર
અજમા 
ઘી અથવા તેલ 
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું 

સરગવાના પરોઠા બનાવવાની રીત 

સરગવાના પરોઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ઘઉંના લોટમાં સરગવાના તાજા પાનને ધોઈને મિક્સ કરો. ત્યાર પછી તેમાં જીરું, હળદર, લાલ મરચું, ધાણા પાવડર, અજમો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરી મસાલાને લોટ સાથે મિક્સ કરી લો. સાથે જ તેમાં થોડું તેલ કે ઘી ઉમેરીને પરોઠાનો લોટ બાંધી લેવો. 

આ લોટને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને સેટ થવા રાખી દો. ત્યાર પછી તેના નાના નાના લુઆ બનાવીને પરોઠા વણી ગરમ થવા પર ઘી અથવા તેલ ઉમેરીને શેકી લો. આ પરોઠાને થોડા કર્કરા થાય તે રીતે શેકવાના હોય છે. આ પરોઠા તમે દહીં અથવા ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

